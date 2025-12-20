ยังไปต่อ! Mitsubishi Delica D:5 ปรับไมเนอร์เชนจ์ที่ญี่ปุ่นลากขายนานกว่า 17 ปี

Mitsubishi Delica D:5 ปล่อยโฉมไมเนอร์เชนจ์ล่าสุดที่ประเทศญี่ปุ่น ปรับดีไซน์เน้นความสมบุกสมบันสไตล์เอสยูวี แม้ว่าโมเดลดังกล่าวนี้จะถูกเปิดตัวมาตั้งแต่ปี 2550 หรือกว่า 17 ปีแล้วก็ตาม
ก่อนหน้านี้ Delica D:5 เคยถูกเปิดตัวในประเทศไทยเมื่อปี 2559 โดยปลุกปั้นหวังเป็นตัวตายตัวแทนของเอ็มพีวีรุ่นยอดนิยมอย่าง Space Wagon จนถึงขั้นใช้ชื่อทำตลาดว่า Delica Space Wagon แต่แล้วด้วยราคาจำหน่ายที่ค่อนข้างสูงสวนทางกับรูปลักษณ์หน้าตาที่ยังไม่โดนใจลูกค้าชาวไทยเท่าไหร่นัก จึงทำให้รถรุ่นนี้ต้องถูกยุติการจำหน่ายไปแบบเงียบๆ หลังวางขายได้เพียงปีเดียวเท่านั้น
ล่าสุด มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศญี่ปุ่น ได้ทำการปรับโฉมย่อยครั้งให้แก่ Delica D:5 สำหรับลูกค้าชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะ โดยยังคงพื้นฐานรูปลักษณ์เหมือนกับโฉมไมเนอร์เชนจ์ปี 2562 ทั้งดีไซน์ไฟหน้าแนวตั้ง และกระจังหน้าทรง Dynamic Shield แต่ปรับเปลี่ยนรายละเอียดเน้นความสมบุกสมบันมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด
ภายนอกมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์กันชนหน้าและหลังที่ถูกตกแต่งด้วยสีดำ มาพร้อมโป่งซุ้มล้อสีดำทั้ง 4 ข้าง พร้อมเปลี่ยนดีไซน์ล้ออัลลอยเป็นแบบ 7 ก้าน ขนาด 18 นิ้ว เลือกได้ทั้งสีดำล้วนและสีทูโทนกลึงเงาขึ้นอยู่กับรุ่นย่อย
ภายในห้องโดยสารถูกเปลี่ยนเรือนไมล์เป็นหน้าจอขนาด 8 นิ้ว พร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนท์แบบสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว ติดตั้งพวงมาลัยแบบ 4 ก้านทรงเดียวกับ Pajero Sport เบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุหนังกลับสลับหนัง พร้อมช่องจ่ายไฟ USB-C มากถึง 4 ช่องเพื่อตอบสนองการใช้งานในปัจจุบัน
Mitsubishi Delica D:5 เวอร์ชันญี่ปุ่ยยังคงติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ขนาด 2.2 ลิตร กำลังสูงสุด 145 แรงม้า ที่ 3,500 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 380 นิวตัน-เมตร ที่ 2,000 รอบต่อนาที ส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อมระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ S-AWC เป็นมาตรฐาน มีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย 12.9 กม./ลิตรตามมาตรฐาน WLTC
ส่วนราคาจำหน่าย Mitsubishi Delica D:5 โฉมไมเนอร์เชนจ์ล่าสุดที่ญี่ปุ่นเริ่มต้นที่ 4,510,000 เยน หรือประมาณ 9 แสนบาท