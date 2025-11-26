ชลิต อินดัสทรีฯ ลงนาม MOU วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

นายพุทธพร ปราโมทย์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยางอะไหล่รถยนต์ ภายใต้แบรนด์ “POP” เพื่อร่วมมือพัฒนาการเรียนการสอนและสนับสนุนการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา โดยมี นายโสรัจ นาคทัต รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เมื่อเร็วๆ นี้
ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการร่วมกันส่งเสริมและพัฒนากำลังคนสายอาชีพ การรับนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ผ่านการจัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติจริง การอบรมเสริมทักษะ การให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการสนับสนุนการฝึกงานและฝึกอาชีพของผู้เรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สร้างโอกาสการทำงาน และยกระดับคุณภาพบุคลากรสู่อุตสาหกรรมในอนาคต