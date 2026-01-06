xs
รถหรู เบนท์ลีย์ ปรับราคาลงสูงสุด 3.5 ล้านบาท หลังภาษีใหม่ปี 2569 มีผล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เบนท์ลีย์ แบงค็อก ประกาศปรับลดราคารถยนต์เบนท์ลีย์ รุ่น New Continental GT และ New Flying Spur เครื่องยนต์ V8 Hybrid ลง 15% หลังโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ประจำปี 2569 มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569
การปรับราคาดังกล่าวเป็นผลจากโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ ที่ลดอัตราภาษีสำหรับรถยนต์ไฮบริดแบบปลั๊กอิน (PHEV) ที่มีความจุเครื่องยนต์ตั้งแต่ 3.0 ลิตรขึ้นไป เหลือ 30% ตามนโยบายภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานสะอาดและเทคโนโลยียานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
จากการปรับภาษี ส่งผลให้ Bentley New Continental GT จากเดิมราคาเริ่มต้น 21.9 ล้านบาท ลดลง 3.5 ล้านบาท เหลือราคาเริ่มต้น 18.4 ล้านบาท ขณะที่ New Flying Spur จากเดิมราคาเริ่มต้น 20.2 ล้านบาท ปรับลดลง 3.3 ล้านบาท เหลือราคาเริ่มต้น 16.9 ล้านบาท
เบนท์ลีย์ แบงค็อก ระบุว่า โดยรถยนต์ทุกคันยังมาพร้อมการรับประกันจากโรงงานผู้ผลิต และข้อเสนอพิเศษตามเงื่อนไขของผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการ





