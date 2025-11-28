GWM ส่ง WEY G9 ลุยตลาดเอ็มพีวีหรูขุมพลัง PHEV เคาะราคา 2,349,000 บาท

GWM เปิดตัวเอ็มพีวี WEY G9 รุ่น Hi4 Ultra พร้อมขุมพลัง Plug-in Hybrid กำลังสูงสุด 442 แรงม้า ขับขี่ไฟฟ้าล้วนไกลสุด 170 กม. (NEDC) และขับขี่ต่อเนื่องไกลกว่า 1,000 กม. เมื่อรวมกับน้ำมันเต็มถัง เคาะราคาทางการ 2,349,000 บาท
เกรทวอลล์มอเตอร์ ประเทศไทย เปิดตัว WEY G9 รถเอ็มพีวีระดับหรูรุ่นแรกจากแบรนด์ GWM WEY ถูกพัฒนาภายใต้แนวคิด The Crafted Masterpiece เสมือนประติมากรรมชิ้นเอก เน้นจับกลุ่มลูกค้าผู้บริหารระดับสูง นักธุรกิจ ข้าราชการระดับสูง และครอบครัวระดับไฮเอนด์ โดยการเปิดตัวมีขึ้นที่งานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 42 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2568
WEY G9 ติดตั้งขุมพลัง Plug-in Hybrid ทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 1.5 ลิตร และมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ ให้กำลังรวมสูงสุด 442 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 642 นิวตัน-เมตร พร้อมระบบส่งกำลังอัจฉริยะ DHT รองรับการขับขี่ไฟฟ้าล้วนไกลสูงสุด 170 กม. (NEDC) เมื่อรวมกับถังน้ำมัน 58 ลิตร จะมอบระยะทางขับขี่รวมกว่า 1,000 กม.
เทคโนโลยี Hi4 - Hybrid Intelligent 4-Wheel Drive ระบบไฮบริดขับเคลื่อนสี่ล้ออัจฉริยะที่ผสาน “3 แหล่งพลังงาน + 9 โหมดการทำงาน” สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานเพื่อรองรับสภาพถนนรูปแบบต่างๆ มีระบบ ITVC ที่สามารถปรับแรงบิดแบบเรียลไทม์ภายใน 0.01 วินาที ช่วยเพิ่มเสถียรภาพและลดการลื่นไถล
ห้องโดยสารถูกออกแบบเน้นความโปร่งโล่ง ช่องกลางขนาดกว้าง 170 มม. สามารถเดินผ่านได้สะดวก ติดตั้งเบาะนั่งหุ้มหนัง Nappa พร้อมเบาะนั่งแถวสองแบบ Zero Gravity Seat ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ของสภาวะไร้น้ำหนัก ปรับเข้ามุม Golden Angle เพื่อให้หัวใจและหัวเข่าอยู่ระดับเดียวกัน รองรับการเดินทางระยะไกลได้ดี
เพิ่มความผ่อนคลายด้วยระบบนวดไฟฟ้า 6 โหมด ระบบระบายอากาศ พร้อมตู้เย็นภายในรถขนาดใหญ่ 12.5 ลิตร เปิดได้ทั้งด้านหน้า (Front Armrest) และด้านหลังแบบลิ้นชัก รองรับทั้งโหมดทำความเย็น 0–15 องศาเซลเซียส และโหมดอุ่น 35–50 องศาเซลเซียส
WEY G9 มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Coffee OS 3.3 สามารถแสดงสถานะรถในรูปแบบภาพสามมิติแบบเรียลไทม์ รองรับคำสั่งเสียง 21 ภาษาและหลายสำเนียง สามารถควบคุมด้วยปลายนิ้ว เช่น สั่งเปิดฝาท้าย ปรับอุณหภูมิ หรือควบคุมระบบเบาะโดยไม่ต้องละสายตาจากถนน
อีกทั้งยังติดตั้งระบบนำทาง Petal Maps Navigation แบบ 3 มิติ การเชื่อมต่อกับแอปผ่าน GWM App Store และระบบความปลอดภัยไซเบอร์ระดับองค์กรแบบ End-to-End เพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้ที่ต้องจัดการข้อมูลสำคัญ ทั้งยังมีระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีอัจฉริยะ 28 รายการ และถุงลมนิรภัย 6 จุด
ลูกค้าที่เป็นเจ้าของ WEY G9 จะได้รับ WEY Exclusive Privileges ประกอบด้วย
- Personal Assistant ผู้ช่วยส่วนตัวพิเศษเฉพาะลูกค้า WEY G9 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เช่น การแนะนำตอบคำถามด้านการใช้งานรถ ประสานงานแก้ไขกรณีมีปัญหาทางเทคนิค แจ้งเตือนและนัดหมายนำรถเข้ารับบริการ แจ้งเตือนและประสานงานต่ออายุทะเบียนรถยนต์หรือประกันอุบัติเหตุรถยนต์ประจำปี
- รถทดแทนการใช้งานรุ่น WEY G9 พร้อมบริการรับ-ส่ง ในกรณีที่รถ WEY G9 มีปัญหาทางด้านเทคนิคในระยะเวลารับประกันคุณภาพ 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) และต้องใช้ระยะเวลาในการซ่อมเกิน 2 วันทำการ GWM ขอมอบรถทดแทนการใช้งานเป็นรุ่น WEY G9 พร้อมบริการส่งและรับรถ
- บริการช่วยเหลือฉุกเฉินแบบเอ็กซ์คลูซีฟ โดยสามารถเลือกรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) เช่น บริการรถลีมูซีนเพื่อรับ-ส่งจากจุดเกิดเหตุเพื่อให้ท่านถึงที่หมายได้อย่างสะดวกและปลอดภัย (เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล), บริการช่วยเหลือค่าเดินทางต่อจากจุดเกิดเหตุสู่จุดหมายปลายทาง, บริการจัดหาตั๋วเครื่องบินจากสนามบินใกล้จุดเกิดเหตุสู่จุดหมายปลายทาง และบริการจัดหาที่พักเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าระหว่างรอการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิค เป็นต้น
- บริการ Pick-up & Delivery GWM ขอมอบบริการรับ-ส่งรถเพื่อเข้ารับการตรวจเช็กระยะปีละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 5 ปี มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อปี ให้กับลูกค้า WEY G9
- การบำรุงรักษา GPSI แบบไร้กังวล มอบความอุ่นใจในทุกการเช็กระยะ ด้วยบริการฟรีค่าแรงและค่าอะไหล่จำนวน 10 ครั้ง ตลอด 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
WEY G9 มาพร้อมตัวถังภายนอกให้เลือก 4 สี ได้แก่ สีขาว Aurora White, สีทอง Superior Gold, สีเทา Wisdom Grey และ สีดำ Nebula Black