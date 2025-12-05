xs
NEX เปิดเกมรุก! เผยโฉม ‘NEX VANTASTIC’ รถตู้ไฟฟ้าต้นแบบ วิ่งไกล 333 กม. ราคาเริ่ม 1.059 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เน็กซ์ พอยท์ (NEX) เปิดตัว “NEX VANTASTIC” รถตู้ไฟฟ้า 100% รุ่นต้นแบบอย่างเป็นทางการ พร้อมชูนวัตกรรมระบบขับเคลื่อน 6-in-1 และระยะทางวิ่งสูงสุด 333 กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ตั้งราคาเริ่มต้น 1,059,000 บาท เตรียมเผยโฉมครั้งแรกในงาน Motor Expo 2025 พร้อมเปิดให้จองสิทธิ์เพียง 5,000 บาท และส่งมอบรถล็อตแรกได้ตั้งแต่ต้นปีหน้า

นายธนพัชร์ สุขสุธรรมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปีนี้ NEX มุ่งเน้นโชว์ศักยภาพผู้นำตลาดยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมตั้งแต่รถบัส รถหัวลากแทรกเตอร์ ไปจนถึงรถเพื่อการขนส่งทุกเซ็กเมนต์ โดยไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัว “NEX VANTASTIC” CARGO VAN ขนาดความจุ 8 คิว ที่ยังคงเป็นรุ่นต้นแบบพวงมาลัยซ้าย แต่สะท้อนรูปแบบโครงสร้างจริงที่เตรียมพัฒนาให้ตอบโจทย์ตลาดไทยมากที่สุดก่อนเดินสายผลิต

ธนพัชร์ สุขสุธรรมวงศ์
รถรุ่นนี้มากับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด 125 กิโลวัตต์ แรงบิด 245 นิวตันเมตร แบตเตอรี่ 66 kWh รองรับชาร์จเร็ว 20–80% ในเวลาเพียง 18 นาที ระยะทางสูงสุด 333 กิโลเมตร มาพร้อมไฟหน้า LED อัตโนมัติ ระบบแม็คเฟอร์สันสตรัท ล้อ 16 นิ้ว รวมถึงฟีเจอร์ความปลอดภัยพื้นฐานครบครัน เช่น ถุงลมนิรภัยคู่หน้า เรดาร์ถอยหลัง และกล้องมองหลัง

ในงาน Motor Expo 2025 NEX เปิดรับจองสิทธิ์ด้วยเงินเพียง 5,000 บาท พร้อมรับ E-Voucher ชาร์จไฟมูลค่า 10,000 บาท และประกันภัยชั้น 1 ฟรี 1 ปี โดยบริษัทระบุว่าเป็นการกลับมาอย่างมั่นใจหลังปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ และยกระดับงานบริการหลังการขาย รวมถึงมี “รถทดแทน” ให้กรณีซ่อมเกิน 3 วัน เพื่อไม่ให้กระทบต่อธุรกิจลูกค้า


NEX VANTASTIC CARGO VAN (8.0 คิว)
-ขนาดตัวรถ: ยาว 5,195 มม. / กว้าง 1,810 มม. / สูง 1,960 มม. / ฐานล้อ 3,400 มม.
-มอเตอร์ไฟฟ้า 125 kW, แรงบิด 245 Nm
-แบตเตอรี่ 66 kWh วิ่งไกล 333 กม.
-ชาร์จเร็ว DC 20–80% ใน 18 นาที
-อุปกรณ์มาตรฐาน: ไฟหน้า LED, ประตูเลื่อนด้านข้างเดี่ยว, ช่วงล่างแม็คเฟอร์สันสตรัท, ล้อ 16 นิ้ว
-ความปลอดภัย: กล้องหลัง, เรดาร์ถอย, ถุงลมคู่หน้า


NEX EV Tractor (423 kWh) รถหัวลากไฟฟ้า 100% รับงานบรรทุกหนัก ด้วยกำลังมอเตอร์สูงสุด 410 kW แรงบิด 2,800 Nm ชาร์จ DC แบบ 2 หัว วิ่งได้ราว 300 กม. พร้อมระบบเบรกลม ABS และ IVMS Tracking สำหรับการบริหารจัดการขนส่ง

ราคาโปรโมชั่น Premium: 3,890,000 บาท (แบตเตอรี่รับประกัน 8 ปี/500,000 กม.)
ราคาโปรโมชั่น Platinum: 4,290,000 บาท (แบตเตอรี่รับประกัน 10 ปี/1,000,000 กม.)

มีให้เลือกทั้งแบบเช่าซื้อ และเช่าใช้รวมค่าบำรุงรักษา


NEX BEV PICKUP Single Cab ราคา 989,000 บาท (จำนวนจำกัด) รถกระบะไฟฟ้า 2 ประตู มอเตอร์ 130 kW แรงบิด 330 Nm แบตเตอรี่ 65 kWh วิ่งได้สูงสุด 300 กม. ภายในเรียบง่ายแต่ครบเครื่อง พร้อมจอสัมผัส 8 นิ้ว, Keyless Entry, Push Start และระบบความปลอดภัยพื้นฐาน ABS, ถุงลมนิรภัยคู่หน้า

นายธนพัชร์กล่าวปิดท้ายว่า ตลาดไทยยังขาดรถตู้ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ประเภท CARGO VAN ซึ่ง “NEX VANTASTIC” จะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างนี้ พร้อมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ทุกขนาด

