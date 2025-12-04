BYD ทุบราคาเป็นแสน เขย่าตลาดท้ายปี ลดหนักสุดก่อน EV 3.0 หมดเขตสิ้นปีนี้

ลดจริง ไม่ใช่ล้างสต็อก BYD จัดดีลโค้งสุดท้าย Motor Expo 2025 ทุบราคาทุกรุ่นแบบ “คุ้มเกินคุ้ม” ลดสูงสุดกว่า 5 แสนบาท พร้อมประกาศเพิ่ม “รับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งาน Lifetime Warranty” ดึงลูกค้าปิดดีลก่อนมาตรการ EV 3.0 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าสะเทือนอีกระลอก เมื่อ BYD เปิดแคมเปญแรงที่สุดแห่งปี ในงาน Motor Expo 2025 พร้อมลดราคาทุกรุ่นแบบจัดหนักจัดเต็ม เร่งปิดดีลก่อนมาตรการ EV 3.0 จากภาครัฐจะหมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งจะส่งผลให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าปรับขึ้นทันทีจากโครงสร้างสนับสนุนใหม่และภาษีสรรพสามิตที่สูงขึ้น
มาตรการใหม่ EV 3.5 จะเข้ามาแทนที่ โดยลดเงินสนับสนุนจากเดิมครั้งละ 150,000 บาท เหลือ 50,000 บาท สำหรับรถที่ผลิตในไทย เช่น BYD Dolphin และ BYD Atto 3 ส่วนรถนำเข้า เช่น SEAL / M6 / SEALION 7 / DENZA D9 จะถูกตัดเงินสนับสนุน พร้อมมีการปรับภาษีสรรพสามิตเพิ่มจาก 2% เป็น 10%
ผลลัพธ์คคือตอนนี้คือเวลาที่คุ้มที่สุดในการซื้อ BYD ก่อนราคาจะดีดขึ้นยกค่าย
รุ่นแรก น้องเล็กสุด BYD DOLPHIN (รถผลิตในไทย) รุ่น Standard ราคาขายปกติ 559,900 บาท ราคาในงาน Motor Expo 2025 เหลือ 449,900 – 459,900 บาท (ลดประมาณ 110,000 บาท)
-แคมเปญในงาน: ฟรีโฮมชาร์จเจอร์, ฟรีประกันภัยชั้น 1 นาน 1 ปี, ฟรีฟิล์มเซรามิก
-หมายเหตุ: ลูกค้าที่ซื้อ Dolphin ภายใต้แคมเปญ EV 3.0 จะได้รับ Lifetime Battery Warranty (ฟรี)
รุ่น Extended Range ราคาขายปกติ 699,900 บาท ราคาในงาน 569,000 บาท (ลด 130,900 บาท)
-แคมเปญในงาน: ฟรีโฮมชาร์จเจอร์, ฟรีประกันภัยชั้น 1 นาน 1 ปี, ฟรีฟิล์มเซรามิก
-หมายเหตุ :หากซื้อภายใต้ EV 3.0 จะได้รับ Lifetime Battery Warranty (ฟรี)
BYD ATTO 3 (รถผลิตในไทย) รุ่น Premium ราคาขายปกติ 799,900 บาท ราคาในงาน 629,900 – 639,900 บาท (ลดประมาณ 160,000–170,000 บาท)
-แคมเปญในงาน: ฟรีโฮมชาร์จเจอร์, ฟรีประกันภัยชั้น 1 นาน 1 ปี, ฟรีฟิล์มเซรามิก
-พิเศษ รับประกันแบตเตอรี่ ตลอดอายุการใช้งาน (Lifetime Warranty) มูลค่าโดยประมาณ 50,000 บาท (สำหรับรุ่นที่ร่วมแคมเปญ EV 3.0 จะได้รับฟรีตามเงื่อนไข)
รุ่น Extended ราคาขายปกติ 899,900 บาท ราคาในงานเหลือ 699,900 – 709,900 บาท (ลดประมาณ 190,000–200,000 บาท)
-แคมเปญในงาน: ฟรีโฮมชาร์จเจอร์, ฟรีประกันภัยชั้น 1 นาน 1 ปี, ฟรีฟิล์มเซรามิก พิเศษ: รับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งาน (เงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด)
BYD M6 (นำเข้า) รุ่น Dynamic ราคาในงาน 749,900 – 849,900 บาท
-แคมเปญทางการเงินในงาน: ดาวน์เริ่มต้น 39,995 บาท หรือสามารถเลือกรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.88% แถม: ฟรีประกันภัยชั้น 1 นาน 1 ปี, ฟรีฟิล์มเซรามิก
BYD SEAL (นำเข้า) รุ่น Dynamic ราคาขายปกติ 1,325,000 บาท ราคาในงานเหลือ 799,000 บาท (ลดกว่า 525,000 บาท
-แคมเปญในงาน: รายการแถมมาตรฐาน ได้แก่ ประกันชั้น 1 และฟิล์ม (รายละเอียดเพิ่มเติมในบูท)
รุ่น Premium ราคาขายปกติ 1,449,000 บาท ราคาในงานเหลือ 899,900 บาท (ลดประมาณ 549,100 บาท)
BYD SEALION 7 (นำเข้า) SUV รุ่น Premium ราคาขายปกติ 1,249,900 บาท ราคาในงานเหลือ 1,074,900 บาท (ลด 175,000 บาท)
-แคมเปญทางการเงิน ดาวน์เริ่มต้น 57,495 บาท หรือเลือกรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.88% แถม: ฟรีประกันภัยชั้น 1 นาน 1 ปี และฟิล์มเซรามิก
BYD SEAL 5 DM-i PHEV ซีดาน รุ่น (Sedan) ราคาในงาน 699,900 บาท จุดเด่น: ขับด้วยพลังไฟฟ้าอย่างเดียวได้สูงสุด 120 กม. (NEDC)
-แคมเปญ: รุ่นย่อย Premium มีข้อเสนอดาวน์/ดอกเบี้ยพิเศษตามแคมเปญรวมถึงประกันและฟิล์ม
BYD SEALION 6 DM-i (PHEV SUV) ราคาเริ่มต้น 899,900 บาท
-แคมเปญ รุ่นย่อย Premium ดาวน์เริ่มต้น 34,995 บาท หรือเลือกรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.88% พร้อมฟรีประกันชั้น 1 นาน 1 ปี และฟิล์มเซรามิก
ใครสนใจรถไฟฟ้า แบรนด์นี้ จัดได้เลย โอกาสนี้น่าจะดีที่สุด” ก่อนราคาปรับขึ้นปีหน้า ใครเล็ง EV ไว้ไม่ควรพลาด