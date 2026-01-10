Honda UC3 มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบ Plug-in เปิดราคาทางการ 132,600 บาท

Honda UC3 มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่สามารถเสียบปลั๊กชาร์จได้ ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในโลกที่ไทย ระยะทางขับขี่ต่อชาร์จสูงสุด 122 กม. (WMTC) พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าพละกำลังเทียบเท่าเครื่องยนต์พิกัด 110 ซีซี เคาะราคาแนะนำ 132,600 บาท
ไทยฮอนด้า เปิดตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 'New Honda UC3' (นิว ฮอนด้า ยูซีสาม) พร้อมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในไทยเป็นที่แรก ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Urban First Movers ก้าวแรก…ที่เปลี่ยนชีวิตแบบเดิม” เน้นจับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเดินทางในเมืองเป็นหลัก มีให้เลือก 2 เฉดสี ได้แก่ ‘สีดำ Graphite Black’ และ ‘สีขาว Pearl Sapphire White’
Honda UC3 เป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบ Plug-in ที่สามารถเสียบชาร์จไฟจากแหล่งพลังงานภายนอกได้ พร้อม Portable Charger เครื่องชาร์จแบบพกพาขนาด 450 วัตต์ สามารถเสียบชาร์จกับปลั๊กไฟบ้านได้ทันที ชาร์จเต็มภายใน 9 ชั่วโมง และใช้เวลาเพียง 4 ชั่วโมง สำหรับการชาร์จจากระดับ 30% ถึง 80%
ตัวรถขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด 6 กิโลวัตต์ เทียบเท่ากับรถจักรยานยนต์พิกัด 110 ซีซี ทำความเร็วสูงสุดได้ 80 กม./ชม. ทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ Lithium-ion LFP มาตรฐานสากล UNR136 สามารถขับขี่ได้เป็นระยะทางสูงสุด 122 กม. ต่อการชาร์จเต็มแต่ละครั้ง (ตามมาตรฐาน WMTC Mode 1)
โหมดการขับขี่มีให้เลือกทั้งสิ้น 3 โหมด ได้แก่ STANDARD, SPORT และ ECON พร้อมโหมด Reverse Assist Function เพื่อเพิ่มความสะดวกในการถอยหลังและควบคุมเข้าช่องจอดในที่แตบได้อย่างสะดวกและง่ายดาย
Honda UC3 ถูกออกแบบเน้นความล้ำสมัย พร้อมพื้นผิวและวัสดุที่ออกแบบมาสำหรับระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าโดยเฉพาะ ติดตั้งไฟหน้า LED ดีไซน์แบบ Integrated Light Bar พร้อม Daytime Running Light กลมกลืนกับไฟเลี้ยวอย่างลงตัว มาพร้อมหน้าจอแสดงผล TFT ขนาด 5 นิ้ว รองรับการเชื่อมต่อ Honda RoadSync ใช้งานง่ายผ่านมัลติฟังก์ชันคอนโทรลเลอร์
พื้นที่เก็บของใต้เบาะ U-Box ขนาดใหญ่ และกุญแจรีโมตอัจฉริยะ Honda SMART KEY ที่ช่วยให้สามารถสตาร์ทรถได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจ เสริมการใช้งานด้วยช่องชาร์จไฟ USB Type-C รวมถึงพื้นที่เก็บของด้านหน้า พร้อมโครงสร้าง Stability Frame ดีไซน์เฟรมครอบคลุมตำแหน่งแบตเตอรี่ ช่วยปกป้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความมั่นคงในการขับขี่
นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกชุดแต่ง H2C 10 ดีไซน์ ได้แก่ Hook ALU ขอเกี่ยวของอลูมิเนียม, Side Garnish แถบพลาสติกตกแต่งข้าง, Floor Panel ALU CNC ชุดแผ่นวางเท้าอลูมิเนียม, Break Reservoir Cap ฝาปิดกระปุกน้ำมันเบรก, Handle Cover ชุดฝาครอบแฮนด์ด้านบน, Rear Carier แรคท้ายเบาะ, Handle Grip Weight ตุ้มปลายแฮนด์, Pillion Step ALU พักเท้าหลัง, Crankcase Cover ครอบเครื่องอลูมิเนียม และ Side Mark Emblem Honda สติ๊กเกอร์เครื่องหมายฮอนด้า
ราคาจำหน่ายแนะนำ Honda UC3 ที่ 132,600 บาท โดยรวมกับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ ตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ารอบ 2 (EV 3.5) เรียบร้อยแล้ว พร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษ 0.33 % ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,297 บาท ทั้งนี้ ยังมีแคมเปญการผ่อนแบบบอลลูนโดยผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,816 บาท และโปรโมชันชาร์จฟรีหนึ่งปีหรือ 12,000 บาท พร้อมวางจำหน่าย ทดลองขับขี่ได้ที่ Honda Wing Center ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป
ไทยฮอนด้าได้จัดแคมเปญ After Sales Service สำหรับ New Honda UC3 เพื่อรองรับการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอย่างมั่นใจ ด้วยแพ็กเกจบริการหลังการขายที่ครอบคลุมทั้งการดูแลรักษาและบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2569 ประกอบด้วย
1.รับสิทธิพิเศษ Service Package ภายใต้ Honda Service Premium (HSP) ฟรีค่าบำรุงรักษานาน 3 ปี หรือระยะทาง 30,000 กิโลเมตร ครอบคลุมการตรวจเช็กสภาพรถทุกระบบ การเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้าย แหวนรอง และน้ำมันเบรก เมื่อซื้อรถและลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน My Honda moto
2.บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Roadside Assistance นาน 3 ปี ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง รองรับกรณีรถเสียฉุกเฉินและเกิดอุบัติเหตุช่วยเหลือไม่จำกัดจำนวนครั้งและการเคลื่อนย้ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในกรณีแบตเตอรี่หมดและบริการปะยางฉุกเฉิน 2 ครั้งต่อปี เพิ่มความอุ่นใจให้ผู้ใช้งานในทุกเส้นทาง โดยสามารถใช้บริการได้ง่ายผ่านไลน์ @premiumcarebike หรือติดต่อที่เบอร์ 02-124-3207