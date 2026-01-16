xs
xsm
sm
md
lg

เอ็กซ์เผิง ไม่ปรับขึ้นราคา เปิดตัว X9 Executive รุ่นพิเศษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย เปิดตัวรถตู้ไฟฟ้ารุ่นย่อยใหม่ X9 Executive Special Color Edition อย่างเป็นทางการ พร้อมประกาศตรึงราคาจำหน่ายทุกรุ่น แม้โครงสร้างภาษีมีการเปลี่ยนแปลง ภายในงาน XPENG ROADSHOW 2026 ระหว่างวันที่ 15–18 มกราคม 2569 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว


การเปิดตัวครั้งนี้เกิดขึ้นหลัง X9 ทำยอดจดทะเบียนสะสม อันดับ 1 ในกลุ่มรถตู้ไฟฟ้าของไทย ในช่วงครึ่งหลังปี 2568 ขณะที่เอ็กซ์เผิงมียอดส่งมอบสะสมในประเทศไทยมากกว่า 4,000 คัน นับตั้งแต่เริ่มทำตลาด

X9 Executive Special Color Edition มาพร้อมสีตัวถัง Matte Gray และล้อดีไซน์พิเศษ Starlight Floating ห้องโดยสารโทน Moon Shadow Coffee / Meteorite Black เบาะแถวที่สองแบบโซฟาพร้อมฟังก์ชัน Zero-Gravity ปรับไฟฟ้า 14 ทิศทาง มีช่องทางเดินกลาง และเป็นรุ่นเดียวในคลาสที่เบาะแถวสามพับไฟฟ้าได้ในสัมผัสเดียว เสริมด้วยระบบเลี้ยวสี่ล้อ ให้รัศมีวงเลี้ยวเพียง 5.4 เมตร


ด้านระบบขับเคลื่อน ใช้สถาปัตยกรรมไฟฟ้า 800 โวลต์ แบตเตอรี่ NCM 101.5 kWh รองรับการชาร์จสูงสุด 317 kW ชาร์จจาก 10–80% ใน 20 นาที วิ่งได้ไกลสูงสุด 690 กม. (NEDC)

ภายในงานยังจัดแสดง XPENG G6 เอสยูวีไฟฟ้า เริ่มต้น 1.189 ล้านบาท ทุกรุ่นใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ 800 โวลต์ 5C LFP ความจุสูงสุด 80.8 kWh รองรับการชาร์จสูงสุด 451 kW ชาร์จ 10–80% ใน 12 นาที ระยะทางสูงสุด 600 กม. (NEDC)

เอ็กซ์เผิงระบุว่า จะยัง ไม่ปรับขึ้นราคาจำหน่าย ในระยะนี้ โดยให้ความสำคัญกับเสถียรภาพตลาดและการดูแลลูกค้า พร้อมเดินหน้าขยายเครือข่ายบริการเป็น 21 สาขาทั่วประเทศ ภายในปี 2569


ราคาจำหน่าย
-G6 Standard Range: 1,189,000 บาท
-G6 Long Range: 1,349,000 บาท
-G6 AWD Performance: 1,489,000 บาท
-X9 Executive: 2,499,000 บาท
-X9 Luxury: 2,749,000 บาท







เอ็กซ์เผิง ไม่ปรับขึ้นราคา เปิดตัว X9 Executive รุ่นพิเศษ
เอ็กซ์เผิง ไม่ปรับขึ้นราคา เปิดตัว X9 Executive รุ่นพิเศษ
เอ็กซ์เผิง ไม่ปรับขึ้นราคา เปิดตัว X9 Executive รุ่นพิเศษ
เอ็กซ์เผิง ไม่ปรับขึ้นราคา เปิดตัว X9 Executive รุ่นพิเศษ
เอ็กซ์เผิง ไม่ปรับขึ้นราคา เปิดตัว X9 Executive รุ่นพิเศษ
+5
กำลังโหลดความคิดเห็น