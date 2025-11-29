อีซูซุปรับแผนสู้ตลาดปิกอัพซบ ชูกลยุทธ์ ‘Trusted Buddy’ ชี้ปิกอัพ EV รอความพร้อม

ผู้บริหารตรีเพชรอีซูซุเซลส์เผยภาพรวมตลาดรถยนต์ปีนี้ทรงตัวต่ำกว่าคาด พร้อมลดกำลังผลิตรับดีมานด์ในประเทศหด แต่มั่นใจยอดส่งออกยังแข็งแรง เดินหน้ากลยุทธ์ “Trusted Buddy” สร้างความเชื่อมั่นลูกค้า ขณะปิกอัพไฟฟ้ายังไม่เปิดตัวในไทย เหตุตลาดยังไม่พร้อม
ภายในบูธอีซูซุในงาน Thailand International Motor Expo 2025 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด นำโดย ทาคาชิ ฮาตะ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย มิชิมาสะ โคโนะ รองกรรมการผู้จัดการ, ปนัดดา เจณณวาสิน ประธานที่ปรึกษา และ วิชัย สินอนันต์พัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมให้สัมภาษณ์ถึงทิศทางตลาดและแผนธุรกิจของอีซูซุในปีหน้า ท่ามกลางสถานการณ์ตลาดรถยนต์ที่ยังซบเซาต่อเนื่อง
นายฮาตะเปิดเผยว่า ปีนี้ตลาดรถยนต์รวมคาดว่าจะอยู่ที่ราว 595,000 คัน แบ่งเป็นรถปิกอัพประมาณ 145,000 คัน และ PPV 36,000 คัน ขณะที่ยอดขายอีซูซุในช่วง 10 เดือนแรกทำได้ 58,781 คัน นำโดยรถปิกอัพดีแมคซ์ 41,301 คัน, MU-X 9,205 คัน และรถบรรทุกขนาดกลาง–ใหญ่ 8,275 คัน
แม้ยอดในประเทศจะลดลงต่อเนื่อง แต่ผู้บริหารอีซูซุยืนยันว่าได้มีการปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด อย่างไรก็ดีภาคส่งออกยังคงแข็งแกร่ง โดยความต้องการปิกอัพในตลาดโลกไม่ได้ลดลง ทำให้ซัพพลายเออร์ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในประเทศมากนัก
สำหรับการรับมือเศรษฐกิจปีหน้าที่หลายฝ่ายประเมินว่าอาจย่ำแย่ลง นายโคโนะระบุว่า การเปิดตัว D-Max และ MU-X รุ่นใหม่เมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา ถือเป็นความหวังสำคัญที่จะช่วยสร้างยอดขายในปีหน้า พร้อมย้ำว่าบริษัทยังคงเดินหน้าใช้กลยุทธ์ “Isuzu Trusted Buddy… อีซูซุเคียงข้างคุณ เคียงคู่ไทย” เพื่อยืนหยัดเคียงข้างลูกค้าในทุกสถานการณ์ ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักของปี 2569
ในประเด็นรถพลังงานทางเลือก ผู้บริหารอีซูซุชี้ว่า บริษัทยังไม่กำหนดเวลาเปิดตัวรถไฟฟ้าหรือไฮบริดในไทย โดยยังยึดแนวคิด “โซลูชั่นส์อันหลากหลายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน” ซึ่งต้องพิจารณาข้อดีข้อเสียของแต่ละเทคโนโลยีอย่างรอบด้าน แม้รถปิกอัพไฟฟ้าเพื่อการส่งออกยุโรปเดินหน้าได้ตามแผน แต่การทำตลาดในไทยยังต้องประเมินโครงสร้างพื้นฐานและความพร้อมของผู้บริโภคก่อนตัดสินใจ
ด้านความคืบหน้าพลังงานใหม่ อีซูซุเผยว่าขณะนี้กำลังทดสอบเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำประเภท CN Fuel เช่น HVO และ B20 กับลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งผ่านการใช้งานเกือบหมื่นกิโลเมตรและให้ผลลัพธ์ที่ดี รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ของไบโอดีเซลเจเนอเรชันใหม่และระบบไฮบริดสำหรับบางตลาด
เมื่อถามถึงแนวโน้มตลาดปีหน้า ผู้บริหารอีซูซุยอมรับว่ายังเห็น “ความยากลำบากอยู่ข้างหน้า” และคาดว่าตลาดรวมจะใกล้เคียงปีนี้ อย่างไรก็ดี หากรัฐบาลสามารถผลักดันมาตรการ “Quick Big Win” ได้จริง รวมถึงมีเสถียรภาพทางการเมืองที่มากขึ้น บวกกับเศรษฐกิจโลกที่ผ่อนคลายและราคาพืชผลเกษตรที่ดีขึ้น ก็จะช่วยให้กำลังซื้อของผู้บริโภคฟื้นตัวและส่งผลดีต่อตลาดปิกอัพ
ในส่วนของมาตรการค้ำประกันสินเชื่อปิกอัพโดย บสย. ซึ่งรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณานั้น อีซูซุมองว่าเป็นโครงการที่ดี แต่ยังมีปัญหาเชิงเทคนิคหลายด้านที่ต้องแก้ไข พร้อมเสนอให้ขยายเวลาโครงการและปรับเงื่อนไขให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เนื่องจากโครงการจะสิ้นสุดปลายปีนี้
ส่วนคำถามว่าการไม่เข้าร่วมมาตรการ EV 3.0 และ 3.5 จะทำให้อีซูซุเสียโอกาสหรือไม่ ผู้บริหารชี้ว่า บริษัทมั่นใจในสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซล โดยเฉพาะรุ่น 2.2 ลิตร ที่ให้ทั้งพลังและความประหยัดซึ่งตอบโจทย์ลูกค้าชาวไทยในปัจจุบัน พร้อมระบุว่า “ตลาดรถยนต์ไทยยังไม่เหมาะกับปิกอัพ EV” แม้รถยนต์ไฟฟ้าจะเหมาะกับรถประเภทอื่นมากกว่า
ถึงบรรทัดนี้ ต้องบอกว่า อีซูซุยังคงเดินเกมระมัดระวังในช่วงเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรม เน้นสร้างความมั่นคงให้ธุรกิจหลัก พร้อมติดตามทิศทางพลังงานใหม่อย่างใกล้ชิด ขณะที่ปีหน้าตลาดยังคงท้าทาย แต่บริษัทยังเชื่อว่าปัจจัยบวกจากมาตรการรัฐและรถรุ่นใหม่ ๆ จะช่วยประคองตลาดปิกอัพให้เดินหน้าได้ต่อเนื่อง.