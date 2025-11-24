“โตโยต้าชู YARIS CROSS NIGHTSHADE ใหม่ สปอร์ตพรีเมียมรอบคัน เคาะราคา 919,000 บาท”

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แนะนำรถยนต์อเนกประสงค์ขนาดเล็กรุ่นพิเศษ YARIS CROSS NIGHTSHADE ภายใต้แนวคิด “SHADE TO SHINE สไตล์สปอร์ต พรีเมียม ไม่ซ้ำใคร” ชูความโดดเด่นจากชุดตกแต่งสีดำรอบคันและสีตัวถังเฉพาะรุ่น ได้แก่ Cement Grey Metallic (ใหม่) และ Platinum White Pearl ทั้งสองสีจับคู่หลังคาดำทูโทนพร้อมห้องโดยสารโทนดำที่เพิ่มความสปอร์ตพรีเมียมสะดุดตา
ด้านสมรรถนะ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไฮบริด 1.5 ลิตร พร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและเกียร์อัตโนมัติ e-CVT รองรับโหมดขับขี่ POWER / NORMAL / ECO ให้อัตราการประหยัดน้ำมันสูงสุด 26.3 กม./ลิตร (ตาม Eco Sticker) พร้อมย้ำความน่าเชื่อถือของระบบ Toyota Hybrid ที่ครองตลาดไทยมากว่า 15 ปี ด้วยยอดขายสะสมในกลุ่มไฮบริดตั้งแต่เปิดตัวกว่า 73,209 คัน และยอดขายสูงสุดในกลุ่มอเนกประสงค์ไฮบริดปี 2568 รวม 29,187 คัน
งานออกแบบและอุปกรณ์เฉพาะรุ่น NIGHTSHADE เพิ่มใหม่ครบชุด ได้แก่ กระจังหน้าแบบ Metro Stylish (ใหม่) ล้ออัลลอยปัดเงาสีดำ 18 นิ้ว (ใหม่) ,กระจกมองข้างสีดำ (ใหม่),ชุดตกแต่งด้านล่างสีดำรอบคัน ทั้งกันชนหน้า–หลัง และด้านข้าง (ใหม่),ชุดตกแต่งไฟตัดหมอกหน้าสีดำ (ใหม่) ,คิ้วกระโปรงท้ายสีดำ (ใหม่) ,คิ้วขอบหน้าต่างโครเมียมรมดำ (ใหม่)
ภายในใช้โทน สีดำ Black พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน เช่น ,หลังคา Panoramic แบบ Fixed Type พร้อมม่านไฟฟ้า ,ประตูท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบ Kick Activated ,แท่นชาร์จไร้สาย ,หน้าจอสัมผัส 10.1 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย ,เบาะคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง ,ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB) + Auto Brake Hold ,พื้นที่เก็บสัมภาระท้าย 452 ลิตร
ด้านความปลอดภัยเต็มระบบ Toyota Safety Sense ประกอบด้วย PCS, LDA, LKC, AHB, FDA, Pedal Misoperation Control และ ACC แบบ All-Speed พร้อมกล้องมองรอบคัน PVM, ระบบ BSM และ RCTA ครบครัน
รถรุ่นพิเศษนี้ยังมาพร้อมเทคโนโลยี T-Connect อาทิ Find My Car, TheftTrack, SOS, Geo-Fencing และบริการ Telematics เช่น Maintenance Reminder, Vehicle Information, PHYD ประกันภัยขับดีลดให้ รวมถึงบริการไลฟ์สไตล์อย่าง Concierge Services และโปรแกรมสะสมคะแนน TOYOTA ALIVE-X
นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดเผยว่า การแนะนำ YARIS CROSS NIGHTSHADE คือการเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าที่ต้องการรถสไตล์สปอร์ตไม่ซ้ำใคร พร้อมภาพลักษณ์พรีเมียมและฟังก์ชันทันสมัยครบถ้วน โดยยังย้ำความเชื่อมั่นของระบบไฮบริดจากการรับประกันแบตเตอรี่ 10 ปี และรับประกันระบบไฮบริด 5 ปี พร้อมบริการหลังการขายระดับมาตรฐานเครือข่ายกว่า 450 แห่งทั่วประเทศ
สีภายนอกแบบ Two-Tone ในรุ่น NIGHTSHADE
• Cement Gray Metallic with Black Roof (ใหม่)
• Platinum White Pearl with Black Roof
ราคาอย่างเป็นทางการ YARIS CROSS NIGHTSHADE ราคา 919,000 บาท
การรับประกันและโปรแกรมคุ้มค่า ,รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี ,รับประกันระบบไฮบริด 5 ปี ไม่จำกัดระยะ
โปรแกรม TCFR Plus+
• รับประกันคุณภาพรถยนต์สูงสุด 5 ปี หรือ 150,000 กม. และ 8 ปี หรือ 225,000 กม. สำหรับเครื่องยนต์–ระบบส่งกำลัง
• ส่วนลดอะไหล่และเคมีภัณฑ์สูงสุด 15%
• คะแนนสะสม ALIVE-X 2.5 เท่า
ทางเลือกการครอบครอง KINTO
เช่าระยะยาวแบบจ่ายรายเดือนรวมทุกอย่าง ประกันชั้น 1–บำรุงรักษาครบ และสามารถซื้อรถต่อเมื่อหมดสัญญาได้
ข้อเสนอพิเศษ [24 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2568
-ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.55% (ดาวน์ 25% ผ่อน 48 เดือน ผ่านโตโยต้าลิสซิ่ง)
-ผ่อนเริ่มต้น 7,539 บาท (โปรแกรมสบายดี ดาวน์ 30% ดอกเบี้ย 3.69% งวดที่ 84 จ่าย 20% ของราคารถ)
-พร้อมลุ้นรับ 3 ต่อในกิจกรรม “TOYOTA อาริกาโตะ โปรแจกใหญ่จัดเต็ม”*
ลูกค้าสามารถทดลองขับหรือจอง NEW YARIS CROSS NIGHTSHADE ได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศ รวมถึงพบรถจริงในงาน Motor Expo 2025 ระหว่าง 29 พ.ย. – 10 ธ.ค. 2568 ที่อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ กิจกรรมพิเศษที่โชว์รูมโตโยต้าระหว่าง 12 – 14 ธ.ค. 2568