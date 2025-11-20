All-new Nissan NAVARA พื้นฐาน TRITON เผยโฉมที่ออสเตรเลียก่อนขายปีหน้า

All-new Nissan NAVARA พื้นฐานเดียวกับ Mitsubishi Triton พ่วงขุมพลังดีเซล 2.4 ลิตร กำลังสูงสุด 204 แรงม้า เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด เผยโฉมก่อนลุยตลาดโอเชียเนียปี 2569
นิสสัน นาวารา เจเนอเรชันล่าสุด ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเน้นทำตลาดในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยมีกำหนดวางจำหน่ายช่วงไตรมาสแรกปี 2569 โดยใช้พื้นฐานร่วมกับ มิตซูบิชิ ไทรทัน โฉมปัจจุบัน ทั้งโครงสร้างตัวถัง การตกแต่งห้องโดยสาร รวมถึงเครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง
สำหรับเวอร์ชันออสเตรเลีย (รวมถึงนิวซีแลนด์) มีเฉพาะตัวถังดับเบิลแค็บ พร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ ขณะที่ช่วงล่างถูกปรับจูนเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าท้องถิ่นโดยเฉพาะ รองรับทั้งการขับขี่แบบปกติและบรรทุกน้ำหนักเต็มพิกัดได้อย่างเหมาะสม โดยทุกรุ่นย่อยสามารถรับน้ำหนักลากจูงสูงสุด 3.5 ตัน
ดีไซน์ด้านหน้ามีการออกแบบแตกต่างไปจากเวอร์ชันของมิตซูบิชิ มาพร้อมไฟหน้ารูปทรง C-shaped รับกับกระจังหน้าทรง V-strut ที่ตกแต่งด้วยลวดลายดุดัน ขณะที่ไฟท้ายใช้โคมเดียวกับไทรทัน แต่ปรับเปลี่ยนรายละเอียดภายในชุดโคมเพื่อสร้างความแตกต่าง ประตูกระบะท้ายตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ NAVARA ขนาดใหญ่
ส่วนรุ่น PRO-4X ซึ่งวางตำแหน่งเป็นรุ่นท็อปสุด ถูกตกแต่งด้วยวัสดุสีดำที่เพิ่มลูกเล่นด้วยสีแดง Lava Red บริเวณกระจังหน้าและซุ้มล้อ ติดตั้งสปอร์ตบาร์สีดำเหนือกระบะท้าย และล้ออัลลอยสีดำขนาด 17 นิ้ว พร้อมยาง All-terrain ขนาด 265/65 R17 มาจากโรงงาน
ห้องโดยสารของ นิสสัน นาวารา ใหม่ ถูกยกมาจากไทรทันด้วยเช่นกัน ทั้งดีไซน์พวงมาลัยและสวิตช์ควบคุมต่างๆ ติดตั้งเรือนไมล์แบบแอนะล็อกพร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบสี TFT ขนาด 7 นิ้ว หน้าจออินโฟเทนเมนท์แบบสัมผัสขนาด 9 นิ้ว รองรับ Android Auto และ Wireless Apple CarPlay เพิ่มเติมด้วยระบบชาร์จสมาร์ทโฟนไร้สายในบางรุ่นย่อย
ระบบความปลอดภัยติดตั้งถุงลมนิรภัย 8 ใบ พร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่ ADAS หลายรายการ อาทิ ระบบช่วยป้องกันเปลี่ยนเลน Emergency Lane Assist ระบบเตือนรถเคลื่อนผ่านหน้าและหลัง Front and Rear Cross Traffic Alert ระบบเตือนมุมอับสายตา Blind Spot Warning ระบบไฟสูงอัตโนมัติ High Beam Assist เป็นต้น
นิสสัน นาวารา ใหม่ มีเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ 2.4 ลิตร กำลังสูงสุด 204 แรงม้า (PS) แรงบิดสูงสุด 470 นิวตัน-เมตร ส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบพาร์ทไทม์ 'Easy 4WD' (เฉพาะรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ) ที่มีระบบล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้า หรือระบบขับเคลื่อนสี่ล้อฟูลไทม์ 'Super 4WD' เฉพาะรุ่น ST-X และ PRO-4X ที่มีโหมดการขับขี่ 7 โหมด และระบบลิมิเต็ดสลิปแบบ Torsen เป็นมาตรฐาน