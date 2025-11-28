All-new Lexus LX 500d เอสยูวีระดับ Ultra Luxury เริ่ม 15,000,000 บาท

All-new Lexus LX 500d ใหม่ ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทย ชูจุดขายเอสยูวีระดับ Ultra Luxury พร้อมขุมพลังดีเซลเทอร์โบคู่ 3.3 ลิตร ระบบความปลอดภัย Lexus Safety System Plus 3.0 เคาะราคาจำหน่ายเริ่มต้น 15 ล้านบาท
All-new Lexus LX 500d มีทั้งสิ้น 2 รุ่นย่อย ได้แก่ รุ่น LX 500d Premium ราคาจำหน่าย 15,000,000 บาท และรุ่น LX 500d F SPORT ราคาจำหน่าย 15,500,000 บาท เปิดตัวครั้งแรกที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป 2025 จัดรอบสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568
Lexus LX เป็นรถเอสยูวีแบบ Body-on-Frame พัฒนาบนแพล็ตฟอร์ม GA-F เน้นออกแบบให้มีจุดศูนย์ถ่วงต่ำลง โครงสร้างตัวถังแข็งแรงยิ่งขึ้น แต่น้ำหนักเบาลงถึง 200 กก. พร้อมระบบช่วงล่างอัจฉริยะ Active Height Control และ Adaptive Variable Suspension (AVS) ที่ช่วยยกระดับความนุ่มนวลแต่ยังคงสมรรถนะเฉพาะตัวของรถออฟโรดระดับตำนาน
LX 500d ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่ 6 สูบ รหัส F33A-FTV ความจุ 3.3 ลิตร กำลังสูงสุด 304 แรงม้า ที่ 4,000 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 700 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600 - 2,600 รอบต่อนาที ส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ 10 จังหวะ พร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ All-wheel Drive (AWD)
ระบบ Multi-terrain System สามารถเลือกโหมดได้ถึง 6 แบบที่เหมาะสมกับสภาพถนนแบบออฟโรด ในโหมด AUTO จะใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์หลายตัวเพื่อประเมินสภาพถนนขณะขับ และเลือกโหมดที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ ทำให้การขับขี่มีสมรรถนะสูงสุดโดยไม่ต้องสลับโหมดเอง
Lexus LX 500d ยังเป็นรถเลกซัสรุ่นแรกที่ถูกติดตั้งปุ่มกดสตาร์ทแบบระบบยืนยันลายนิ้วมือ Fingerprint-Authentication Push-Start เพียงผู้ขับขี่ถือกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ แตะเซนเซอร์พร้อมเหยียบเบรก ระบบจะตรวจสอบลายนิ้วมือที่บันทึกไว้ภายในรถ หากไม่ตรงกัน เครื่องยนต์จะไม่ทำงาน เพื่อเสริมความปลอดภัยสูงสุด
ภายในห้องโดยสารถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Tazuna Concept เพื่อให้ผู้ขับขี่เป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถได้อย่างเป็นธรรมชาติ ติดตั้งจอ Head-up Display ชุดมาตรวัดและหน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว ทำหน้าที่เป็นระบบนำทาง สวิตช์ควบคุมการขับขี่ เช่น Multi-Terrain Select ถูกจัดวางในตำแหน่งที่มือเอื้อมถึง สวิตช์ระบบปรับอากาศและฟังก์ชันอื่นๆ ถูกจัดเรียงใต้จอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว เพื่อการใช้งานสะดวกตามหลักสรีรศาสตร์
เมื่อเข้าสู่โหมดออฟโรด หน้าจอ 12.3 นิ้ว จะแสดงระบบ Multi-Terrain Monitor เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นผิวถนน และสภาพแวดล้อมของตัวรถ ขณะที่หน้าจอ 7 นิ้ว จะแสดงข้อมูลการขับขี่ เช่น ความสูงตัวรถ มุมเอียง และการกดคันเร่ง-เบรก โดยมีสวิตช์ควบคุมฟังก์ชันการขับขี่รวมไว้ในหน้าจอล่างเพื่อความสะดวกสูงสุด
เบาะนั่งคู่หน้ามาพร้อมฟังก์ชันนวดด้วยถุงลม สามารถเลือกนวดแบบทั้งตัวหรือเฉพาะจุด มีระบบพยุงเอวแบบถุงลม (Air Lumbar Support) สามารถปรับตามสวรีระและองศากระดูกสันหลังของแต่ละบุคคล เพื่อคงท่าทางการขับขี่ที่สะดวกสบายสูงสุด ทั้งยังติดตั้งแสงสร้างบรรยากาศในห้องโดยสาร มีธีมสีให้เลือก 14 แบบ และสามารถปรับแต่งได้เองอีก 50 สี
Lexus LX 500d รุ่น F SPORT เพิ่มความสปอร์ตยิ่งขึ้นด้วยส่วนหน้าที่ถูกปรับให้ต่ำลง ติดตั้งกระจังหน้า Spindle Grille ลายตาข่าย F-mesh พร้อมกรอบชุบโครเมียมรมดำ Jet Black ลายตาข่ายบริเวณกันชนหลังส่วนล่าง และล้ออะลูมินัมขนาด 22 นิ้ว
ห้องโดยสารรุ่น F SPORT ตกแต่งด้วยโทนสี Flare Red พร้อมฮาโดริอะลูมินัมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากลายดาบญี่ปุ่น เบาะพิงเสริมด้านข้างและเบาะนั่งที่แน่นขึ้นเพื่อเพิ่มความมั่นคงของท่านั่งขณะเข้าโค้ง พวงมาลัยและหัวเกียร์หุ้มหนังแท้ลายฉลุเพิ่มการยึดเกาะ แป้นเหยียบและที่พักเท้าอะลูมินัม พร้อมสัญลักษณ์ F SPORT บนพนักพิงศีรษะ พวงมาลัย และแผ่นกันรอบขอบประตู
นอกจากนี้ รุ่น F SPORT ยังถูกยกระดับสมรรถนะด้วยโช้กอัปสมรรถนะสูงด้านหน้าและหลัง เหล็กกันโคลงด้านหลัง และเฟืองท้ายลิมิเต็ดสลิป Torsen LSD ช่วยกระจายแรงขับได้อย่างเหมาะสมตามน้ำหนักที่กดลงบนล้อหลังซ้ายและขวา ช่วยเพิ่มความยึดเกาะของยางขณะเร่งออกจากโค้ง ทั้งยังปรับจูนพวงมาลัยไฟฟ้าและระบบกันสะเทือนปรับไฟฟ้าเพิ่มความเสถียรในการควบคุมได้เฉียบคมยิ่งขึ้นบนถนนปกติ
ตัวถังของ Lexus LX 500d มีให้เลือกทั้งหมด 5 สี ได้แก่ สี White Nova Glass Flake, สี Sonic Titanium, สี Terrane Khaki Mica Metallic, สี Sonic Quartz และสี Graphite Black Glass Flake