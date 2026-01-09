Toyota Corolla Cross รุ่นปี 2569 ตัดรุ่นเบนซิน 1.8 เหลือเฉพาะ HEV เริ่ม 989,000 บาท

Toyota Corolla Cross รุ่นปรับปรุงใหม่ ปี 2569 เริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้ว นำทัพโดยรุ่น HEV GR SPORT ปรับดีไซน์ภายนอกและภายในตกแต่งสไตล์ Toyota Gazoo Racing พร้อมอีก 3 ทางเลือกรุ่นไฮบริด (HEV) ตัดรุ่นเบนซิน 1.8 ลิตรออก เพิ่มรุ่น HEV SMART ราคาเริ่มต้น 989,000 บาท
Toyota Corolla Cross รุ่นปรับปรุงใหม่ ปี 2569 มีให้เลือกทั้งสิ้น 4 รุ่นย่อย พร้อมราคาจำหน่าย ดังนี้ รุ่น HEV SMART (ใหม่) ราคา 989,000 บาท รุ่น HEV PREMIUM ราคา 1,094,000 บาท รุ่น HEV PREMIUM LUXURY ราคา 1,204,000 บาท และรุ่น HEV GR SPORT ราคา 1,254,000 บาท
รุ่น HEV Smart ติดตั้งไฟหน้า LED พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวัน LED Light Guiding, เบาะนั่งหุ้มหนังและหนังสังเคราะห์สีดำ, หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ TFT ขนาด 7 นิ้ว, เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง, หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay แบบไร้สาย และ Android Auto, ระบบเชื่อมต่อ T-Connect และระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ AHB
ระบบความปลอดภัยรุ่น HEV Smart ติดตั้งถุงลมนิรภัย 7 ตำแหน่ง (คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าคนขับ), กล้องมองภาพขณะถอยหลัง พร้อมสัญญาณเตือนกะระยะหน้าและหลัง, ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ (RCTA) และระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense
ระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense ประกอบด้วย 4 ฟังก์ชัน ได้แก่ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง, ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS), ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ (LDA) และระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB)
รุ่น HEV Premium เพิ่มเติมด้วยล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทน 18 นิ้ว, ฝาท้ายเปิด - ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมเซนเซอร์แบบ Kick-Activated และระบบป้องกันการหนีบเบาะ, ภายในสี Dark Rose (ขึ้นอยู่กับสีภายนอก), ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารแบบ LED และ USB-C 4 ตำแหน่ง
รุ่น HEV Premium Luxury เพิ่มเติมด้วยหลังคา Panoramic Roof แบบ Frameless พร้อมม่านบังแดดปรับไฟฟ้า, กล้องวิดีโอบันทึกภาพติดรถยนต์ ด้านหน้า และด้านหลัง, กล้องมองรอบคัน Panoramic View Monitor (PVM), ระบบช่วยเตือนขณะจอดรถ พร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติ PKSB, อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย Wireless charger, จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่แบบ Full Digital ขนาด 12.3 นิ้ว
ขณะที่รุ่น HEV GR Sport ถูกตกแต่งดีไซน์เฉพาะรุ่น ประกอบด้วย กันชนหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมโลโก้ GR Sport, กันชนหน้าและกันชนท้ายด้านล่างสี Gun Metal ดีไซน์ใหม่, วัสดุตกแต่งไฟตัดหมอกดีไซน์ใหม่, วัสดุตกแต่งด้านข้างดีไซน์ใหม่, โลโก้ Corolla Cross สีดำบริเวณฝาท้าย รวมถึงพวงมาลัยและช่วงล่างปรับจูนพิเศษเฉพาะรุ่น HEV GR Sport
ห้องโดยสารติดตั้งเบาะนั่งคู่หน้าทรงสปอร์ต เดินด้ายสีแดง ตกแต่งด้วยหนัง Suede สีดำ พร้อมสัญลักษณ์ GR แบบปัก ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง, เข็มขัดนิรภัยสีแดงสไตล์ GR SPORT, ภายในเดินด้ายสีแดง ตกแต่งสี Dark Silver, พวงมาลัยตกแต่งสี Dark Silver พร้อมสัญลักษณ์ GR และปุ่ม Push Start และ Smart Key ตกแต่งสัญลักษณ์ GR
Toyota Corolla Cross รุ่นปรับปรุงใหม่ ปี 2569 ทุกรุ่นย่อย ติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินไฮบริด 1.8 ลิตร ผ่านค่ามาตรฐานไอเสียระดับยูโร 6 มอบอัตราการใช้น้ำมัน 23.8 กิโลเมตร/ลิตร (อ้างอิงจาก Eco Sticker) โดยลูกค้าสามารถมอบความไว้วางใจให้กับโตโยต้าตลอดอายุการใช้งานด้วยศูนย์บริการกว่า 450 แห่งทั่วประเทศ พร้อมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านระบบไฮบริด และมาตรฐานความพร้อมด้านอะไหล่ที่ครบครัน ภายใต้แนวคิด “TOYOTA NO.1 TRUSTED HYBRID”