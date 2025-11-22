xs
xsm
sm
md
lg

ไฮลักซ์ ทราโว่ ใหม่ ขับเนียนขึ้น นุ่มขึ้น คมขึ้น กลิ่นอายรถเก๋งชัดเจน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่ไทย โตโยต้า ไฮลักซ์ ทราโว่ เจเนอเรชัน 9 กลายเป็นกระบะที่ถูกจับตามองมากสุด ความเปลี่ยนแปลงใหญ่ทั้งดีไซน์ เครื่องยนต์ เทคโนโลยี และระบบช่วงล่างใหม่ ทำให้รถคันนี้ถูกยกระดับจาก “รถใช้งาน” สู่ “รถกระบะที่ให้สัมผัสใกล้เคียงรถเก๋ง” ชัดที่สุดในรอบหลายปีของโตโยต้า

ในการทดสอบครั้งนี้ เราได้ทดลองขับรุ่น ไฮลักซ์ ทราโว่ Overland 2.8 ลิตร 4WD 4TREK เกียร์อัตโนมัติ รุ่นเรือธงใหม่ล่าสุด บนเส้นทาง กรุงเทพฯ – พัทยา พร้อมสถานีทดสอบในแทร็ก และสนามออฟโรดเต็มรูปแบบ


ดีไซน์ใหม่ CYBER SUMO แกร่ง ดุดัน แต่ทันสมัย
ทีมออกแบบ โตโยต้า Australia นำโดย Nick Hogios สร้างภาษาดีไซน์ “CYBER SUMO” แรงบันดาลใจจากนักซูโม่ ความแข็งแกร่ง มั่นคง ทรงพลัง ผสานความโมเดิร์นในแบบยานยนต์ยุคใหม่


จุดเด่นภายนอก
-ชุดหน้าใหม่ทั้งหมดยกเซ็ต
-ไฟหน้า LED + DRL เชื่อมด้วยแถบ TOYOTA (ลบโลโก้ 3 ห่วงแบบเดิม)
-ฝากระโปรงหน้าออกแบบเพื่อความปลอดภัยคนเดินถนน
-กันชนหน้าลายรังผึ้งคล้าย Corolla Cross
-บันไดข้างดีไซน์ใหม่แบบ Diamond Grip เกาะเท้าดีกว่าเดิม
-กระบะท้ายใหม่ ไฟท้าย LED ผสมหลอด พร้อมตัวอักษร TOYOTA ขนาดใหญ่
-ล้ออัลลอย 18 นิ้ว เบากว่าเดิม 1.2 กก./ล้อ ลดมวลไม่สปริง (unsprung weight) ช่วยการทรงตัว

ดีไซน์ภาพรวม “ทันสมัยขึ้น เหมือนรถตลาดโลกมากขึ้น” แต่ยังคงบุคลิกดุดันในแบบไฮลักซ์อย่างเต็มตัว


ห้องโดยสารใกล้เคียง Passenger Car ตัวรถใหม่เน้นความสบายแบบรถเก๋งมากขึ้นอย่างชัดเจน
ไฮไลต์สำคัญ
-เบาะคู่หน้าออกแบบใหม่ วัสดุหนังสังเคราะห์ Caretex / Softex
-พวงมาลัยจับถนัด กระชับ
-มาตรวัด Full Digital 12.3 นิ้ว ในรุ่น Overland
-งานเก็บเสียงดีขึ้นทันทีที่เริ่มขับ
-ระบบช่วงล่างใหม่พร้อมเทคโนโลยี Dynamic Cloud ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนแบบเป็นระบบ
-เพียงขึ้นไปนั่งก็รู้สึกได้ทันทีว่า “นี่ไม่ใช่ประสบการณ์ ไฮลักซ์ แบบเดิมอีกต่อไป”


ภาค ออนโรด นุ่มขึ้น เงียบขึ้น พวงมาลัยดีที่สุดตั้งแต่มี ไฮลักซ์
ทันทีที่ออกจาก โตโยต้า ALIVE จุดแรกที่สัมผัสได้คือ พวงมาลัย EPS ที่เบาแบบไม่เคยมีมาก่อน โดยเฉพาะความเร็วต่ำซึ่งเข้าทางกลุ่มผู้ใช้ทั่วไปและผู้หญิง แต่จุดเด่นคือ “เบาแต่แม่น” ไม่ใช่เบาแล้วลอย

การขับทางไกล กรุงเทพฯ–พัทยา
-พวงมาลัยนิ่งขึ้นมากตอนความเร็วสูง
-ระยะฟรีลดลง ควบคุมแม่นยำ
-การเก็บเสียงดีกว่า Revo อย่างชัดเจน
-เครื่องยนต์ 2.8 ลิตร Turbo เร่งต่อเนื่อง นุ่มนวล
-เกียร์ 6 สปีดปรับจูนใหม่ เปลี่ยนเกียร์เนียนขึ้น


ระบบ Dynamic Cloud ทำงานประสานกันระหว่าง ยางรองแท่นเครื่องใหม่ + ยางรองตัวถัง Shear Type + ช่วงล่างจูนใหม่ + เบาะนั่ง ผลคือ “การสั่นสะเทือนในห้องโดยสารลดลงแบบรู้สึกได้จริง”

สรุป จากการลองขับบนถนนทั่วไป ความรู้สึกใกล้เคียงรถเก๋งที่สุดเท่าที่ ไฮลักซ์ เคยทำได้


ภาคทดสอบในแทร็ก  แม่น คม มั่นใจ
ที่สนาม ATTRIC ฉะเชิงเทรา โตโยต้า จัดสถานีทดสอบบนพื้นราบและโค้งต่อเนื่องเพื่อทดสอบการทรงตัว
ผลที่ได้

-เข้าโค้งนิ่งกว่ารุ่นก่อนมาก
-ตัวรถกับเฟรมประสานกันดีขึ้น เหมือนลด “ความกระด้างแบบกระบะ” ไปเยอะ
-พวงมาลัยตอบสนองคมกว่าเดิม ชัดเจน
-อาการโคลงน้อยลง ช่วงล่างเกาะล้อได้มั่นใจ
ในความเร็วระดับ 80 กม./ชม.บนพื้นลูกรัง ตัวรถนิ่งคาดไม่ถึง


ภาค Off-Road 4TREX + MTS ทำให้ทุกคนขับลุยได้
สนามป่าสนามไชย คือเส้นทางจริงของการแข่งขัน Asian Cross Country Rally โตโยต้าใช้พื้นที่จริงมาเป็นสนามทดสอบ พร้อมทั้งโคลนหนา ลึก ดินแดง และเนินเอียงแบบหนักถึงขั้น “ควายยังขาหัก”

ระบบที่ช่วยลุยให้ง่ายขึ้น: ประกอบด้วย ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อใหม่ 4-TREX ,MTS (Multi-Terrain Select) 6 โหมด Auto / Dirt / Sand / Mud / Deep Snow / Rock ,กล้องมองรอบคัน PVM มุมมองชัดเจนมาก ,ช่วงล่างออกแบบให้ล้อแตะพื้นตลอด ลดการลื่นไถลแม้ผู้ขับจะไม่ใช่สายออฟโรดเลย ก็สามารถพารถผ่านหลุมลึก เนินเอียง และโคลนหนักๆ ได้แบบไม่ต้องเครียด

จุดที่ประทับใจที่สุด แม้ล้อจะยก ลอย หรือเอียงเกือบ 40 องศา รถยังคุมได้ง่าย ไม่มีอาการดีดกลับหรือพวงมาลัยสะบัดแบบรุ่นก่อน


เทคโนโลยี Dynamic Cloud — ตัวจริงของความนุ่ม
โตโยต้า อธิบายว่าเทคโนโลยีนี้คือการ “เชื่อมการทำงาน 3 ส่วนหลักให้ทำงานเป็นระบบเดียว”

1. โครงสร้างตัวถัง / จุดเชื่อมเสริมความแข็งแรง
2. ช่วงล่างจูนใหม่แบบนุ่ม หนึบ เกาะถนน
3. เบาะนั่งใหม่ที่รองรับสรีรศาสตร์ + ลดแรงสั่นสะเทือน

เมื่อทั้งหมดทำงานร่วมกัน ผลลัพธ์คือ รถนิ่งขึ้น นุ่มขึ้น เงียบขึ้น ผู้โดยสารสบายขึ้นอย่างชัดเจน


ระบบความปลอดภัยจัดเต็ม :ไฮลักซ์ ทราโว่ ใหม่ติดตั้ง Toyota Safety Sense รุ่นล่าสุด พร้อม ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ ,เตือนการชน ,เตือนรถออกนอกเลน + พวงมาลัยช่วยดึง,กล้องรอบคัน PVM ,สัญญาณเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานรถนั่งรุ่นใหม่ ทุกอย่างถูกยกระดับมาอยู่ระดับใกล้เคียง SUV เรือนแสนของแบรนด์


จากการทดสอบทั้งบนถนน บนแทร็ก และทางออฟโรด ไฮลักซ์ ทราโว่ ให้ความรู้สึกใหม่ชัดเจนในหลายด้าน
เด่นที่สุด 5 ข้อ

1. ช่วงล่างนุ่มขึ้นมาก
2. พวงมาลัยแม่นยำกว่าทุกรุ่นก่อน
3. ห้องโดยสารเงียบ สบาย แบบรถเก๋ง
4. 4TREX + MTS ลุยง่ายกว่าเดิมหลายเท่า
5. เกียร์และเครื่องยนต์ตอบสนองเนียนขึ้น


ด้วยดีไซน์ใหม่ เทคโนโลยีเยอะขึ้น และงานเซตช่วงล่างที่เปลี่ยนบุคลิกทั้งคัน โตโยต้า ไฮลักซ์ ทราโว่ ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในกระบะที่ขับดีที่สุดในตลาดตอนนี้ บวกความพร้อมของโชว์รูม–ศูนย์บริการกว่า 450 แห่งทั่วประเทศ สบายใจไปตลอดการใช้งาน

ถึงบรรทัดนี้ต้องบอกว่า เจ้าตลาดขยับแรงครั้งนี้ คู่แข่งทุกค่ายต้องกลับไปทำการบ้านกันหนักแน่นอน.









ไฮลักซ์ ทราโว่ ใหม่ ขับเนียนขึ้น นุ่มขึ้น คมขึ้น กลิ่นอายรถเก๋งชัดเจน
ไฮลักซ์ ทราโว่ ใหม่ ขับเนียนขึ้น นุ่มขึ้น คมขึ้น กลิ่นอายรถเก๋งชัดเจน
ไฮลักซ์ ทราโว่ ใหม่ ขับเนียนขึ้น นุ่มขึ้น คมขึ้น กลิ่นอายรถเก๋งชัดเจน
ไฮลักซ์ ทราโว่ ใหม่ ขับเนียนขึ้น นุ่มขึ้น คมขึ้น กลิ่นอายรถเก๋งชัดเจน
ไฮลักซ์ ทราโว่ ใหม่ ขับเนียนขึ้น นุ่มขึ้น คมขึ้น กลิ่นอายรถเก๋งชัดเจน
+37
กำลังโหลดความคิดเห็น