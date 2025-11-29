All-new Nissan X-Trail e-POWER ใหม่ เปิดราคาทางการ 1,699,000 บาท

All-new Nissan X-Trail e-POWER ใหม่ ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป 2025 พร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ e-4ORCE ร่วมกับเครื่องยนต์ อี-พาวเวอร์ เคาะราคาจำหน่ายทางการ 1,699,000 บาท
Nissan X-Trail e-POWER ใหม่ ถูกยกระดับความพรีเมียม ด้วยรูปลักษณ์ที่สง่างาม สไตล์สปอร์ต สะท้อนความทรงพลัง โดดเด่นด้วยกระจังหน้า Double V-Motion สื่อถึงพลังและความมั่นใจในการขับขี่ ลวดลายกระจังหน้าแบบ 3D การตกแต่งใต้ตัวถังด้วยโครเมียเพิ่มความหรูมีระดับ ไฟหน้า LED ทรงเพรียวบาง และไฟท้ายทรงบูมเมอแรงเอกลักษณ์ของนิสสัน
ภายในห้องโดยสารออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ มีจุดเด่นที่คอนโซลกลางแบบลอยตัวพร้อมช่องวางของด้านล่าง เกียร์ระบบไฟฟ้าดีไซน์ล้ำสมัย ปุ่ม E-Pedal ปุ่มเลือกโหมดการขับขี่ ทำให้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย ติดตั้งหน้าจอ TFT ขนาด 12.3 นิ้ว พร้อม Advanced Drive-Assist® Display และจอ Head-Up Display ขนาด 10.8 นิ้ว แสดงผลบนกระจกด้านหน้าในระดับสายตา
เบาะนั่งบุดัวยวัสดุหนังคุณภาพสูง เบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้า 10 ทิศทาง เบาะแถวที่สองพับแยก 40:20:40 และเบาะแถวสามรองรับได้ 2 ที่นั่ง ประตูหลังเปิดกว้างสูงสุด 85 องศา เพิ่มความสะดวกในการเข้าออกรถ เพิ่มเติมด้วยม่านบังแดดสำหรับผู้โดยสารแถวสองเพื่อความสบายและเป็นส่วนตัว และระบบปรับอากาศแยก 3 โซน
Nissan X-Trail e-POWER ใหม่ ถูกติดตั้งระบบ NissanConnect พร้อมระบบนำทางในตัว รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Wireless Android Auto พร้อมระบบเครื่องเสียง Premium Bose® ลำโพง 9 จุด
อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ ได้แก่ หลังคาพาโนรามิกซันรูฟ ประตูท้ายเปิด-ปิดแบบแฮนด์ฟรี กระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนอัตโนมัติ ไฟตกแต่งห้องโดยสาร Ambient Light เป็นต้น
X-Trail e-POWER ติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน 3 สูบเทอร์โบชาร์จ ความจุ 1.5 ลิตร รหัส KR15DDT พร้อมเทคโนโลยี Variable Compression Ratio (VC) กำลังสูงสุด 144 แรงม้า (PS) แรงบิดสูงสุด 250 นิวตัน-เมตร ทำงานคู่กับมอเตอร์ด้านหน้า (BM 46) แรงบิดสูงสุด 330 นิวตัน-เมตร และมอเตอร์หลัง (MM 48) แรงบิดสูงสุด 195 นิวตัน-เมตร
นอกจากนี้ผู้ขับขี่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ถึง 5 โหมด ได้แก่ Eco, Standard, Sport, Snow และ Off-Road รวมทั้งมีระบบ Downhill Assist Control ช่วยให้การลงทางลาดชันทำได้ง่าย มั่นคงและปลอดภัย
ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ e-4ORCE ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าคู่หน้าและหลังแยกอิสระ สามารถปรับแรงขับเคลื่อนตั้งแต่ 100:0 ถึง 0:100 และเมื่อผสานกับระบบควบคุมเบรกล้อซ้ายและขวาสามารถปรับแรงได้ด้วยความเร็วและความแม่นยำสูงช่วยลดการโคลงตัวของรถในขณะเบรกหรือลงทางลาดชัน มอบความสะดวกแก่ผู้ขับ และความสบายแก่ผู้โดยสาร
ระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบอิสระ (Independent Front Suspension) และระบบกันสะเทือนหลังอิสระแบบมัลติลิงก์ (Independent Multi-Link Rear Suspension) ติดตั้งดิสก์เบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ระบบพวงมาลัยแบบ Rack and Pinion พร้อมพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า (Electric Power Steering: EPS) และคอพวงมาลัยปรับได้
ระบบความปลอดภัยติดตั้งถุงลมนิรภัย 6 จุด พร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูง 360˚ และเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันและปกป้องเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เช่น ระบบ Intelligent Forward Collision Warning (IFCW), ระบบ Intelligent Emergency Braking (IEB), ระบบ Lane Departure Warning (LDW), ระบบ Intelligent Cruise Control (ICC), ระบบ Blind Spot Warning System (BSW) เป็นต้น
ตัวถังภายนอกเลือกได้ 6 สี ให้เลือก ได้แก่ สีดำ Diamond Black สีขาว Storm White สีเทา Gun Metallic สีขาวหลังคาดำ Storm White with Black Roof สีแชมเปญ ซิลเวอร์ หลังคาดำ Champagne Silver with Black Roof และสีเทาหลังคาดำ Stealth Grey with Black Roof
นอกจากนี้ ยังมีชุดตกแต่งแท้พิเศษเฉพาะช่วงเปิดตัว Signature Package สีดำ Piano Black สุดพรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่อลูกค้าชาวไทยโดยเฉพาะ ได้แก่ กระจังหน้า ชุดคิ้วกระจังหน้า ชุดสเกิร์ตกันชนหน้า โลโก้ฝาท้าย X-TRAIL ชุดสเกิร์ตกันชนหลัง และชุดชายบันไดข้าง
All-new Nissan X-Trail e-POWER มาพร้อมการรับประกันตัวรถ 5 ปี หรือ 150,000 กม. รับประกันระบบอี-พาวเวอร์ 5 ปี หรือ 150,000 กม. และรับประกันแบตเตอรี่ระบบอี-พาวเวอร์ 10 ปี ไม่จำกัดระยะทาง