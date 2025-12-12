เปิดตัว All-new Mercedes-Benz GLB ปรับโฉมทั้งคันประเดิมรุ่นไฟฟ้าล้วน 100%

เปิดตัว All-new Mercedes-Benz GLB เอสยูวีรุ่นเล็ก 7 ที่นั่ง ประเดิมขุมพลังไฟฟ้าล้วน 100% ชาร์จเดียววิ่งไกลสุด 631 กม. แบตชาร์จเพียง 10 นาที เพิ่มระยะทางมากถึง 260 กม.
Mercedes-Benz GLB เจเนอเรชันที่ 2 เป็นรถเอสยูวีกลุ่ม Entry Luxury ขนาดคอมแพ็กต์ สามารถเลือกได้ทั้งรุ่น 5 ที่นั่ง และ 7 ที่นั่ง ประเดิมทำตลาด 2 รุ่นย่อย ได้แก่ GLB 250+ with EQ Technology และ GLB 350 4MATIC with EQ Technology มีราคาที่เยอรมนีเริ่มต้น 59,048 ยูโร หรือประมาณ 2,190,000 บาท
GLB 250+ with EQ Technology ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด 272 แรงม้า (200 กิโลวัตต์) แรงบิดสูงสุด 335 นิวตัน-เมตร ติดตั้งแบตเตอรี่ Nickel manganese cobalt ความจุ 85 กิโลวัตต์ชั่วโมง ระยะทางขับขี่ไกลสุด 631 กม. (WLTP)
ส่วนรุ่น GLB 350 4MATIC with EQ Technology ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าจำนวน 2 ตัว กำลังรวมสูงสุด 354 แรงม้า (260 กิโลวัตต์) ติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด 85 กิโลวัตต์ชั่วโมงเท่ากับรุ่น GLB 250+ ระยะทางขับขี่สูงสุด 614 กม. (WLTP)
Mercedes-Benz GLB มาพร้อมระบบไฟฟ้าแบบ 800 โวลต์ รองรับการชาร์จด่วนแบบ DC กำลังไฟสูงสุดมากถึง 320 กิโลวัตต์ ชาร์จเพียง 10 นาที จะเรียกระยะทางขับขี่กลับคืนสูงสุดถึง 260 กม.
ดีไซน์ตัวถังภายนอกคล้ายคลึงกับพี่น้องร่วมเครืออย่าง Smart #5 แต่ปรับเปลี่ยนหน้าตาเพิ่มความหรูหราตามฉบับเมอร์เซเดส-เบนซ์ ติดตั้งไฟหน้าที่ส่องสว่างเป็นรูปดาวสามแฉก พร้อมกระจังหน้าที่ประดับด้วยดาวเรืองแสงขนาดเล็กมากถึง 94 ดวง
GLB ติดตั้งหลังคากระจกพาโนรามิกเป็นมาตรฐาน สามารถเลือกออปชันเสริมเป็นหลังคาแบบ SKY CONTROL ที่สามารถปรับความทึบแสงด้วยระบบไฟฟ้า อีกทั้งยังตกแต่งด้วยดาวเรืองแสงกว่า 158 ดวง ช่วยเพิ่มบรรยากาศยามค่ำคืน
ห้องโดยสารถูกติดตั้งหน้าจอ MBUX Superscreen ที่ประกอบด้วยจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด 10.25 นิ้ว จอกลางขนาด 14 นิ้ว และจอสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าขนาด 14 นิ้ว ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Mercedes‑Benz Operating System (MB.OS) ที่อาศัยระบบ AI เชื่อมต่อกับ Mercedes-Benz Intelligent Cloud สามารถอัปเดตฟังก์ชันต่างๆ แบบ OTA ได้
ระบบ AI ของ GLB ถูกพัฒนาโดย Microsoft และ Google มาพร้อมกับระบบผู้ช่วย MBUX Virtual Assistant สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติ ขณะที่ระบบ Google Gemini ยังรองรับการสั่งการเกี่ยวกับระบบนำทาง และดึงรายละเอียดข้อมูลจาก Google Maps แก่ผู้ใช้งานได้อีกด้วย
เมอร์เซเดส-เบนซ์ยังมีแผนเพิ่มทางเลือกด้วยรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริด 48V ที่รวมเอามอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งเดียวกับชุดเกียร์ สามารถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้วน และยังเลือกได้ทั้งรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้า และขับเคลื่อนสี่ล้อ 4MATIC รวมถึงมีแผนเปิดตัวเวอร์ชันไฟฟ้าที่เน้นราคาจำหน่ายเข้าถึงง่ายด้วยเช่นกัน