รถหรู เบนท์ลีย์ ปรับราคาลงสูงสุด 3.5 ล้านบาท หลังภาษีใหม่ปี 2569 มีผล

เบนท์ลีย์ แบงค็อก ประกาศปรับลดราคารถยนต์เบนท์ลีย์ รุ่น New Continental GT และ New Flying Spur เครื่องยนต์ V8 Hybrid ลง 15% หลังโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ประจำปี 2569 มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569
.
การปรับราคาดังกล่าวเป็นผลจากโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ ที่ลดอัตราภาษีสำหรับรถยนต์ไฮบริดแบบปลั๊กอิน (PHEV) ที่มีความจุเครื่องยนต์ตั้งแต่ 3.0 ลิตรขึ้นไป เหลือ 30% ตามนโยบายภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานสะอาดและเทคโนโลยียานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
.
จากการปรับภาษี ส่งผลให้ Bentley New Continental GT จากเดิมราคาเริ่มต้น 21.9 ล้านบาท ลดลง 3.5 ล้านบาท เหลือราคาเริ่มต้น 18.4 ล้านบาท ขณะที่ New Flying Spur จากเดิมราคาเริ่มต้น 20.2 ล้านบาท ปรับลดลง 3.3 ล้านบาท เหลือราคาเริ่มต้น 16.9 ล้านบาท
.
เบนท์ลีย์ แบงค็อก ระบุว่า โดยรถยนต์ทุกคันยังมาพร้อมการรับประกันจากโรงงานผู้ผลิต และข้อเสนอพิเศษตามเงื่อนไขของผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการ