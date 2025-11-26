Chery V23 รถไฟฟ้า Boxy สไตล์เรโทร ขับดี คล่องตัว ฟังก์ชันครบ

ซับคอมแพกท์เอสยูวีไฟฟ้า 100% ดีไซน์ทรงกล่องสุดโดดเด่นที่มาแรงช่วงนี้ กับการขับจริงกว่า 250 กิโลเมตรสู่จังหวัดนครนายก เผยสมรรถนะที่คล่องตัว ใช้งานง่าย พร้อมฟังก์ชันครบ แต่ยังมีจุดให้สังเกตเรื่องความโคลงของช่วงล่างตามสไตล์รถทรง Boxy
Chery V23 คือซับคอมแพกท์เอสยูวีพลังงานไฟฟ้า 100% ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ “Retro-Futuristic Boxy Design” ทรงกล่องทันสมัย ผสมกลิ่นอายความคลาสสิกแต่ล้ำด้วยเทคโนโลยีภายนอกและภายใน ตัวรถมีสัดส่วนดังนี้ ยาว 4,220 มม. / กว้าง 1,915 มม. / สูง 1,845 มม. ,ฐานล้อ 2,735 มม. ,ล้ออัลลอยสีดำรมควัน 21 นิ้ว ใหญ่สุดในกลุ่ม ,กันชนหน้า–หลังและซุ้มล้อออกแบบสไตล์เอสยูวี พร้อม Fix Sidestep
ด้านหน้าโดดเด่นด้วยชุดไฟหน้าคลาสสิกแต่ทันสมัย ทั้ง LED, Auto On-Off, High Beam Assist และไฟส่องนำทาง Follow-Me-Home พร้อมติดตั้งเรดาร์ด้านหน้าเพื่อแสดงภาพมุมกล้อง 540 องศา ส่วนด้านท้ายใช้ไฟท้ายแนวนอนเรียบง่าย พร้อมกล่องเก็บอุปกรณ์ทรงเหลี่ยมและไฟเบรกเสริม
คอนเซปต์ภายในยังคงความ “Boxy + Modern” ด้วยหลังคาสูง โปร่ง และกระจกขนาดใหญ่ช่วยให้ทัศนวิสัยดีเยี่ยม ตำแหน่งคอนโซลกลางเปิดพื้นที่ให้เดินลง–ขึ้นได้ทั้งสองฝั่งเหมาะกับการจอดในพื้นที่แคบ ,หน้าจอสัมผัสกลางขนาดใหญ่ 15.4 นิ้ว ,ช่องชาร์จ Super Charging 65W ชาร์จมือถือจาก 10–90% ได้ใน 30 นาที ,เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าและเอนได้จนเป็น “โซฟา” ,เบาะหลังพับแบบ 50/50 เพิ่มพื้นที่เก็บของได้ถึง 834 ลิตร
Chery V23 มี 2 ระบบขับเคลื่อนคือ 4WD และ รุ่น 2WD แต่รุ่นที่ทดสอบครั้งนี้คือ รุ่น 2WD ทำงานด้วยแบตเตอรี่ 59.93 kWh ให้กำลัง 136 แรงม้า 180 นิวตัน–เมตร ระยะทางวิ่งสูงสุด (NEDC) 360 กม. รองรับชาร์จ DC สูงสุด 85 kW ชาร์จ 20–80% ใน 36 นาที
ช่วงล่างหน้าแมคเฟอร์สัน–สตรัท/หลังมัลทิ–ลิงค์ พร้อมความสูงใต้ท้องรถ 210 มม. ลุยน้ำได้ 600 มม. มุมปะทะหน้า 43° หลัง 41° ถือว่าดีมากในกลุ่ม Boxy EV
การทดสอบใช้งานจริงออกจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าไปนครนายก ระยะทางรวมประมาณ 250 กม. ก่อนออกเดินทางที่ แบตเตอรี่ 90% กลับถึงกรุงเทพแบตเหลือ 28% ใช้ความเร็วเฉลี่ย 80–100 กม./ชม. จากการขับจริงพบว่า หากใช้ความเร็วสูงกว่านี้ (110–120 กม./ชม.) ระดับแบตอาจลดลงเร็วกว่านี้ และอาจต้องชาร์จเพิ่มก่อนกลับถึงบ้านตามพฤติกรรมการขับจริง
หลังการสัมผัสการขับขี่ พอจะบอกได้ว่า
• อัตราเร่งในรุ่น 2WD ตอบสนองได้ดี ควบคุมง่ายเหมาะกับในเมืองและการเดินทางไกลแบบผ่อนคลาย
• ช่วงล่างมี อาการโคลงเล็กน้อย โดยเฉพาะเมื่อเจอลมแรงหรือใช้ความเร็วสูง อันเป็นบุคลิกของรถทรง Boxy
• พวงมาลัยเบาใช้แรงน้อย เหมาะกับผู้ใช้ทั่วไป
• ห้องโดยสารเก็บเสียงดีระดับหนึ่ง โดยเฉพาะเสียงลมที่บริเวณกระจกหน้า–ข้าง
บทสรุปการทดสอบ Chery V23 เป็นรถไฟฟ้าเรโทร ที่มีบุคลิกชัดเจนอีกรุ่นหนึ่ง จุดเด่นชัดคือ
• ดีไซน์ทรงกล่องโดดเด่น
• ห้องโดยสารโปร่ง โล่ง ใช้งานง่าย
• เทคโนโลยีครบ ฟังก์ชันล้ำ
• สมรรถนะเพียงพอ ขับง่าย
• ระยะทางใช้งานตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง
แต่ยังมีข้อสังเกตเรื่อง
• ช่วงล่างที่มีอาการโคลงตามสไตล์รถ Boxy
• ระยะทางวิ่งจริงขึ้นอยู่กับความเร็วพอสมควร
โดยรวมเหมาะกับคนเมืองที่ต้องการรถไฟฟ้าดีไซน์ไม่เหมือนใคร ใช้งานง่าย พื้นที่ใช้สอยเยอะ และฟีเจอร์ครบในราคาเข้าถึงได้
ราคา Chery V23 ทั้ง 3 รุ่น
• 2WD Play – 689,900 บาท
• 2WD Plus – 759,900 บาท
• 4WD Peak – 889,900 บาท
การรับประกัน และโปรโมชั่น
• รับประกันตัวรถ 8 ปี / 200,000 กม.
• รับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี / 160,000 กม.
• ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. 5 ปี
• ฟรี ประกันภัยชั้น 1 + พรบ. 1 ปี
• ฟรี Home Charger พร้อมติดตั้ง
• ฟรี สายชาร์จ AC Portable
• ฟรี สาย V2L
• ฟรี พรมปูพื้นชุดใหญ่
• ดอกเบี้ยพิเศษ 1.98%