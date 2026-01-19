บีวายดี ผลิตรถชดเชย EV 3.0 ครบ พร้อมส่งออกต่างประเทศ

บริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด ประกาศความสำเร็จในการดำเนินงานตามมาตรการ EV 3.0 ด้วยการผลิตรถยนต์ชดเชยครบถ้วนตามอัตราที่กำหนด เพื่อรองรับการนำเข้ารถยนต์จากประเทศจีนในช่วงปี 2565–2566 พร้อมเดินหน้าส่งออกรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยสู่ตลาดต่างประเทศ
บีวายดี ประเทศไทย ได้นำเข้ารถยนต์เพื่อจำหน่ายในประเทศระหว่างปี 2565–2566 รวมจำนวน 39,030 คัน และได้ดำเนินการผลิตรถยนต์จากโรงงานในประเทศไทยเพื่อชดเชยตามมาตรการ EV 3.0 ในอัตรา 1.5 เท่า ครบถ้วนรวมทั้งสิ้น 59,694 คัน โดยรถยนต์ที่ผลิตขึ้นทั้งหมดนี้ถูกจัดสรรทั้งเพื่อจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศรวม 8 ตลาด ครอบคลุมภูมิภาคยุโรป อาเซียน และโอเชียเนีย
ความสำเร็จดังกล่าว สะท้อนถึงบทบาทของบีวายดี ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ของประเทศไทย โดยในปี 2568 บีวายดี มียอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) ภายใต้เทคโนโลยี Super DM-i สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ครอบคลุมถึง 9 ประเภทรถ*
นายหยู่ปิน เคอ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บีวายดี ประเทศไทย มุ่งมั่นยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของไทยสู่การเป็นฐานการผลิตระดับภูมิภาค การลงทุนในโรงงานผลิตอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในประเทศ แต่ยังช่วยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในเวทีโลก ผ่านคุณภาพการผลิตจากแรงงานไทยที่มีทักษะสูง”
ด้าน นายประธานวงศ์ พรประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเรเว่ กล่าวว่า “เรเว่ จะยังคงร่วมมือกับ บีวายดี ประเทศไทย อย่างใกล้ชิด เพื่อส่งมอบยานยนต์พลังงานใหม่ที่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีระดับชั้นนำให้กับผู้บริโภคชาวไทย พร้อมพิสูจน์คุณภาพของรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐานการส่งออก และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ”
ขณะที่ นางสาวประธานพร พรประภา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเรเว่ กล่าวเสริมว่า “ผู้บริโภคชาวไทยทุกท่านคือส่วนสำคัญในการร่วมสร้างความยั่งยืน ไม่เพียงช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่ แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยเติบโตสู่การเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค”
· สถิตินำเข้ารถยนต์จากประเทศจีนและสถิติผลิตรถยนต์ชดเชยของ บีวายดี ประเทศไทย
o สถิตินำเข้ารถยนต์มาจำหน่ายในประเทศไทย ระหว่างปี2565 - 2566 เป็นจำนวน 39,030 คัน
o สถิติผลิตรถยนต์คืนจากโรงงานในประเทศ ระหว่างปี 2567-2568 เมื่อคำนวณรถยนต์ส่วนที่ส่งออกเป็นการผลิตชดเชย 1.5 เท่า บริษัทฯ ได้ผลิตชดเชยครบถ้วนทั้งหมด รวม 59,694 คัน
· สถิติและแผนการส่งออกรถยนต์ที่ผลิตโดย บีวายดี ประเทศไทย ไปต่างประเทศ
o ปี2568 มีสถิติส่งออกรถยนต์ เป็นจำนวน10,250 คัน โดยส่งออกไปยังประเทศในโซนยุโรป
อาเซียน และ โอเชียเนีย
ปัจจุบัน โรงงานบีวายดี ประเทศไทย นับเป็นโรงงานผลิตรถยนต์แห่งแรกของบีวายดีนอกประเทศจีน มีกำลังการผลิตสูงสุด 150,000 คันต่อปี โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ลงทุนในประเทศไทยรวมประมาณ 35,925 ล้านบาท และสร้างการจ้างงานกว่า 6,100 อัตรา ซึ่งเป็นพนักงานสัญชาติไทยราว 92%
โรงงานดังกล่าวผลิตรถยนต์พลังงานใหม่รวม 4 รุ่น ได้แก่ BYD DOLPHIN, BYD ATTO 3, BYD SEALION 6 DM-i และ BYD SEAL 5 DM-i โดยรถยนต์จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ BYD DOLPHIN, BYD ATTO 3 และ BYD SEALION 6 DM-i ได้รับใบรับรอง “Made in Thailand” จากสัดส่วน Local Content ที่ระดับ 45–50% และในอนาคต บริษัทฯ มีแผนขยายการผลิตเพื่อการส่งออกไปยังตลาดอื่นเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
· บีวายดี มียอดจดทะเบียนรถยนต์ EV และPHEV สูงเป็นอันดับ1 ของไทย ใน9 ประเภท*
o บีวายดี: แบรนด์ที่มียอดรวมจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า สูงสุดเป็นอันดับ1
o BYD DOLPHIN: รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่มียอดจดทะเบียนรถยนต์ สูงสุดเป็นอันดับ1 ในกลุ่ม EV
o บีวายดี: แบรนด์ที่มียอดรวมจดทะเบียนรถยนต์ PHEV สูงสุดเป็นอันดับ1
o BYD SEALION 6: รถยนต์ PHEV รุ่นที่มียอดจดทะเบียน สูงสุดเป็นอันดับ1 ในกลุ่ม PHEV
o BYD SEAL: รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่มียอดจดทะเบียนรถยนต์ สูงสุดเป็นอันดับ1 ในกลุ่ม D-Segment
o BYD ATTO3: รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่มียอดจดทะเบียนรถยนต์ สูงสุดเป็นอันดับ1 ในกลุ่ม B-SUV
o BYD SEALION 7: รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่มียอดจดทะเบียนรถยนต์ สูงสุดเป็นอันดับ1 ในกลุ่ม C-SUV
o BYD M6: รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่มียอดจดทะเบียนรถยนต์ สูงสุดเป็นอันดับ1 ในกลุ่มMINI MPV
o DENZA D9: รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่มียอดจดทะเบียนรถยนต์ สูงสุดเป็นอันดับ1 ในกลุ่มVAN MPV