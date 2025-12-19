Nissan SERENA 2026 ปรับโฉมไมเนอร์เชนจ์ที่ญี่ปุ่นเพิ่มความหรูยิ่งขึ้น

Nissan Serena โฉมไมเนอร์เชนจ์ปี 2026 เริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่ญี่ปุ่น ปรับรูปลักษณ์เพิ่มความหรูหรากว่าเดิม ติดตั้งระบบ NissanConnect พร้อมบริการจาก Google เป็นครั้งแรก เลือกได้ทั้งรุ่นเครื่องยนต์สันดาปล้วนและ e-POWER
แม้ว่า Nissan Serena (C28) จะถูกเปิดตัวในบ้านเราไปได้เพียงไม่นาน แต่ล่าสุด นิสสันประเทศญี่ปุ่นได้ปล่อย Serena โฉมไมเนอร์เชนจ์พร้อมวางจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเน้นปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอกเพิ่มความหรูหรา พร้อมเพิ่มอุปกรณ์มาตรฐานขึ้นจากเดิม
โดยรุ่นย่อย LUXION และ Highway Star-V เป็นสองรุ่นท็อปที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากที่สุด ทั้งดีไซน์กระจังหน้าแบบเฉียง รับกับไฟหน้าและล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ เพิ่มเติมด้วยสีตัวถังอีก 3 สี คือ สี Moonbow Blue สี Aqua Mint และ Deep Ocean Blue
รุ่น LUXION มาพร้อมวัสดุตกแต่งห้องโดยสารเรียกว่า TailorFit ซึ่งเป็นวัสดุหนังคุณภาพสูงให้ความรู้สึกระดับพรีเมียม และระบบช่วยการขับขี่ ProPilot 2.0 ที่สามารถปล่อยมือขณะอยู่บนทางไฮเวย์ และช่วยเปลี่ยนเลนหรือเร่งแซงได้อัตโนมัติ
ด้านเทคโนโลยีมีการติดตั้งระบบอินโฟเทนเมนท์ NissanConnect พร้อมบริการจาก Google ในตัว โดยสามารถใช้งานแอปพลิเคชันอย่าง Google Maps, Google Assistant รวมถึงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมจาก Google Play ได้
รุ่นไมเนอร์เชนจ์ยังถูกเพิ่มเติมด้วยระบบแจ้งเตือนกรณีลืมล็อกรถ และสามารถสั่งล็อกหรือปลดล็อกจากระยะไกลได้ทันที พร้อมระบบ Remote Photo Shot ที่สามารถถ่ายภาพส่งไปหาเจ้าของรถกรณีรถถูกชน หรือสามารถสั่งถ่ายภาพเองจากสมาร์ทโฟนได้ทุกเมื่อ
ตลาดญี่ปุ่นยังมีเวอร์ชัน AUTECH ที่ตกแต่งเน้นความสปอร์ต และ Multibox ที่พัฒนาขึ้นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมนอกบ้าน มาพร้อมห้องโดยสารแบบ 5 ที่นั่ง และพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายติดตั้งกล่องอเนกประสงค์ที่สามารถจัดเก็บสิ่งของได้หลากหลาย และสามารถปรับเปลี่ยนเป็นโต๊ะญี่ปุ่นขนาดย่อมได้อีกด้วย
Nissan Serena 2026 เวอร์ชันญี่ปุ่นมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินล้วนขนาด 2.0 ลิตร และเครื่องยนต์ไฮบริด e-POWER สามารถเลือกได้ทั้งรุ่นขับเคลื่อนสองล้อ และขับเคลื่อนสี่ล้อ e-4ORCE ส่วนราคาจำหน่ายที่ญี่ปุ่นเริ่มต้น 2,785,200 เยน หรือคิดเป็นเงินไทยตกราว 560,000 บาท