โตโยต้า เปิดศูนย์กระจายอะไหล่ TPCAP สต็อกเป็นล้านชิ้น หนุนความมั่นใจลูกค้า พร้อมส่งทั่วไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ศูนย์กระจายอะไหล่ TPCAP” ถือเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญด้านบริการหลังการขายของโตโยต้า โดยศูนย์ฯ มีศักยภาพในการบริหารจัดการอะไหล่แท้มากกว่า 120,000 รายการ และมีจำนวนชิ้นส่วนจัดเก็บรวมกว่า 1 ล้านชิ้น ภายในพื้นที่ปฏิบัติงานกว่า 80,000 ตารางเมตร รองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและทันท่วงที


1. Quality Dojo – ห้องอบรมมาตรฐานคุณภาพของโตโยต้า
Quality Dojo เป็นห้องอบรมสำหรับพนักงานฝ่ายคลังอะไหล่ มุ่งเน้นการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพก่อนปฏิบัติงานจริง พร้อมมีการ Re-Training อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานเข้าใจขั้นตอนอย่างถูกต้อง


ภายในห้องอบรมมีการจำลองงานจริง เช่น
• การหยิบอะไหล่จากพื้นที่จัดเก็บ
• การตรวจสอบอะไหล่และแพ็คเกจตามขั้นตอน
• การเตรียมอะไหล่สำหรับจัดส่ง
• การจัดเก็บชิ้นส่วนตามหลัก 7 Techniques ของโตโยต้า

ทั้งหมดนี้ช่วยสร้างความมั่นใจว่าอะไหล่ที่ส่งถึงลูกค้าจะผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพอย่างครบถ้วน


2. Safety Dojo – ห้องอบรมมาตรฐานความปลอดภัย
โตโยต้ายึดหลัก “ความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง” ในทุกขั้นตอน โดย Safety Dojo ถูกออกแบบเพื่อฝึกพนักงานให้รู้และเข้าใจหลักความปลอดภัยในคลังอะไหล่ ผ่านฐานการสาธิตจริง เช่น
• การใช้ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันที่ถูกต้อง
• ท่าทางการยกอะไหล่ตามหลัก Ergonomics
• การจำลองมุมมองขณะขับรถโฟล์คลิฟต์

ทั้งหมดเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัท




3. ระบบจัดส่งอะไหล่รวดเร็วทั่วประเทศ
ศูนย์อะไหล่โตโยต้าดำเนินงานด้วยระบบจัดการชิ้นส่วนตามมาตรฐานเครือข่ายทั่วโลก สามารถจัดส่งอะไหล่กว่า 120,000 ชิ้นต่อวัน ไปยังศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศ

การใช้ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันที่ถูกต้อง
ขั้นตอนจัดส่งประกอบด้วย
-รับออเดอร์จากศูนย์บริการ
-พิมพ์ใบหยิบอะไหล่ (Picking Slip)
-Picking – หยิบอะไหล่ตามรายการ
-Check Sort – ตรวจสอบเบอร์และจำนวน
-จัดส่งขึ้นรถไปยังศูนย์บริการ

กรุงเทพฯ–ปริมณฑล จัดส่งภายในวันเดียว ส่วนต่างจังหวัดภายในประมาณ 2 วัน โดยขึ้นอยู่กับสภาพการขนส่งแต่ละพื้นที่


4. การจัดการพื้นที่เก็บอะไหล่กว่า 1 ล้านชิ้น
ศูนย์อะไหล่โตโยต้ามีสต็อกพร้อมบริการมากกว่า 1 ล้านชิ้น ครอบคลุมทั้ง
• งานเช็กระยะ
• งานซ่อมเบา–ซ่อมหนัก
รวมถึงชิ้นส่วนสำคัญอย่าง Hybrid Battery และ EV Battery


พื้นที่จัดเก็บแบ่งตามประเภทชิ้นส่วน ได้แก่
• Small & Tiny Parts
• Medium Parts
• KP & Body Parts


ทุกพื้นที่ใช้ระบบ FIFO เพื่อควบคุมคุณภาพ ลดความเสี่ยงการเสื่อมสภาพ และทำให้หมุนเวียนสต็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมกันนี้ โตโยต้ามีการบริหารสต็อกอะไหล่สำหรับรถแต่ละรุ่น เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่ามีอะไหล่รองรับตลอดอายุการใช้งานของรถ (ตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด)





































