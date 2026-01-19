Euro 6 มาแรง KResearch ชี้รถไทยปี 2569 เสี่ยงเสียเปรียบคู่แข่ง

KResearch มองมาตรฐาน Euro 6 กระทบการส่งออกรถไทยปี 2569 พบ 2 ประเทศปรับมาตรฐานใหม่ กินส่วนแบ่งตลาดนำเข้า ชวนจับตา 3 ประเด็น ทั้งการทยอยปรับมาตรฐานในหลายประเทศ จนถึงผลกระทบต่อ Economics of Scale
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า แม้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2569 รถยนต์ใช้น้ำมันเบนซินทุกรุ่นที่จำหน่ายในไทยจะถูกบังคับใช้มาตรฐาน Euro 6 แล้ว อย่างไรก็ดี รถยนต์ที่ผลิตในไทยราว 63% ยังเป็นรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลซึ่งยังใช้มาตรฐาน Euro 5 โดยระบุข้อมูลรถที่ใช้น้ำมันดีเซล เริ่มมีผลบังคับใช้มาตรฐาน Euro 6 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2572 สำหรับรถกระบะ และตั้งแต่ 1 มกราคม 2575 สำหรับรถบรรทุกที่ใช้น้ำมันดีเซล
ดังนั้น เมื่อความต้องการรถยนต์ใช้มาตรฐาน Euro 6 เร่งขึ้นในตลาดส่งออกของไทย ปี 2569 การที่รถยนต์ส่วนใหญ่ยังผลิตโดยใช้มาตรฐาน euro 5 จึงอาจกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนกับประเทศคู่แข่ง
ข้อมูลระบุว่า ขนาดส่วนแบ่งตลาดนำเข้ารถใช้น้ำมันจากไทย ปี 2568 กว่า 89% ยังคงเป็นรถมาตรฐานต่ำกว่า Euro 6 มีเพียงประมาณ 11% ที่เป็นรถมาตรฐาน Euro 6 หรือเทียบเคียง
ขณะที่ปี 2569 มีการคาดการณ์ว่าส่วนแบ่งของรถมาตรฐานต่ำกว่า Euro 6 จะลดลงเหลือเพียง 56% และขนาดของรถมาตรฐาน Euro 6 หรือเทียบเคียง จะเพิ่มขึ้นอีก 33% จากความต้องการในตลาด 2 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย 29% (เริ่มใช้มาตรฐาน Euro 6 ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2568) และสหรัฐฯ อาหรับเอมิเรตส์ 4% (เริ่มใช้มาตรฐาน Euro 6 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2569)
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุเพิ่มเติมถึง 3 ประเด็นที่ต้องติดตาม ดังนี้
EU เริ่มใช้ Euro 7 ปลายปี 2569 สำหรับรถรุ่นใหม่และขยับเป็นทุกรุ่นในปลายปี 2570 ทำให้ความเสี่ยงการส่งออกปิกอัพไทยไป EU เพิ่มขึ้น
ปี 2571 ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ จะใช้ Euro 6 กับรถใหม่นำเข้าทั้งหมด ทำให้ 1 ใน 3 ของตลาดส่งออกรถใช้น้ำมันไทยถูกกระทบ
มาตรฐานปิกอัพในประเทศยังอยู่ที่ Euro 5 ขณะที่ตลาดส่งออกต้องการ Euro 6 ทำให้การผลิตปิกอัพ เกิด Economics of Scale ลดลง