แรงจัด Porsche Cayenne Turbo Electric เอสยูวีไฟฟ้าตัวโหด 1,156 แรงม้า

Porsche Cayenne Electric เปิดตัวอย่างเป็นทางทางการครั้งแรกในโลก ชูไฮไลต์รุ่น Turbo Electric รีดพละกำลังสูงสุดมากถึง 1,156 แรงม้า อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. เพียง 2.5 วินาที
Porsche Cayenne Electric ถูกพัฒนาเป็นเอสยูวีพลังงานไฟฟ้าล้วน 100% รุ่นที่สองต่อจาก Macan Electric มีให้เลือกทั้งสิ้น 2 รุ่นย่อย คือ Cayenne Electric และ Cayenne Turbo Electric โดยทั้งคู่มาพร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ AWD และติดตั้งระบบ electronic Porsche Traction Management (ePTM) เป็นมาตรฐาน
Cayenne Turbo Electric ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าจำนวน 2 ตัว กำลังรวมสูงสุด 857 แรงม้า (PS) พร้อมฟังก์ชัน Overboost ที่เพิ่มกำลังขึ้นอีก 176 แรงม้า รวมเป็นทั้งสิ้น 1,156 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 1,500 นิวตัน-เมตร เป็นระยะเวลา 10 วินาที เร่งความเร็วจาก 0-100 กม./ชม. เพียง 2.5 วินาที และ 0-200 กม./ชม. เพียง 7.4 วินาที ความเร็วสูงสุด 260 กม./ชม.
ส่วน Cayenne Electric ที่เป็นรุ่นเริ่มต้น ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุดรวม 408 แรงม้า (PS) สามารถ Overboost เพิ่มกำลังสูงสุดเป็น 442 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 835 นิวตัน-เมตร ทำอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลา 4.8 วินาที (ในโหมด Launch Control) และทำความเร็วสูงสุด 230 กม./ชม.
ทั้ง 2 รุ่นย่อยติดตั้งแบตเตอรี่แรงดันสูงขนาด 113 กิโลวัตต์ชั่วโมง พร้อมระบบระบายความร้อนแบบสองทางเพื่อประสิทธิภาพการรักษาอุณหภูมิแบตเตอรี่ รุ่น Cayenne Electric มีระยะทางขับขี่สูงสุด 642 กม. และรุ่น Cayenne Turbo Electric มีระยะทางขับขี่ลดลงเล็กน้อยเหลือ 623 กม. (WLTP)
Cayenne Electric มาพร้อมเทคโนโลยีไฟฟ้า 800 โวลต์ รองรับการชาร์จด่วน DC กำลังไฟสูงถึง 390 กิโลวัตต์ และสูงสุดถึง 400 กิโลวัตต์เป็นบางกรณี โดยสามารถชาร์จจาก 10%-80% ภายในระยะเวลาไม่ถึง 16 นาที หากชาร์จเพียง 10 นาที จะได้ระยะทางขับขี่กลับคืนมาสูงสุดถึง 325 กม. (รุ่น Cayenne Electric)
นอกจากนี้ Cayenne Electric ยังเป็นปอร์เช่รุ่นแรกที่มีระบบชาร์จไฟไร้สาย Porsche Wireless Charging กำลังสูงสุด 11 กิโลวัตต์ เพียงจอดรถเหนือแผงเหนี่ยวนำไฟฟ้า กระบวนการชาร์จก็จะเริ่มต้นขึ้นเองโดยอัตโนมัติ
ดีไซน์ของ Cayenne Electric มีความแตกต่างไปจากรุ่นสันดาปอย่างสิ้นเชิง มาพร้อมไฟหน้า Matrix LED ดีไซน์คล้าย Macan Electric ติดตั้งประตูแบบไร้กรอบทั้ง 4 บาน โดยยังคงซุ้มล้อช่วยเพิ่มความบึกบึน ขณะที่ชุดไฟท้ายออกแบบเป็นแถบคู่ซ้อนกัน พร้อมตัวอักษร PORSCHE แบบเรืองแสงได้
ตัวถังถูกออกแบบให้มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำเพียง 0.25 มาพร้อมระบบ Porsche Active Aerodynamics (PAA) ที่สามารถปรับองศาของแอโรพาร์ทให้เหมาะสมกับลักษณะการขับขี่ เช่น ครีบอากาศบริเวณกันชนหน้า สปอยเลอร์หลังคา และครีบอากาศบริเวณกันชนท้าย (มีเฉพาะรุ่น Turbo)
Cayenne Electric ยังมีความยาวตัวถังเพิ่มขึ้น 55 มม. เมื่อเทียบกับรุ่นสันดาป ส่งผลให้มีความยาวตลอดคัน 4,985 มม. ความกว้าง 1,980 มม. ความสูง 1,674 มม. และความยาวฐานล้อ 3,023 มม. โดยปอร์เช่ระบุว่าฐานล้อที่ยาวขึ้นเกือบ 13 มม. ส่งผลให้มีพื้นที่วางขากว้างขวางที่สุดเท่าที่เคยมีมา
พื้นที่เก็บสัมภาระท้ายมีขนาด 781 ลิตร สามารถพับเบาะเพื่อขยายสูงสุดเป็น 1,588 ลิตร เพิ่มเติมด้วยพื้นที่เก็บของใต้ฝากระโปรงหน้าอีก 90 ลิตร
ห้องโดยสารชูไฮไลต์ด้วยหน้าจอ Flow Display ซึ่งเป็นจอ OLED แบบโค้งขนาด 14.25 นิ้ว ช่วยแบ่งส่วนแสดงผลด้านล่างและส่วนควบคุมด้านล่างแยกออกจากกัน สามารถเลือกติดตั้งหน้าจอผู้โดยสารขนาด 14.9 นิ้วเป็นออปชันเสริมได้ อีกทั้งยังเป็นครั้งแรกของตระกูลคาเยนน์ที่มีการติดตั้งหน้าจอ Head-up Display แบบ AR เสมือนหน้าจอขนาด 87 นิ้ว ที่ทอดตัวด้านหน้ารถห่างออกไปประมาณ 10 เมตร
นอกจากนี้ ระบบอินโฟเทนเมนท์แบบ Porsche Digital Interaction ยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าวิดเจ็ตได้ตามต้องการ สามารถปรับเปลี่ยนธีมได้เอง สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆ ผ่าน Porsche App Centre รวมถึงระบบสั่งงานด้วยเสียง Voice Pilot ที่ใช้เทคโนโลยี AI สามารถสั่งงานและโต้ตอบได้อย่างเป็นธรรมชาติ