อาวดี้เปิดตัว “The all-new Q5 e-hybrid” รุ่นใหม่หมดจด ประเดิม Motor Expo 2025 ราคาเริ่ม 4.149 ล้านบาท

อาวดี้ ประเทศไทย เปิดตัว “The all-new Q5 e-hybrid” รถเอสยูวีปลั๊กอินไฮบริดรุ่นใหม่หมดจดภายในงาน Motor Expo 2025 โดยเริ่มเปิดรับจองทันทีทั้งในงานและที่โชว์รูมทั่วประเทศ พร้อมประกาศราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ 4,149,000 บาท สำหรับรุ่น Q5 e-hybrid quattro Tech Pro และ 4,199,000 บาทสำหรับรุ่น Sportback
รุ่นใหม่ของ Q5 e-hybrid มาพร้อมระบบขับเคลื่อนไฮบริดเจเนอเรชันล่าสุดที่ให้กำลังรวม 367 แรงม้า แรงบิด 500 นิวตัน–เมตร เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2.0 ลิตร ทำงานร่วมมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อน quattro with ultra technology เร่งจาก 0–100 กม./ชม. ได้ใน 5.1 วินาที ความเร็วสูงสุด 250 กม./ชม. แบตเตอรี่ชุดใหม่ความจุเพิ่มขึ้น 45% ทำระยะทาง EV ได้สูงสุด 106 กม. (NEDC)
ระบบการจัดการพลังงานถูกอัปเกรดให้มีการชาร์จพลังงานกลับที่ปรับได้ 3 ระดับผ่านก้านที่พวงมาลัย ขับโหมด EV ได้ง่ายด้วยปุ่มสั่งงานเฉพาะ พร้อมระบบบริหารจัดการไฮบริดอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความลื่นไหลของการขับขี่
ห้องโดยสารปรับสู่ยุคใหม่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E3 1.2 electronics architecture รองรับการประมวลผลอุปกรณ์ทั้งหมดภายในรถ ภายใต้แนวคิด Digital Stage ใช้หน้าจอ Curved MMI Panoramic โค้งเข้าหาผู้ขับขี่ พร้อม Audi virtual cockpit plus ขนาด 11.9 นิ้ว หน้าจอสัมผัสกลาง 14.5 นิ้ว และจอผู้โดยสารด้านหน้า 10.9 นิ้ว เสริมด้วยระบบเครื่องเสียง Bang & Olufsen และแถบไฟ dynamic interaction light แบบตอบสนองพฤติกรรมผู้ขับขี่
ด้านความปลอดภัยมาพร้อมระบบช่วยขับเต็มรูปแบบ ทั้ง Adaptive Cruise Control with Stop&Go, Lane Change Warning, Exit Warning, Rear Cross-Traffic Assist, Front Cross-Traffic Assist, Emergency Brake Assist และ Swerve Assist
แพลตฟอร์ม Premium Platform Combustion (PPC) ถูกนำมาใช้ในรุ่นใหม่นี้ เพื่อเพิ่มสมรรถนะการขับขี่และลดเสียงรบกวน ร่วมกับช่วงล่าง S Sport ที่ปรับตั้งเพื่อการควบคุมที่เฉียบคมขึ้น
อาวดี้ยังประกาศแคมเปญใหญ่ “BUY NOW” กระตุ้นให้ลูกค้าเร่งตัดสินใจรับรถภายในปี 2568 ก่อนภาษีสรรพสามิตใหม่มีผลในวันที่ 1 มกราคม 2569 ซึ่งอาจทำให้ราคารถหลายรุ่นปรับขึ้นระดับหลักล้านบาท โดยบริษัทยกทัพรถนำเข้ากว่า 10 รุ่นทั้งรถไฟฟ้า รถปลั๊กอินไฮบริด รถสมรรถนะสูงตระกูล RS และรุ่นยอดนิยม มาจัดแสดงครบทุกเซกเมนต์
ลูกค้าที่ซื้อรถอาวดี้ทุกรุ่นยังได้รับการรับประกัน Audi Protection ครอบคลุม 5 ปี หรือ 150,000 กม. และการรับประกันแบตเตอรี่ของรถไฟฟ้าและ Plug-in Hybrid เป็นเวลา 8 ปี หรือ 160,000 กม.
The all-new Audi Q5 e hybrid เปิดตัวทั้งหมด 2 รุ่น
• Q5 e hybrid quattro Tech Pro ราคา 4,149,000 บาท
• Q5 Sportback e hybrid quattro Tech Pro ราคา 4,199,000 บาท
The all-new Audi Q5 e hybrid มีทั้งหมด 5 สี
• Sakhir gold, metallic (สีพิเศษ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 130,000 บาท)
• Daytona grey, pearl effect (สีพิเศษ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 80,000 บาท)
• Glacier white, metallic
• Mythos black, metallic
• District green, metallic
ผู้ที่สนใจสามารถชมรถจริงได้ที่บูธ Audi (B05) ในงาน Motor Expo 2568 ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2568