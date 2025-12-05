ดูคาติ เปิดตัว 2 รุ่นใหม่ XDiavel – Desmo 450MX ภายใต้บ้านหลังใหม่ AAS Moto Crose

ดูคาติ ประเทศไทย ภายใต้การบริหารของบริษัท เอเอเอส โมโต โครเซ่ จำกัด เปิดฉากการกลับมาครั้งสำคัญในงาน Thailand International Motor Expo 2025 ประกาศยกระดับภาพลักษณ์ การบริการ และมาตรฐานแบรนด์ดูคาติให้พรีเมียมยิ่งขึ้น พร้อมเผยโฉมไลน์อัปใหม่ 2 รุ่น และรุ่นลิมิเต็ดที่สร้างความคึกคักให้แฟนไบเกอร์ทั่วประเทศ ณ บูธ G08-2 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2568
อนุวัชร อินทรภูวศักดิ์ ผู้บริหารดูคาติ ประเทศไทย กล่าวว่า การกลับมาในปีนี้คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ระดับเวิลด์คลาส ทั้งด้านการขายและการดูแลหลังการขาย โดยไลน์อัปที่เปิดตัวในงานสะท้อนความหรูหรา สมรรถนะ และเอกลักษณ์อิตาเลียนสปอร์ตที่คงความเข้มข้นดั้งเดิม แต่ได้รับการปรับมาตรฐานให้ล้ำหน้าและพรีเมียมกว่าที่เคย
ด้าน มาร์โก บิออนดี รองประธานฝ่ายขายและการตลาด ดูคาติ ประจำเอเชียแปซิฟิก ระบุว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญของทางแบรนด์ และไลน์อัปใหม่รวมถึงรุ่นลิมิเต็ดที่นำมาเปิดตัวในปีนี้ คือสัญลักษณ์ของทิศทางใหม่ที่เน้นดีไซน์ งานประกอบระดับสูง และเครื่องยนต์ที่สะท้อนตัวตนดูคาติอย่างชัดเจน พร้อมมอบข้อเสนอที่ดีที่สุดแห่งปีแก่แฟน ๆ
ไฮไลต์รุ่นแรก XDiavel ครุยเซอร์สไตล์ดูคาติที่ผสานดีไซน์เฉียบคมเข้ากับพลัง Testastretta DVT 1,262 ซีซี ให้อารมณ์สปอร์ตเต็มขั้น ด้าน Desmo 450MX ถือเป็นก้าวใหม่สู่โลกโมโตครอส ด้วยเครื่องยนต์สูบเดียว 449 ซีซี วาล์ว Desmodromic น้ำหนักเพียงราว 104 กิโลกรัม ออกแบบมาเพื่อผู้รักความลุยที่ต้องการฟีลออฟโรดในแบบดูคาติ
นอกจากนี้ยังมีรุ่น Scrambler Thailand Edition ที่ได้รับการออกแบบลวดลายพิเศษโดยศิลปินไทย “Arjan Neng” ถ่ายทอดศิลปะร่วมสมัยบนตัวรถรุ่นไอคอนของดูคาติ ผลิตจำนวนจำกัดเหมาะสำหรับนักสะสมที่ต้องการความพิเศษเหนือระดับ
เพื่อฉลองความสำเร็จระดับโลก ดูคาติ ประเทศไทย เปิดแคมเปญ Ducati Triple Crown Celebration ฉลองแชมป์โลก MotoGP 3 สมัยติดต่อกัน มอบวารันตีสูงสุด 4 ปี พร้อมฟรีค่าบำรุงรักษา 3 ปี หรือ 30,000 กิโลเมตร มอบเฉพาะลูกค้าที่จองภายในงาน Motor Expo 2025 เท่านั้น
การคัมแบ็กของดูคาติในปีนี้จึงเป็นมากกว่าการเปิดตัวรถใหม่ แต่คือการยกระดับมาตรฐานบริการและความพรีเมียมของแบรนด์สู่ยุคใหม่ ผู้สนใจสามารถสัมผัสตัวจริงทุกโมเดล ทดลองนั่ง และรับข้อมูลแบบเอ็กซ์คลูซีฟได้ที่บูธ Ducati Thailand หมายเลข G08-2 พร้อมสิทธิพิเศษมากที่สุดแห่งปีภายในงาน Motor Expo 2025 เท่านั้น