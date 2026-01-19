xs
xsm
sm
md
lg

บีวายดี ผลิตรถชดเชย EV 3.0 ครบ พร้อมส่งออกต่างประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด ประกาศความสำเร็จในการดำเนินงานตามมาตรการ EV 3.0 ด้วยการผลิตรถยนต์ชดเชยครบถ้วนตามอัตราที่กำหนด เพื่อรองรับการนำเข้ารถยนต์จากประเทศจีนในช่วงปี 2565–2566 พร้อมเดินหน้าส่งออกรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยสู่ตลาดต่างประเทศ


บีวายดี ประเทศไทย ได้นำเข้ารถยนต์เพื่อจำหน่ายในประเทศระหว่างปี 2565–2566 รวมจำนวน 39,030 คัน และได้ดำเนินการผลิตรถยนต์จากโรงงานในประเทศไทยเพื่อชดเชยตามมาตรการ EV 3.0 ในอัตรา 1.5 เท่า ครบถ้วนรวมทั้งสิ้น 59,694 คัน โดยรถยนต์ที่ผลิตขึ้นทั้งหมดนี้ถูกจัดสรรทั้งเพื่อจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศรวม 8 ตลาด ครอบคลุมภูมิภาคยุโรป อาเซียน และโอเชียเนีย

ความสำเร็จดังกล่าว สะท้อนถึงบทบาทของบีวายดี ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ของประเทศไทย โดยในปี 2568 บีวายดี มียอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) ภายใต้เทคโนโลยี Super DM-i สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ครอบคลุมถึง 9 ประเภทรถ*


นายหยู่ปิน เคอ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บีวายดี ประเทศไทย มุ่งมั่นยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของไทยสู่การเป็นฐานการผลิตระดับภูมิภาค การลงทุนในโรงงานผลิตอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในประเทศ แต่ยังช่วยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในเวทีโลก ผ่านคุณภาพการผลิตจากแรงงานไทยที่มีทักษะสูง”

ด้าน นายประธานวงศ์ พรประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเรเว่ กล่าวว่า “เรเว่ จะยังคงร่วมมือกับ บีวายดี ประเทศไทย อย่างใกล้ชิด เพื่อส่งมอบยานยนต์พลังงานใหม่ที่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีระดับชั้นนำให้กับผู้บริโภคชาวไทย พร้อมพิสูจน์คุณภาพของรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐานการส่งออก และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ”


ขณะที่ นางสาวประธานพร พรประภา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเรเว่ กล่าวเสริมว่า “ผู้บริโภคชาวไทยทุกท่านคือส่วนสำคัญในการร่วมสร้างความยั่งยืน ไม่เพียงช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่ แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยเติบโตสู่การเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค”

· สถิตินำเข้ารถยนต์จากประเทศจีนและสถิติผลิตรถยนต์ชดเชยของ บีวายดี ประเทศไทย
o สถิตินำเข้ารถยนต์มาจำหน่ายในประเทศไทย ระหว่างปี2565 - 2566 เป็นจำนวน 39,030 คัน
o สถิติผลิตรถยนต์คืนจากโรงงานในประเทศ ระหว่างปี 2567-2568 เมื่อคำนวณรถยนต์ส่วนที่ส่งออกเป็นการผลิตชดเชย 1.5 เท่า บริษัทฯ ได้ผลิตชดเชยครบถ้วนทั้งหมด รวม 59,694 คัน


· สถิติและแผนการส่งออกรถยนต์ที่ผลิตโดย บีวายดี ประเทศไทย ไปต่างประเทศ
o ปี2568 มีสถิติส่งออกรถยนต์ เป็นจำนวน10,250 คัน โดยส่งออกไปยังประเทศในโซนยุโรป
อาเซียน และ โอเชียเนีย

ปัจจุบัน โรงงานบีวายดี ประเทศไทย นับเป็นโรงงานผลิตรถยนต์แห่งแรกของบีวายดีนอกประเทศจีน มีกำลังการผลิตสูงสุด 150,000 คันต่อปี โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ลงทุนในประเทศไทยรวมประมาณ 35,925 ล้านบาท และสร้างการจ้างงานกว่า 6,100 อัตรา ซึ่งเป็นพนักงานสัญชาติไทยราว 92%


โรงงานดังกล่าวผลิตรถยนต์พลังงานใหม่รวม 4 รุ่น ได้แก่ BYD DOLPHIN, BYD ATTO 3, BYD SEALION 6 DM-i และ BYD SEAL 5 DM-i โดยรถยนต์จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ BYD DOLPHIN, BYD ATTO 3 และ BYD SEALION 6 DM-i ได้รับใบรับรอง “Made in Thailand” จากสัดส่วน Local Content ที่ระดับ 45–50% และในอนาคต บริษัทฯ มีแผนขยายการผลิตเพื่อการส่งออกไปยังตลาดอื่นเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง


· บีวายดี มียอดจดทะเบียนรถยนต์ EV และPHEV สูงเป็นอันดับ1 ของไทย ใน9 ประเภท*
o บีวายดี: แบรนด์ที่มียอดรวมจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า สูงสุดเป็นอันดับ1
o BYD DOLPHIN: รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่มียอดจดทะเบียนรถยนต์ สูงสุดเป็นอันดับ1 ในกลุ่ม EV
o บีวายดี: แบรนด์ที่มียอดรวมจดทะเบียนรถยนต์ PHEV สูงสุดเป็นอันดับ1
o BYD SEALION 6: รถยนต์ PHEV รุ่นที่มียอดจดทะเบียน สูงสุดเป็นอันดับ1 ในกลุ่ม PHEV

o BYD SEAL: รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่มียอดจดทะเบียนรถยนต์ สูงสุดเป็นอันดับ1 ในกลุ่ม D-Segment
o BYD ATTO3: รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่มียอดจดทะเบียนรถยนต์ สูงสุดเป็นอันดับ1 ในกลุ่ม B-SUV
o BYD SEALION 7: รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่มียอดจดทะเบียนรถยนต์ สูงสุดเป็นอันดับ1 ในกลุ่ม C-SUV
o BYD M6: รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่มียอดจดทะเบียนรถยนต์ สูงสุดเป็นอันดับ1 ในกลุ่มMINI MPV
o DENZA D9: รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่มียอดจดทะเบียนรถยนต์ สูงสุดเป็นอันดับ1 ในกลุ่มVAN MPV

บีวายดี ผลิตรถชดเชย EV 3.0 ครบ พร้อมส่งออกต่างประเทศ
บีวายดี ผลิตรถชดเชย EV 3.0 ครบ พร้อมส่งออกต่างประเทศ
บีวายดี ผลิตรถชดเชย EV 3.0 ครบ พร้อมส่งออกต่างประเทศ
บีวายดี ผลิตรถชดเชย EV 3.0 ครบ พร้อมส่งออกต่างประเทศ
บีวายดี ผลิตรถชดเชย EV 3.0 ครบ พร้อมส่งออกต่างประเทศ
+2
กำลังโหลดความคิดเห็น