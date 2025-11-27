BMW iX xDrive45 M Sport (LCI) เปิดราคาทางการ 5,999,000 บาท

BMW iX xDrive45 M Sport (LCI) ใหม่ ปรับดีไซน์เพิ่มความโดดเด่นสะดุดตา พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าแรงขึ้นเป็น 408 แรงม้า เพิ่มขนาดแบตเตอรี่เป็น 100.4 kWh ระยะทางขับขี่สูงสุด 602 กม. (WLTP) เคาะราคาจำหน่ายทางการ 5,999,000 บาท
BMW iX โฉม LCI ใหม่ ประเดิมรุ่นย่อย iX xDrive45 M Sport ปรับดีไซน์เน้นความปราดเปรียวมากยิ่งขึ้น ด้วยกระจังหน้าทรงไตคู่แบบใหม่ พร้อมกรอบวาววับ ล้อมรอบเส้นสายจัดเรียงแบบแนวตั้งและทแยงมุม ติดตั้งแพ็กเกจ BMW Iconic Glow ตกแต่งด้วยไฟขอบกระจังหน้า ชุดแต่ง M Sport และล้ออััลลอย M ขนาด 21 นิ้ว
BMW iX (LCI) เวอร์ชันไทยมีสีตัวถังให้เลือกเพิ่มเติมอีก 5 สี ได้แก่ สีน้ำเงิน Arctic Race metallic, เทา Dune Grey metallic, ดำ Carbon Black metallic, เงิน Space Silver metallic และขาว Alpine White solid จับคู่กับห้องโดยสารตกแต่งด้วยเบาะหนังและผิวหน้าแผงคอนโซลโทนสีน้ำตาลจากชุดแต่ง Design Suite Castanea หรือสีดำในชุดแต่ง Design Suite Amido
ห้องโดยสารตกแต่งแบบ M Sport ติดตั้งพวงมาลัยหนังแบบ M และวัสดุตกแต่งโทนสี M Dark Silver ตัดกับเพดานหลังคาสี Anthracite เพิ่มบรรยากาศหรูหรา มาพร้อมภาพแอนิเมชันต้อนรับแบบใหม่บนจอโค้ง BMW Curved Display และลวดลายกราฟิกจากระบบไฟ Welcome Light Carpet
นอกจากนี้ BMW iX xDrive45 M Sport ยังรองรับเทคโนโลยี BMW Digital Key Plus เต็มรูปแบบ ช่วยเปลี่ยนสมาร์ทโฟนเป็นกุญแจรถอัจฉริยะ สามารถปลดล็อกอัตโนมัติเมื่อเดินเข้าใกล้ พร้อมเปิดระบบไฟ Welcome Light อย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งยังสามารถแชร์สิทธิ์การใช้งานรถได้สูงสุด 17 คน
BMW iX xDrive45 M Sport ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุดเพิ่มขึ้นเป็น 408 แรงม้า (จากเดิม 326 แรงม้า) แรงบิดสูงสุด 700 นิวตัน-เมตร (จากเดิม 630 นิวตัน-เมตร) อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลา 5.1 วินาที
แบตเตอรี่แรงดันสูง (High-voltage Battery) เพิ่มขนาดความจุจาก 76.6 kWh เป็น 100.4 kWh ระยะทางขับขี่สูงสุดเพิ่มขึ้นจาก 425 กม. เป็น 602 กม. ตามมาตรฐาน WLTP
BMW iX xDrive45 M Sport ติดตั้งระบบบังคับเลี้ยวแบบสี่ล้อ (Integral Active Steering) สามารถเลี้ยวล้อหลังเพื่อเสริมความคล่องตัวที่ความเร็วต่ำและความนิ่งของตัวรถขณะใช้ความเร็วสูง มาพร้อมช่วงล่างถุงลม Adaptive 2-axle air suspension สามารถปรับระดับความสูงได้ตามโหมดการขับขี่
ระบบช่วยเหลือการขับขี่ถูกติดตั้งระบบ Driving Assistant Plus และระบบช่วยจอด Parking Assistant Plus (สามารถอัปเกรดเป็นแพ็กเกจ Parking Assistant Professional ผ่าน ConnectedDrive Upgrades ได้) พร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Active Cruise Control ที่มีฟังก์ชัน Stop & Go ระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมระบบช่วยเบรก และอื่นๆ
BMW iX xDrive45 M Sport มาพร้อมชุดปะยางฉุกเฉิน BMW Tyre Repair Kit Plus ซึ่งเป็นชุดปะยางแบบใช้ครั้งเดียวที่จะอุดรอยรั่วและเติมลมยางให้กลับมาใช้งานต่อได้ โดยสามารถขับขี่ต่อไปเป็นระยะทางสูงสุด 200 กม. ด้วยความเร็วสูงสุดไม่เกิน 80 กม./ชม. ก่อนที่จะต้องเข้าศูนย์เพื่อทำการปะยางหรือเปลี่ยนยางต่อไป