ไฮลักซ์ ทราโว่ ใหม่ ขับเนียนขึ้น นุ่มขึ้น คมขึ้น กลิ่นอายรถเก๋งชัดเจน

หลังเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่ไทย โตโยต้า ไฮลักซ์ ทราโว่ เจเนอเรชัน 9 กลายเป็นกระบะที่ถูกจับตามองมากสุด ความเปลี่ยนแปลงใหญ่ทั้งดีไซน์ เครื่องยนต์ เทคโนโลยี และระบบช่วงล่างใหม่ ทำให้รถคันนี้ถูกยกระดับจาก “รถใช้งาน” สู่ “รถกระบะที่ให้สัมผัสใกล้เคียงรถเก๋ง” ชัดที่สุดในรอบหลายปีของโตโยต้า
ในการทดสอบครั้งนี้ เราได้ทดลองขับรุ่น ไฮลักซ์ ทราโว่ Overland 2.8 ลิตร 4WD 4TREK เกียร์อัตโนมัติ รุ่นเรือธงใหม่ล่าสุด บนเส้นทาง กรุงเทพฯ – พัทยา พร้อมสถานีทดสอบในแทร็ก และสนามออฟโรดเต็มรูปแบบ
ดีไซน์ใหม่ CYBER SUMO แกร่ง ดุดัน แต่ทันสมัย
ทีมออกแบบ โตโยต้า Australia นำโดย Nick Hogios สร้างภาษาดีไซน์ “CYBER SUMO” แรงบันดาลใจจากนักซูโม่ ความแข็งแกร่ง มั่นคง ทรงพลัง ผสานความโมเดิร์นในแบบยานยนต์ยุคใหม่
จุดเด่นภายนอก
-ชุดหน้าใหม่ทั้งหมดยกเซ็ต
-ไฟหน้า LED + DRL เชื่อมด้วยแถบ TOYOTA (ลบโลโก้ 3 ห่วงแบบเดิม)
-ฝากระโปรงหน้าออกแบบเพื่อความปลอดภัยคนเดินถนน
-กันชนหน้าลายรังผึ้งคล้าย Corolla Cross
-บันไดข้างดีไซน์ใหม่แบบ Diamond Grip เกาะเท้าดีกว่าเดิม
-กระบะท้ายใหม่ ไฟท้าย LED ผสมหลอด พร้อมตัวอักษร TOYOTA ขนาดใหญ่
-ล้ออัลลอย 18 นิ้ว เบากว่าเดิม 1.2 กก./ล้อ ลดมวลไม่สปริง (unsprung weight) ช่วยการทรงตัว
ดีไซน์ภาพรวม “ทันสมัยขึ้น เหมือนรถตลาดโลกมากขึ้น” แต่ยังคงบุคลิกดุดันในแบบไฮลักซ์อย่างเต็มตัว
ห้องโดยสารใกล้เคียง Passenger Car ตัวรถใหม่เน้นความสบายแบบรถเก๋งมากขึ้นอย่างชัดเจน
ไฮไลต์สำคัญ
-เบาะคู่หน้าออกแบบใหม่ วัสดุหนังสังเคราะห์ Caretex / Softex
-พวงมาลัยจับถนัด กระชับ
-มาตรวัด Full Digital 12.3 นิ้ว ในรุ่น Overland
-งานเก็บเสียงดีขึ้นทันทีที่เริ่มขับ
-ระบบช่วงล่างใหม่พร้อมเทคโนโลยี Dynamic Cloud ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนแบบเป็นระบบ
-เพียงขึ้นไปนั่งก็รู้สึกได้ทันทีว่า “นี่ไม่ใช่ประสบการณ์ ไฮลักซ์ แบบเดิมอีกต่อไป”
ภาค ออนโรด นุ่มขึ้น เงียบขึ้น พวงมาลัยดีที่สุดตั้งแต่มี ไฮลักซ์
ทันทีที่ออกจาก โตโยต้า ALIVE จุดแรกที่สัมผัสได้คือ พวงมาลัย EPS ที่เบาแบบไม่เคยมีมาก่อน โดยเฉพาะความเร็วต่ำซึ่งเข้าทางกลุ่มผู้ใช้ทั่วไปและผู้หญิง แต่จุดเด่นคือ “เบาแต่แม่น” ไม่ใช่เบาแล้วลอย
การขับทางไกล กรุงเทพฯ–พัทยา
-พวงมาลัยนิ่งขึ้นมากตอนความเร็วสูง
-ระยะฟรีลดลง ควบคุมแม่นยำ
-การเก็บเสียงดีกว่า Revo อย่างชัดเจน
-เครื่องยนต์ 2.8 ลิตร Turbo เร่งต่อเนื่อง นุ่มนวล
-เกียร์ 6 สปีดปรับจูนใหม่ เปลี่ยนเกียร์เนียนขึ้น
ระบบ Dynamic Cloud ทำงานประสานกันระหว่าง ยางรองแท่นเครื่องใหม่ + ยางรองตัวถัง Shear Type + ช่วงล่างจูนใหม่ + เบาะนั่ง ผลคือ “การสั่นสะเทือนในห้องโดยสารลดลงแบบรู้สึกได้จริง”
สรุป จากการลองขับบนถนนทั่วไป ความรู้สึกใกล้เคียงรถเก๋งที่สุดเท่าที่ ไฮลักซ์ เคยทำได้
ภาคทดสอบในแทร็ก แม่น คม มั่นใจ
ที่สนาม ATTRIC ฉะเชิงเทรา โตโยต้า จัดสถานีทดสอบบนพื้นราบและโค้งต่อเนื่องเพื่อทดสอบการทรงตัว
ผลที่ได้
-เข้าโค้งนิ่งกว่ารุ่นก่อนมาก
-ตัวรถกับเฟรมประสานกันดีขึ้น เหมือนลด “ความกระด้างแบบกระบะ” ไปเยอะ
-พวงมาลัยตอบสนองคมกว่าเดิม ชัดเจน
-อาการโคลงน้อยลง ช่วงล่างเกาะล้อได้มั่นใจ
ในความเร็วระดับ 80 กม./ชม.บนพื้นลูกรัง ตัวรถนิ่งคาดไม่ถึง
ภาค Off-Road 4TREX + MTS ทำให้ทุกคนขับลุยได้
สนามป่าสนามไชย คือเส้นทางจริงของการแข่งขัน Asian Cross Country Rally โตโยต้าใช้พื้นที่จริงมาเป็นสนามทดสอบ พร้อมทั้งโคลนหนา ลึก ดินแดง และเนินเอียงแบบหนักถึงขั้น “ควายยังขาหัก”
ระบบที่ช่วยลุยให้ง่ายขึ้น: ประกอบด้วย ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อใหม่ 4-TREX ,MTS (Multi-Terrain Select) 6 โหมด Auto / Dirt / Sand / Mud / Deep Snow / Rock ,กล้องมองรอบคัน PVM มุมมองชัดเจนมาก ,ช่วงล่างออกแบบให้ล้อแตะพื้นตลอด ลดการลื่นไถลแม้ผู้ขับจะไม่ใช่สายออฟโรดเลย ก็สามารถพารถผ่านหลุมลึก เนินเอียง และโคลนหนักๆ ได้แบบไม่ต้องเครียด
จุดที่ประทับใจที่สุด แม้ล้อจะยก ลอย หรือเอียงเกือบ 40 องศา รถยังคุมได้ง่าย ไม่มีอาการดีดกลับหรือพวงมาลัยสะบัดแบบรุ่นก่อน
เทคโนโลยี Dynamic Cloud — ตัวจริงของความนุ่ม
โตโยต้า อธิบายว่าเทคโนโลยีนี้คือการ “เชื่อมการทำงาน 3 ส่วนหลักให้ทำงานเป็นระบบเดียว”
1. โครงสร้างตัวถัง / จุดเชื่อมเสริมความแข็งแรง
2. ช่วงล่างจูนใหม่แบบนุ่ม หนึบ เกาะถนน
3. เบาะนั่งใหม่ที่รองรับสรีรศาสตร์ + ลดแรงสั่นสะเทือน
เมื่อทั้งหมดทำงานร่วมกัน ผลลัพธ์คือ รถนิ่งขึ้น นุ่มขึ้น เงียบขึ้น ผู้โดยสารสบายขึ้นอย่างชัดเจน
ระบบความปลอดภัยจัดเต็ม :ไฮลักซ์ ทราโว่ ใหม่ติดตั้ง Toyota Safety Sense รุ่นล่าสุด พร้อม ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ ,เตือนการชน ,เตือนรถออกนอกเลน + พวงมาลัยช่วยดึง,กล้องรอบคัน PVM ,สัญญาณเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานรถนั่งรุ่นใหม่ ทุกอย่างถูกยกระดับมาอยู่ระดับใกล้เคียง SUV เรือนแสนของแบรนด์
จากการทดสอบทั้งบนถนน บนแทร็ก และทางออฟโรด ไฮลักซ์ ทราโว่ ให้ความรู้สึกใหม่ชัดเจนในหลายด้าน
เด่นที่สุด 5 ข้อ
1. ช่วงล่างนุ่มขึ้นมาก
2. พวงมาลัยแม่นยำกว่าทุกรุ่นก่อน
3. ห้องโดยสารเงียบ สบาย แบบรถเก๋ง
4. 4TREX + MTS ลุยง่ายกว่าเดิมหลายเท่า
5. เกียร์และเครื่องยนต์ตอบสนองเนียนขึ้น
ด้วยดีไซน์ใหม่ เทคโนโลยีเยอะขึ้น และงานเซตช่วงล่างที่เปลี่ยนบุคลิกทั้งคัน โตโยต้า ไฮลักซ์ ทราโว่ ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในกระบะที่ขับดีที่สุดในตลาดตอนนี้ บวกความพร้อมของโชว์รูม–ศูนย์บริการกว่า 450 แห่งทั่วประเทศ สบายใจไปตลอดการใช้งาน
ถึงบรรทัดนี้ต้องบอกว่า เจ้าตลาดขยับแรงครั้งนี้ คู่แข่งทุกค่ายต้องกลับไปทำการบ้านกันหนักแน่นอน.