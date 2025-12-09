ETON GROUP ส่งท้ายปีสุดยิ่งใหญ่ เปิดบ้านจัดงาน “EVERY JOURNEY, ETON CARES”

ETON GROUP เดินหน้ามอบความสุขส่งท้ายปี จัดงาน “EVERY JOURNEY, ETON CARES” ระหว่างวันที่ 12–14 ธันวาคม 2568 ณ โชว์รูมอีตั้น สำนักงานใหญ่ สาขาศรีนครินทร์ โดยมี อัจฉรีย์ ตันติยันกุล ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด นำทีมเปิดบ้านต้อนรับลูกค้า พร้อมชูจุดยืนการเป็นผู้นำรถยนต์นำเข้า และศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจร ที่พร้อมดูแลทุกการเดินทางของครอบครัวอย่างเหนือระดับ
ไฮไลต์ภายในงาน: เปิดโอกาสให้ลูกค้าทดลองขับ HONDA STEP WAGON เพื่อสัมผัสประสบการณ์ใช้งานจริง ทั้งสมรรถนะ ความสบาย และฟีเจอร์ครอบครัว มี Product Genius คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
สิทธิพิเศษเฉพาะในงาน:Special Gift: จองรถภายในงาน รับทันทีที่พักสุดหรู 1 คืน เลือกได้ทั้งทะเลหรือภูเขา* ,Lucky Drive: เพียงลงทะเบียนร่วมงาน มีสิทธิ์ลุ้นรับ ETON Premium Gift สุดเอ็กซ์คลูซีฟหลายรายการ
ตรวจรถก่อนเดินทางฟรี: บริการล้างรถฟรี ,เติมลมไนโตรเจนฟรี
อีตั้น กรุ๊ป ขนทัพรถอเนกประสงค์ครบทุกเซกเมนต์ พร้อมส่งมอบทันที ภายใต้แคมเปญ “ETON SHOWROOM EXPO 2025 LIFE & CARE NEW YEAR GIFT”เพียงจองรถในแคมเปญ รับทันที ETON POINTS 10,000 คะแนน สำหรับแลกรับของรางวัลสุดพรีเมียม เช่น ที่พักระดับลักซ์ชัวรี ,ของที่ระลึก Exclusive ,ส่วนลดบริการดูแลรถ (เฉพาะสมาชิก ETON FAMILY)
นอกจากนี้ยังได้รับ ETON CARE 5 PLUS โปรแกรมดูแลหลังการขายครบ 5 ปี มูลค่ากว่า 200,000 บาท
ประกอบด้วย ฟรีค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี ,ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. 5 ปี ,ฟรีบริการเคลือบแก้ว 5 ปี
พิเศษ โซน “อีตั้น ชอยส์” :รวบรวมรถนำเข้ามือสองคุณภาพเกรดพรีเมียม พร้อมข้อเสนอพิเศษสุดคุ้ม และโปรแรงสำหรับผู้ที่นำรถเก่ามาแลกรถใหม่ รับเพิ่มทันทีสูงสุด 50,000 บาท จากราคาประเมิน
งาน “EVERY JOURNEY, ETON CARES” ถือเป็นมหกรรมส่งท้ายปีที่อีตั้นจัดขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์เหนือระดับแก่ลูกค้าครอบครัวไทยอย่างแท้จริง โดยจะมีขึ้นในวันที่ 12–14 ธันวาคม 2568 ณ โชว์รูมอีตั้น สำนักงานใหญ่ สาขาศรีนครินทร์