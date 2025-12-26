พิสูจน์ MU-X RS 2.2 Ddi MAXFORCE ใหม่ เด่นช่วงล่าง Stiff Flex มั่นใจเข้าโค้ง ทรงตัว นุ่มนวล

ลองขับ ISUZU MU-X RS 2.2 Ddi MAXFORCE ตะลุยอีสาน รับลมหนาว สัมผัสพลังใหม่บนเส้นทางนครพนม–สกลนคร ยอมรับ หลังปรับใหม่โดดเด่นทั้งพละกำลังและความประหยัดน้ำมัน ซึ่งจากการขับจริงตลอดเส้นทาง รถทุกรุ่นทำอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยราว 17 กิโลเมตรต่อลิตร สะท้อนแนวคิด “แรงขึ้น แต่ประหยัดกว่าเดิม” ได้อย่างชัดเจน
อีซูซุชวนสื่อมวลชนเปิดประสบการณ์ทดสอบรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดหลากรุ่นกว่า 10 คัน ขับจริงบนเส้นทางท่องเที่ยวภาคอีสาน พิสูจน์สมรรถนะ ความประหยัด และความสะดวกสบายตลอดทริปรับลมหนาว
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จัดกิจกรรมทดสอบรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิดทริปรับลมหนาว สัมผัสเสน่ห์อีสาน บนเส้นทาง นครพนม–สกลนคร
ทริปนี้ประกอบด้วยรถรุ่นเด่นครบไลน์ ไม่ว่าจะเป็น ISUZU V-CROSS 4x4, D-MAX HI-LANDER, X-SERIES ทั้งรุ่น SPEED และ HI-LANDER รวมถึง MU-X “THE NEXT PEAK” รุ่น RS ซึ่งผู้เขียนมีโอกาสจับฉลากได้ทดลองขับ MU-X รุ่น RS เครื่องยนต์ใหม่ 2.2 Ddi MAXFORCE ตลอดเส้นทางหลักของทริป
ISUZU MU-X “THE NEXT PEAK” รุ่น RS 2.2 Ddi MAXFORCE ถูกวางภาพลักษณ์เป็นรถ PPV สไตล์สปอร์ตหรูที่เน้นความเร้าใจในการขับขี่ มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลใหม่ ขนาด 2.2 ลิตร ให้กำลังสูงสุด 163 แรงม้า แรงบิด 400 นิวตัน-เมตร ทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด พร้อม Paddle Shift การตอบสนองช่วงออกตัวทำได้อย่างกระฉับกระเฉง อัตราเร่ง 0–100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ราว 12.1 วินาที เร็วกว่ารุ่นเดิมอย่างรู้สึกได้ ช่วงล่างถูกปรับจูนใหม่แบบ Stiff Flex ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเข้าโค้งและการทรงตัว ขณะเดียวกันยังคงความนุ่มนวล เหมาะกับการเดินทางไกล
อีกหนึ่งจุดเด่นที่สัมผัสได้ตลอดการขับขี่คือพวงมาลัยไฟฟ้า EPS ที่ให้น้ำหนักเบามือในความเร็วต่ำ และนิ่งมั่นใจเมื่อใช้ความเร็วบนทางยาว เสริมด้วยระบบความปลอดภัย ADAS ที่ติดตั้งมาอย่างครบครัน ทั้งระบบควบคุมความเร็วแปรผัน ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน รวมถึงกล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา และฟังก์ชันมุมมองใต้ท้องรถ ช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกสภาพเส้นทาง โดยเฉพาะช่วงขับผ่านถนนต่างจังหวัดที่มีทั้งทางตรงยาวและโค้งต่อเนื่อง
การเดินทางเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดนครพนม เมืองริมโขงที่สงบงามและเปี่ยมด้วยศรัทธา หลังรับรถแล้ว คณะสื่อมวลชนแวะพักเติมความสดชื่นและถ่ายภาพที่ “ชมนคร คาเฟ่” คาเฟ่สุดชิคใจกลางเมือง ก่อนเดินทางไปสักการะพญาศรีสัตตนาคราช องค์พญานาคสีทองอร่ามริมแม่น้ำโขง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครพนม
จากนั้นขบวนรถมุ่งหน้าสู่จังหวัดสกลนคร เส้นทางนี้เปิดโอกาสให้ได้ลองสมรรถนะของ MU-X อย่างเต็มที่ ทั้งอัตราเร่ง การทรงตัว และความสะดวกสบายภายในห้องโดยสาร เทคโนโลยีที่ติดตั้งมาช่วยลดความเหนื่อยล้าในการเดินทางไกลได้อย่างชัดเจน ทำให้การขับขี่ต่อเนื่องหลายชั่วโมงยังคงรู้สึกผ่อนคลาย
ถึงสกลนคร แวะเติมพลังมื้อกลางวันที่ร้านข้าวเปียกโบราณฟรานซิสโก ร้านดังประจำถิ่น ก่อนจะแวะพักผ่อนและจิบกาแฟที่ UDD UDOMDETWAT Café and Bistro คาเฟ่ในคฤหาสน์อุดมเดชวัฒน์ อาคารสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสอายุกว่า 100 ปี จากนั้นเดินทางต่อไปยังอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ โบสถ์คาทอลิกที่โดดเด่นด้วยรูปทรงคล้ายเรือ งดงามและเปี่ยมด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
เช้าวันถัดมา แม้จะไม่ได้ทดลองขับต่อ แต่กิจกรรมยังคงเข้มข้นด้วยการสัมผัสวิถีอีสานยุคใหม่ที่ร้านมัดสกล ร้านอาหารและคาเฟ่แนวคิด Farm to Table พร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปทำพวงกุญแจหนังสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่อีซูซุร่วมกับ VITME Handcraft ให้สื่อมวลชนได้ลงมือทำของที่ระลึกด้วยตนเอง เพิ่มสีสันและความทรงจำให้กับทริป
ก่อนอำลาอีสาน ทริปปิดท้ายอย่างอิ่มเอมที่พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสกลนคร และรับประทานอาหารที่ร้านบ้านฟ้าโปร่ง ร้านดังเก่าแก่ของจังหวัด เป็นการจบการเดินทางที่ผสานทั้งการทดสอบรถ การท่องเที่ยว และการซึมซับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างลงตัว
จากการทดลองขับตลอดเส้นทาง ISUZU MU-X “THE NEXT PEAK” รุ่น RS เครื่องยนต์ 2.2 Ddi MAXFORCE ถือเป็น PPV ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกล ด้วยสมรรถนะที่แรงขึ้น ประหยัดน้ำมัน ฟีเจอร์ความปลอดภัยครบครัน และความสะดวกสบายที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าจับตาสำหรับผู้ที่มองหารถอเนกประสงค์ระดับพรีเมียมในยุคปัจจุบันอย่างแท้จริง