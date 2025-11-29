MOTOR EXPO 2025 คึกคัก ค่ายรถ 60 แบรนด์แห่เปิดรุ่นใหม่เพียบ ตั้งเป้ายอดจองแตะ 6 หมื่นคัน

MOTOR EXPO 2025 เปิดฉาก 29 พ.ย.–10 ธ.ค. 2568 ดึงค่ายรถยนต์–มอเตอร์ไซค์ร่วมงานคึกคักท่ามกลางการแข่งขันเดือดจากมาตรการ EV 3.0 ที่ใกล้หมดอายุ ผู้จัดเผยผู้บริโภคมีโอกาสเห็น “ราคาขาย EV ต่ำที่สุดในปีนี้” พร้อมอัดกิจกรรมชิงรถหลายรุ่น คาดเม็ดเงินหมุนเวียนแตะระดับเดียวกับปีก่อน
งานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 42 หรือ MOTOR EXPO 2025 เริ่มต้นจัดงานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2568 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยปีนี้ยังคงเป็น “งานส่งท้ายปีที่ใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย” ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันด้านราคารุนแรงกว่าทุกปี
นาย ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานจัดงาน MOTOR EXPO 2025 เปิดเผยว่า แม้ภาพรวมเศรษฐกิจยังมีความผันผวน แต่คาดว่ายอดจองรถปีนี้จะใกล้เคียงปีก่อน ซึ่งมียอดรวม 62,495 คัน แบ่งเป็นรถยนต์ 54,513 คัน และรถจักรยานยนต์ 7,982 คัน ขณะที่เม็ดเงินหมุนเวียนในงานเมื่อปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 55,000 ล้านบาท
Motor Expo 2025 ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการในระดับสูงต่อเนื่อง มีค่ายรถยนต์ 42 แบรนด์ จาก 8 ประเทศ ค่ายรถจักรยานยนต์ 16 แบรนด์ จาก 7 ประเทศ รถยนต์มือสอง 3 แบรนด์ รวมทั้งหมด 60 แบรนด์ ที่เข้าร่วมงานภายใต้แนวคิด “อลังการงานแสดง – The Magnificent Motor Expo” โดยผู้จัดได้ขอความร่วมมือให้ออกแบบกิจกรรมและการแต่งกายพนักงานให้เหมาะสมกับภาพรวมของงานและบรรยากาศปัจจุบัน
ผู้จัดงานยอมรับว่า การคาดการณ์ยอดจองปีนี้ทำได้ยาก เนื่องจากเศรษฐกิจโตเพียง 4–5% จากที่คาดไว้ 10–15% ประกอบกับความเข้มงวดของสถาบันการเงินและความกังวลของผู้บริโภค แต่ยังมองว่ายอดจองน่าจะใกล้เคียงกับปี 2567 เพราะปีก่อนแม้ตลาดรถทั่วประเทศลดลงกว่า 100,000 คัน แต่ยอดจองภายในงานกลับเติบโตขึ้น
ด้านโครงสร้างผู้เข้าชมงานพบว่า กลุ่มผู้มีรายได้ระดับ B+ (รายได้ราว 30,000 บาทขึ้นไป) ที่ได้ซื้อรถคันที่ 2 ไปแล้วในปีที่ผ่านมา จะลดลงเล็กน้อย ขณะที่กลุ่มซื้อรถคันแรกมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น พร้อมความกังวลด้านค่าใช้จ่ายสูงขึ้น จึงทำให้ผู้จัดไม่คาดหวังการเติบโตในระดับที่มากเกินไป
ที่สำคัญปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ผู้เข้าชมงานสามารถเดินทางด้วย รถไฟฟ้าสายสีชมพู มาลงที่ “สถานีอิมแพ็ค เมืองทองธานี” พร้อมทางเชื่อมเข้าพื้นที่จัดงานโดยตรง ขณะเดียวกันยังมีบริการเสริมเพื่อรองรับผู้เข้าชม ได้แก่
• จุดบริการรับ–ส่งจากลานจอดรถทะเลสาบเมืองทอง
• จุดฝากหมวกกันน็อกบริเวณชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 สำหรับผู้ที่มาด้วยมอเตอร์ไซค์
• บัตรเข้าชมงานฟรีเข้าที่ ฮอลล์ 1 และ ฮอลล์ 3
กิจกรรมใหญ่คืนกำไรผู้ชม – ชิงรถ 4 รุ่น มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท :MOTOR EXPO 2025 จัดกิจกรรมลุ้นรางวัลรถหลายรุ่นตลอดช่วงงาน ได้แก่
1) ซื้อรถ…ชิงรถ ผู้ซื้อหรือจองรถยนต์ใหม่ในงาน ลุ้นรับ AVATR 11 รุ่น STANDARD RANGE มูลค่า 2,099,000 บาท
2) ซื้อบัตร…ชิงรถ ผู้ซื้อบัตรชมงาน มีสิทธิ์ลุ้น MITSUBISHI XFORCE รุ่น ULTIMATE มูลค่า 1,059,000 บาท
3) ซื้อมอเตอร์ไซค์…ชิงบิกไบค์ ผู้จองรถจักรยานยนต์ในงาน ลุ้น SUZUKI GSX-8R มูลค่า 419,000 บาท
4) ชมงานผ่าน MOTOR EXPO APP ชิงรถ
ผู้ลงทะเบียนในแอปฯ และตอบแบบสอบถามครบถ้วนระหว่าง 15 พ.ย.–31 ธ.ค. 2568 ลุ้นรับ WULING BINGUO รุ่น DC ICON มูลค่า 429,000 บาท
Motor Expo 2025 แสดงให้เห็นการฟื้นตัวแบบระมัดระวังของตลาดรถ พร้อมแข่งขันด้านราคาแบบเข้มข้นจากผลของมาตรการ EV 3.0 ขณะเดียวกันยังเป็นงานที่รวมรถใหม่ เปิดตัวโมเดลใหม่ และแคมเปญแรงที่สุดในช่วงโค้งสุดท้ายของปี
งานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 42 จะจัดขึ้นที่อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2568
พร้อมคาดการณ์ว่าปีนี้ยอดจองและเม็ดเงินหมุนเวียนจะอยู่ในระดับเดียวกับปีก่อน ถือเป็นงานยานยนต์สำคัญที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้จับตาตลาดรถไทย