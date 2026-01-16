Hyundai STARIA Electric เวอร์ชันไฟฟ้า 100% เผยโฉมจริงที่ยุโรป

Hyundai Staria Electric เอ็มพีวีไฟฟ้าล้วน 100% ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่งาน Brussels Motor Show 2026 ประเทศเบลเยียม ชาร์จเดียวขับขี่ไกลสุด 400 กม. (WLTP) รองรับระบบไฟ 800V ชาร์จจาก 10-80% เพียง 20 นาที
ภายหลังจากที่ Hyundai Staria ถูกเปิดตัวมาตั้งแต่ปี 2564 ก่อนจะเริ่มทำตลาดอย่างเป็นทางการในไทยเมื่อช่วงปลายปีเดียวกัน ล่าสุดฮุนไดเผยโฉม Staria Electric ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วนที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งสำคัญของยุโรป และกลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าของฮุนไดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยผลิตมา
แม้ว่าดีไซน์ภายนอกจะยังคงคล้ายคลึงกับรุ่นสันดาป แต่ Staria Electric ถูกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 218 แรงม้า (160 กิโลวัตต์) พร้อมแบตเตอรี่ขนาดความจุ 84 กิโลวัตต์ชั่วโมง มีระยะทางขับขี่คาดการณ์สูงสุด 400 กม. ต่อการชาร์จแต่ละครั้งตามมาตรฐาน WLTP
Staria Electric ยังมาพร้อมสถาปัตยกรรมไฟฟ้าแบบ 800V รองรับการชาร์จด่วน DC ที่สามารถชาร์จจาก 10% - 80% ได้ภายในระยะเวลาต่ำสุดเพียง 20 นาทีเท่านั้น
เวอร์ชันไฟฟ้าสามารถรองรับน้ำหนักลากจูงได้สูงสุด 2,000 กิโลกรัม พร้อมฟังก์ชันจ่ายกระแสไฟภายนอก Vehicle-to-Load (V2L) และช่อง USB ในห้องโดยสารที่สามารถปล่อยกระไฟได้มากถึง 100 วัตต์
ดีไซน์ของเวอร์ชันไฟฟ้ามีการปรับเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นแบบปิดทึบ พร้อมดีไซน์กันชนต่างจากรุ่นสันดาป เวอร์ชันยุโรปสามารถเลือกได้ทั้งรุ่น 7 ที่นั่ง และ 9 ที่นั่ง ติดตั้งระบบอินโฟเทนเมนท์ Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) ทำงานผ่านหน้าจอขนาด 12.3 นิ้ว จำนวน 2 จอ สามารถดาวน์โหลดบริการเพิ่มเติมผ่าน Bluelink Store พร้อมระบบกุญแจ Digital vehicle key ผ่านสมาร์ทโฟน
ภายในห้องโดยสารยังติดตั้งกล้องขนาดเล็กบริเวณเบาะนั่งแถวที่ 2 และแสดงสภาพบนหน้าจออินโฟเทนเมนท์เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบผู้โดยสารที่อยู่ด้านหลัง อีกทั้งผู้ขับขี่ยังสามารถสนทนากับผู้โดยสารผ่านไมโครโฟน เสียงจะออกจากลำโพงที่ติดตั้งอยู่บริเวณห้องโดยสารตอนหลัง จึงไม่จำเป็นต้องหันหลังหรือเพิ่มเสียงพูดดังกว่าปกติ
ด้านระบบความปลอดภัยยังคงมีอย่างครบถ้วน โดยมาพร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่ Hyundai SmartSense ทำงานผ่านระบบกล้องและเรดาร์เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมรอบคัน รวมถึงมีระบบกล้องมองภาพ 360° เหมาะสำหรับกรณีที่มีผู้โดยสารเต็มคันจนไม่สามารถมองเห็นภายนอกได้ชัดเจน เสริมด้วยระบบช่วยจอดอัตโนมัติเป็นมาตรฐานอีกด้วย
ทั้งนี้ Hyundai Staria Electric จะเริ่มวางจำหน่ายที่ยุโรปและเกาหลีใต้ภายในครึ่งแรกของปี 2569 นี้ โดยจะถูกผลิตขึ้นที่โรงงานในเมืองอุลซัน ประเทศเกาหลีใต้ ก่อนจะขยายตลาดไปยังภูมิภาคอื่นต่อไป