BYD เปิดสนาม“Zhengzhou All-terrain Circuit” เมืองเจิ้งโจว พิสูจน์สมรรถนะ EV ครบทุกสภาพถนน

บีวายดี ประเทศไทย นำคณะสื่อมวลชนไทยกว่า 80 คน เดินทางสู่เมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมภารกิจแรกของทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ กับการเยี่ยมชมและทดลองขับรถยนต์ ณ BYD Zhengzhou All-terrain Circuit สนามทดสอบรถยนต์ระดับโลกของบีวายดี ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการทดสอบสมรรถนะและความปลอดภัยในสภาพการใช้งานจริงอย่างรอบด้าน
สนามทดสอบแห่งนี้มีมูลค่าการลงทุนสูงถึง 25,000 ล้านบาท และเพิ่งเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา ถือเป็นหนึ่งในสนามทดสอบที่ล้ำสมัยที่สุดของอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ โดยรวมเอาสภาพถนนและสถานการณ์การขับขี่หลากหลายรูปแบบไว้ในพื้นที่เดียว ตั้งแต่ความเร็วสูง ออฟโรด เส้นทางลื่น ไปจนถึงการลุยน้ำและเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูง
สนามเดียว ครบทุกสถานการณ์จริง
BYD Zhengzhou All-terrain Circuit แตกต่างจากสนามทดสอบทั่วไป ด้วยการออกแบบโซนทดสอบหลักมากกว่า 7 โซน ครอบคลุมการใช้งานจริงทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น
สนามทดสอบความเร็วและการควบคุม (Main Track) ความยาว 1,758 เมตร มี 9 โค้ง และทางตรงยาว 550 เมตร เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้สัมผัสอัตราเร่งและความแม่นยำในการควบคุมของ Yangwang U9 อย่างเต็มพิกัด
ลานอเนกประสงค์ (Multi-Function Area) พื้นที่กว่า 15,300 ตารางเมตร สำหรับการทดสอบสลาลอม, มูสเทสต์ และระบบช่วยจอดอัตโนมัติ
โซนถนนลื่นจำลอง (Low-Friction Circular Track) วงแหวนเส้นผ่านศูนย์กลาง 44 เมตร ใช้วัสดุพิเศษลดแรงเสียดทาน ใกล้เคียงถนนน้ำแข็งหรือถนนเปียกลื่น โดย BYD SEAL 5 DM-i แสดงให้เห็นถึงความนิ่งและเสถียรของระบบ DM-i ที่ผสานการทำงานของเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า ควบคุมแรงบิดได้อย่างแม่นยำ ลดอาการลื่นไถลได้อย่างมั่นใจ
Kick Plate โซนจำลองอาการรถเสียการควบคุมบนพื้นลื่น เพื่อให้ผู้ทดสอบเข้าใจพฤติกรรมรถและการทำงานของระบบควบคุมเสถียรภาพ ซึ่ง DENZA Z9 GT แสดงสมรรถนะการควบคุมได้อย่างโดดเด่น
ไฮไลต์ระดับ Guinness World Records
หนึ่งในจุดเด่นที่สร้างความตื่นตาตื่นใจมากที่สุด คือ เนินทรายจำลองในร่ม (Indoor Sand Dune) หรือ Suspended Sand Slope ซึ่งได้รับการรับรองจาก Guinness World Records ว่าเป็นเนินทรายสำหรับทดสอบรถยนต์ในร่มที่สูงและใหญ่ที่สุดในโลก
เนินทรายแห่งนี้สูงกว่า 29.6 เมตร มีความชัน 28 องศา สร้างขึ้นจากทรายกว่า 6,200 ตัน เพื่อจำลองสภาพทะเลทรายจริง โดยได้รับแรงบันดาลใจจากทะเลทรายแถบมองโกเลีย ช่วยให้ผู้ทดสอบได้สัมผัสประสบการณ์การไต่เนินทรายที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุด
อีกหนึ่งโซนที่เรียกเสียงฮือฮา คือ สระทดสอบการลอยน้ำ (Floating Water Pool) ความยาวกว่า 70 เมตร ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ Yangwang U8 ซึ่งสามารถลอยน้ำและเคลื่อนที่ได้จริง ผู้ร่วมทดสอบสามารถมองเห็นการทำงานของรถขณะเดินหน้า เลี้ยว และถอยหลังในน้ำผ่านกระจกใต้น้ำ โดยทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของแพลตฟอร์ม e4 ที่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในสถานการณ์สุดขั้ว
ในการทดสอบครั้งนี้ บีวายดี ประเทศไทย ได้นำรถยนต์จากทุกแบรนด์ในเครือมาให้สื่อมวลชนทดลองขับอย่างครบครัน สะท้อนทิศทางการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าและปลั๊กอินไฮบริดของ BYD อย่างชัดเจน อาทิ Fangchengbao BAO 5, BAO 8 ,Yangwang U8, Yangwang U9 ,DENZA N9, DENZA Z9 GT ,BYD SEALION 5, BYD SEAL 5 DM-i และ BYD SEAL
มากกว่าสนามทดสอบ คือพื้นที่สร้างประสบการณ์
นอกจากการเป็นสนามทดสอบและศูนย์พัฒนายานยนต์รุ่นใหม่ BYD Zhengzhou All-terrain Circuit ยังเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ามาสัมผัสประสบการณ์การขับขี่ได้ในรูปแบบแพ็กเกจ ตั้งแต่ 599 หยวน ไปจนถึงแพ็กเกจ VIP ราคา 6,666 หยวน พร้อมเป้าหมายในการผลักดันวัฒนธรรมยานยนต์และการแข่งรถให้เข้าถึงคนทั่วไปมากขึ้น
การเปิดสนามแห่งนี้ คือการประกาศศักดาของบีวายดีว่า “รถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้มีดีแค่ความประหยัดหรือรักษ์โลก แต่ยังมาพร้อมสมรรถนะ ความสนุก และความปลอดภัยที่ท้าทายขีดจำกัด” พร้อมเดินหน้าสร้างคอมมูนิตี้ผู้ใช้รถผ่านประสบการณ์จริง และในอนาคตยังมีแผนเปิดสนามเพิ่มอีก 2 แห่งที่เมืองเหอเฟยและเส้าซิง