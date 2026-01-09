Tesla Model 3 Standard เปิดราคาทางการในไทยเริ่ม 1,149,000 บาท ผ่อน 9,999 บาท

Tesla Model 3 Standard เริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในไทย ระยะทางขับขี่สูงสุด 534 กม. ต่อชาร์จ (WLTP) เคาะราคาเริ่มต้น 1,149,000 บาท พร้อมแคมเปญผ่อนเริ่มต้น 9,999 บาทต่อเดือน
Tesla Model 3 Standard ถูกพัฒนาเป็นรถ Tesla ที่มีราคาจำหน่ายเข้าถึงง่ายที่สุดในปัจจุบัน ติดตั้งระบบขับเคลื่อนล้อหลัง (RWD) อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลา 6.2 วินาที แบตเตอรี่ระยะทางขับขี่สูงสุด 534 กิโลเมตร (WLTP) รองรับการชาร์จแบบซูเปอร์ชาร์จเจอร์กำลังสูงสุด 175 กิโลวัตต์ สามารถเพิ่มระยะทางได้สูงสุด 270 กม. ภายในเวลาเพียง 15 นาที
รูปลักษณ์ภายนอกยังคงเหมือนกับ Model 3 รุ่น Premium แต่ปรับเปลี่ยนดีไซน์ล้อเป็นแบบ Prismata ขนาด 18 นิ้ว ห้องโดยสารติดตั้งเบาะนั่งหุ้มหนังวีแกนบุผ้า พร้อมระบบอุ่นเบาะสำหรับผู้โดยสารตอนหน้า ติดตั้งหน้าจอสัมผัสด้านหน้าขนาด 15.4 นิ้ว พวงมาลัยแบบปรับระดับด้วยมือ และลำโพง 7 ตำแหน่ง
อุปกรณ์ที่หายไปจากรุ่น Model 3 Premium ได้แก่ ระบบระบายอากาศเบาะนั่งคู่หน้า, ระบบอุ่นเบาะสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง, กระจกมองข้างปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ, ลำโพง 9 ตำแหน่ง (ลดเหลือ 7 ตำแหน่ง), พวงมาลัยปรับไฟฟ้า, วิทยุ FM/DAB, ไฟตกแต่ง Ambient Lighting และช่วงล่างแบบ Frequency Dependent shock absorbers (เปลี่ยนเป็นแบบ Passive shock absorbers) เป็นต้น
อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ ของ Model 3 Standard ได้แก่ หลังคากระจกพาโนรามา, ระบบไฟที่วางเท้าและช่องประตู, เบาะนั่งปรับเอนด้วยระบบไฟฟ้าคู่หน้า, ไฟหน้า LED, กล้องภายนอก 8 ตัว, กระโปรงท้ายระบบไฟฟ้าแบบไร้สัมผัสเมื่อเข้าใกล้, ช่องแอร์ปรับด้วยหน้าจอสัมผัส, ระบบควบคุมรถผ่านแอปพลิเคชัน Tesla และระบบ Autopilot แบบพื้นฐาน สามารถอัปเกรดเป็นแบบ EAP (Enhanced Autopilot) และ FSD (Full Self-Driving Capability) ได้
รุ่น Standard สามารถเลือกสีตัวถังภายนอกได้ 3 สี คือ สีเทา Stealth Grey, สีขาว Pearl White Multi-Coat (เพิ่ม 50,000 บาท) และสีดำ Diamond Black (เพิ่ม 75,000 บาท) ห้องโดยสารมีเฉพาะสีดำตกแแต่งแบบ Textile เท่านั้น