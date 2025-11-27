อีเทอนิตี้ แอทวัน เปิด ‘AVATR CENTER RAMA 6’ โชว์รูม–ศูนย์บริการ เผยโฉม AVATR 11 Royal Edition

บริษัท อีเทอนิตี้ แอทวัน จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าพรีเมียม “AVATR” แบรนด์ระดับไฮเอนด์ภายใต้ CHANGAN จัดงานฉลองเปิดตัว AVATR CENTER RAMA 6 SHOWROOM by Eternity At One โชว์รูมและศูนย์บริการสุดทันสมัย บนพื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตร ใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมเปิด AVATR Café by black and milk แห่งแรกของโลก เพื่อสร้าง Brand Experience รูปแบบใหม่ให้ลูกค้าเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของแบรนด์ได้ง่ายขึ้น
งานจัดขึ้นภายใต้ธีม “Redefining Grace Through Innovation” ถ่ายทอดความงดงามผสานนวัตกรรมผ่านดีไซน์ที่สะท้อนตัวตนรถ EV ระดับหรูของ AVATR หลังพิธีเปิด ผู้ร่วมงานได้ชมการเปิดตัว AVATR 11 Royal Edition และเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากวง SEASON FIVE
ทรงวิทย์ ฐิติปุญญา CEO บริษัท อีเทอนิตี้ แอทวัน จำกัด เปิดเผยว่า ลูกค้าไทยให้การตอบรับ AVATR 11 ดีเยี่ยมตั้งแต่โชว์รูมบางนาเปิดทำการ ทำให้มีการลงทุนกว่า 50 ล้านบาท เพื่อรีโนเวตโชว์รูมพระราม 6 ให้ทันสมัยและครบวงจรยิ่งขึ้น ทั้งโซนโชว์รถ พื้นที่ส่งมอบ ห้องรับรองสุดพรีเมียม และบริการหลังการขายที่ใช้ Digital Solutions และ AI รองรับทุกความต้องการของลูกค้าในทำเลใจกลางเมือง ขยายฐานรองรับคนรุ่นใหม่ ผู้บริหาร และครอบครัวในเมือง
ในงานยังเผยโฉม AVATR 11 Royal Edition รุ่นใหม่ที่ยกระดับความหรูหราในโลกยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมด้วยเซเลบริตี้ชื่อดังเข้าร่วมงานคับคั่ง และเปิดตัว “อนันดา เอเวอริงแฮม” ในฐานะแบรนด์แอมบาสซาเดอร์คนแรกของ Eternity At One เสริมภาพลักษณ์พรีเมียมให้แบรนด์อย่างสมบูรณ์แบบ
รุ่นใหม่ล่าสุด AVATR 11 Royal Edition ยกระดับความสมบูรณ์แบบทั้งดีไซน์และเทคโนโลยี ไฮไลต์สำคัญ ได้แก่ ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ ,ช่วงล่าง Magnetorheological Dampers ,ตัวถังทูโทน เทา–ดำ พร้อมเส้นขอบ Starline สุดหรู ,ล้ออัลลอยทรงดาว 7 แฉก ขนาด 22 นิ้ว ,ห้องโดยสารสุดพรีเมียม เบาะหนังแท้แบบกึ่งอนิลิน 4 ที่นั่ง VIP ,ฟังก์ชันนวด 8 จุด ระบบชาร์จไร้สาย 50 วัตต์ ,พื้นที่พักผ่อนด้านหลังแบบหรูหราระดับ Lounge
พร้อมให้สัมผัสแล้ววันนี้ ลูกค้าสามารถนัดชมรถและทดลองขับได้ที่ AVATR CENTER RAMA 6 SHOWROOM ,AVATR CENTER BANGNA SHOWROOM