MINI Cooper SE Classic รุ่นเริ่มต้นสะท้อนกลิ่นอายคลาสสิก ราคา 1.555 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



MINI Cooper SE Classic รุ่นเริ่มต้นเน้นราคาเข้าถึงง่าย ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 218 แรงม้า แบตเตอรี่ระยะทางขับขี่ไกลสุด 400 กม. (WLTP) เคาะราคาทางการ 1,555,000 บาท


MINI Cooper SE Classic ถูกเผยโฉมอย่างเป็นทางการที่งานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 42 (Motor Expo 2025) เน้นดีไซน์คลาสสิกและการใช้งานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมินิ ด้วยกรอบกระจังหน้าสีดำ Piano Black หลังคาและฝาครอบกระจกมองข้างสีดำ ล้ออัลลอยลาย Parallel Spoke 2-Tone ขนาด 17 นิ้ว

ห้องโดยสารตกแต่งแบบ Classic Trim ติดตั้งเบาะนั่งหุ้มวัสดุหนัง Vescin สลับผ้า, หน้าจอ MINI Round Center Display OLED ทำงานคู่กับฟังก์ชัน MINI Experience Modes, ระบบนำทาง MINI Navigation AR, ที่ชาร์จสมาร์ทโฟนไร้สาย, ระบบ Digital Key Plus และฟังก์ชันปรับรูปแบบไฟหน้าและไฟท้าย 3 รูปแบบ


ติดตั้งระบบความปลอดภัย Driving Assistant ประกอบด้วยระบบเตือนมุมอับสายตา Blind Spot ระบบเตือนการออกนอกเลน Lane Change Warning และระบบเตือนการชนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง Collision Warning พร้มระบบ Parking Assistant ที่จะช่วยค้นหาช่องจอดที่เหมาะสมและสามารถช่วยถอยจอดรถแบบอัตโนมัติ

MINI Cooper SE Classic ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด 218 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 330 นิวตัน-เมตร ทำอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลา 6.7 วินาที แบตเตอรี่ขนาดความจุ 54.2 kWh ระยะทางขับขี่สูงสุด 400 กม. (WLTP) รองรับการชาร์จด่วน DC สูงสุด 95 kW ชาร์จจาก 10-80% ในเวลา 30 นาที


ตัวถังมีให้เลือกทั้งหมด 4 สี ได้แก่ สีขาว Nanuq White เงิน Melting Silver แดง Chili Red และน้ำเงิน Blazing Blue















