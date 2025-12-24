ปิดฉาก อีซูซุ THAI FIGHT 2025 พร้อมแจกรางวัลใหญ่ รถปิกอัพ Isuzu D-Max

ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับการแข่งขันมวยไทยระดับโลก “THAI FIGHT 2025” รอบชิงชนะเลิศ ท่ามกลางบรรยากาศแสงสีเสียงสุดอลังการและลมหนาวริมกว๊านพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก อรอาภา โล่ห์วีระ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวเปิดงานในฐานะประธานจัดการแข่งขัน THAI FIGHT พะเยา พร้อมด้วย ทาคาชิ ฮาตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีกับเหล่านักชกไทยที่คว้าชัยบนเวทีการต่อสู้ โดยมีกำลังใจจากแฟนมวยทั่วโลก ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา
การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้เป็นการช่วงชิงรางวัลเกียรติยศสูงสุด ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข็มขัดแชมป์ พร้อมรับรางวัลใหญ่รถปิกอัพ ใหม่! อีซูซุ ดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ 2.2 Ddi MAXFORCE และเงินสดรวมมูลค่ารางวัลกว่า 4 ล้านบาท ซึ่งเหล่านักชกไทยต่างทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเฉพาะใน 3 คู่เอกที่สะกดสายตาผู้ชม เริ่มต้นด้วยการก้าวขึ้นสังเวียนของ จรวดศึก สจ.วิชิตเมืองแปดริ้ว แชมป์จากรายการ Isuzu Thailand Championship 2025 โชว์ชั้นเชิงมวยไทยเอาชนะคะแนน อาหมัด มาซูมิเนีย จากอิหร่านไปอย่างสุดเดือด คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จ คู่ถัดมาเป็นศึกสายเลือดที่เป็นการเจอกันระหว่างยอดฝีมือชาวไทยด้วยกันเอง เขี้ยวเพชร ซีทรู วิตามินโด-ฮวาน เฉือนเอาชนะคะแนน พรพิทักษ์ สจ.วิชิตเมืองแปดริ้ว ไปอย่างสมศักดิ์ศรี คว้าชัยเป็นเจ้าของรถปิกอัพอีซูซุไปได้ในที่สุด ปิดท้ายด้วยความประทับใจกับนักชกขวัญใจมหาชน น้องโอ มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า อาศัยความแกร่งและอาวุธที่หนักหน่วงเอาชนะคะแนน รุสลาน นากิเยฟ จากอาเซอร์ไบจาน ประกาศศักดามวยไทยให้ก้องโลก ท่ามกลางเสียงเชียร์ที่ดังกระหึ่มไปทั้งกว๊านพะเยา
ทาคาชิ ฮาตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับ จรวดศึก และ เขี้ยวเพชร ที่คว้าแชมป์ THAI FIGHT 2025 มาครองได้อย่างสง่างาม ด้วยหัวใจนักสู้ที่แข็งแกร่งจนได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจในอาชีพนักชก ผมขออวยพรให้ทั้งสองท่านประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปในอนาคต พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้การสนับสนุนรถอีซูซุ รายการ Isuzu Thailand Championship และ THAI FIGHT ด้วยดีเสมอมา ทุกแรงใจของท่านคือพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนให้อีซูซุมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากทุกท่านเช่นนี้ตลอดไป”
ผลการแข่งขัน THAI FIGHT 2025 รอบชิงชนะเลิศ
ดาวแพร่ ปุ๋ยไข่มุก (ไทย) ชนะน็อกยกที่ 2 เซเยดชาโฮ กีซาเรี่ยน (อิหร่าน)
จูดี้ ฮัมเบอร์ (สกอตแลนด์) แพ้คะแนน จัสติน เดอปอร์เตส (ฝรั่งเศส)
จรวดศึก สจ.วิชิตเมืองแปดริ้ว (ไทย) ชนะคะแนน อาหมัด มาซูมิเนีย (อิหร่าน)
กล้าศึก พุ่มพันธุ์ม่วง อคาเดมี่ (ไทย) แพ้คะแนน ยอดคมปฏัก ซินบีมวยไทย (ไทย)
เขี้ยวเพชร ซีทรู วิตามิน โด-ฮวาน (ไทย) ชนะคะแนน พรพิทักษ์ สจ.วิชิตเมืองแปดริ้ว (ไทย)
ไลอ้อน มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า (ไทย) ชนะน็อกยกที่ 1 ยาอีร์ เมนาเฮ็ม (อิสราเอล)
น้องโอ มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า (ไทย) ชนะคะแนน รุสลาน นากิเยฟ (อาเซอร์ไบจาน)
แสนชัย พี.เค. แสนชัยมวยไทยยิม (ไทย) ชนะคะแนน ฮามิด บาห์เรห์มานด์ฟาร์ (อิหร่าน)