Volkswagen ID.Polo เผยห้องโดยสารสไตล์เรโทร พร้อมนำปุ่มกดกลับมาใช้อีกครั้ง

Volkswagen แบรนด์รถยนต์ยักษ์ใหญ่แห่งเยอรมนี เผยภาพห้องโดยสารของ All-new ID.Polo รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กรุ่นล่าสุด เน้นความเรียบง่ายพร้อมวัสดุคุณภาพสูง ตกแต่งเรือนไมล์สะท้อนเอกลักษณ์ VW Golf จากยุค 80 ทั้งยังรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ใช้งานด้วยการนำปุ่มกดจริงกลับมาอีกครั้ง
ขณะที่ค่ายรถยนต์ทั่วโลกต่างพยายามมุ่งเน้นการควบคุมฟังก์ชันต่างๆ ผ่านหน้าจอสัมผัส แต่โฟล์กสวาเกนได้ปรับกลยุทธ์ใหม่ใน ID.Polo โดยมุ่งเน้นที่ความเรียบง่ายในการใช้งาน ภายใต้แนวคิด "Pure Positive" ถูกออกแบบห้องโดยสารให้มีเส้นสายเรียบง่ายสะอาดตา แต่ยังคงไว้ซึ่งปุ่มควบคุมที่สัมผัสได้จริง โดยเฉพาะแถบควบคุมระบบปรับอากาศและไฟฉุกเฉินที่ถูกแยกเป็นปุ่มเฉพาะบริเวณใต้หน้าจออินโฟเทนเมนท์
นอกจากนี้ โฟล์กสวาเกนยังได้ออกแบบปุ่มบนพวงมาลัยให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เสริมด้วยปุ่มหมุน (Rotary Controller) บริเวณคอนโซลกลางสำหรับควบคุมระบบเสียง ช่วยให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารสามารถปรับระดับเสียงหรือเลือกสถานีวิทยุได้โดยไม่ต้องละสายตาเพื่อจ้องไปที่หน้าจอสัมผัส
ไฮไลต์ที่น่าสนใจที่สุดของ ID.Polo คือการผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับความคลาสสิก ด้วยฟังก์ชัน“Retro Display”เพียงแค่กดปุ่มเดียว หน้าจอมาตรวัดดิจิทัลขนาด 10.25 นิ้ว จะเปลี่ยนกราฟิกให้กลายเป็นหน้าจอแบบย้อนยุคที่ถอดแบบมาจาก Volkswagen Golf รุ่นแรกในยุค 1980 สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง
แม้จะเป็นรถขนาดเล็ก แต่ ID.Polo อัดแน่นด้วยหน้าจอความละเอียดสูงขนาดใหญ่ โดยมีหน้าจอสัมผัสตรงกลางขนาดเกือบ 13 นิ้ว (33 ซม.) และระบบซอฟต์แวร์เจเนอเรชันใหม่ที่มาพร้อมระบบTravel Assist เจเนอเรชันที่ 3 ซึ่งสามารถตรวจจับสัญญาณไฟจราจรสีแดงและป้ายหยุดได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงรองรับระบบ One-Pedal Driving เพื่อความสะดวกสบายในการขับขี่ในเมือง
ไค กรูนิทซ์ (Kai Grünitz) กรรมการบริหารโฟล์กสวาเกนฝ่ายพัฒนาเทคนิค กล่าวว่า "สถาปัตยกรรมภายในใหม่นี้จะยกระดับประสบการณ์ลูกค้าไปอีกขั้น ด้วยวัสดุคุณภาพสูงและการควบคุมที่ใช้งานง่ายผ่านปุ่มกดจริงควบคู่ไปกับหน้าจอที่จัดระเบียบใหม่ ซึ่งจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของรถในตระกูล ID. นับจากนี้"