เปิดใจ ‘อัญญารัตน์ สุทธิเบญจกุล’หญิงไทย ผู้อยู่เบื้องหลังการกำเนิด โตโยต้า ไฮลักซ์ ทราโว่

การเปิดตัว "โตโยต้า ไฮลักซ์ ทราโว่" รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่ได้สะท้อนเพียงทิศทางผลิตภัณฑ์ของโตโยต้า แต่ยังเผยให้เห็นบทบาทสำคัญของ “วิศวกรไทย” โดยเฉพาะ “อัญญารัตน์ สุทธิเบญจกุล” หัวหน้าวิศวกรระดับภูมิภาค บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้หญิงไทยคนแรกที่ขึ้นมานำทีมพัฒนารถกระบะภายใต้โปรเจกต์ IMV ( Innovative International Multi-purpose Vehicle) ระดับโลก
อัญญารัตน์ เล่าย้อนถึงจุดเริ่มต้นว่า “เข้ามาในบริษัทโตโยต้าตั้งแต่ปี 2004 ซึ่งเป็นปีที่ไฮลักซ์ วีโก้ เริ่มจำหน่ายในประเทศไทยพอดี ตอนนั้นดูแลด้านคุณภาพการออกแบบและวิจัย ทดสอบรถ ทำ Quality Audit วิ่งทดสอบทางไกล ทำทั้งหมด และทุกอย่างเริ่มต้นจากรถรุ่นนั้น
การทำงานกว่า 6 ปี ทำให้เธอก้าวสู่จุดเปลี่ยนสำคัญในปี 2010 เมื่อผู้บริหารญี่ปุ่นตั้งคำถามว่า ‘อยากเห็นตัวเองอยู่ตรงไหนในอีก 5–10 ปี’ คำตอบของเธอในวันนั้นคือ “อยากทำรถที่เป็นของคนไทยและคนเอเชีย” ตอนนั้นยังไม่ได้คิดไกลถึงระดับโลกด้วยซ้ำ
ผลก็คือเดือนธันวาคม ปีนั้น เธอถูกย้ายเข้าสู่แผนกวางแผนผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นทีมต้นทางของแนวคิดรถรุ่นใหม่ และทำงานในสายนี้จนถึงปัจจุบันมากว่า 15-16 ปี โดยมีส่วนร่วมในทุกเจเนอเรชันของไฮลักซ์ ฟอร์จูนเนอร์ ,รีโว่ ไปจนถึง Z Edition
ดีไซน์รถดูจากชีวิตจริงของลูกค้า ไม่ใช่แค่ในห้องประชุม
อัญญารัตน์ เล่าว่า ทีมงานจำเป็นต้องเข้าใจลูกค้าหลากหลายประเทศ ตั้งแต่เกษตรกรไทยจนถึงเหมืองระดับโลก
“เราไปเจอลูกค้าถึงพื้นที่จริง ไปเหมืองที่ชิลีซึ่งอยู่บนพื้นที่ High-Altitude ต้องตรวจเลือด ตรวจระดับออกซิเจน ก่อนเข้าไปในพื้นที่ เธอบอกไม่ผ่านในรอบแรก ต้องกลับมากินยาบำรุงเลือดแล้วตรวจใหม่ สุดท้ายผ่าน เพราะอยากเห็นจริง ๆ ว่าลูกค้าใช้รถกันในสภาพแบบไหน นี่คือสิ่งที่ทีมงานทุ่มเทมาก”
ด้วยการเก็บข้อมูลในพื้นที่จริงจึงกลายเป็นฐานคิดสำคัญของ “ ไฮลักซ์ ทราโว่ ” ในทุกด้านตั้งแต่ประสิทธิภาพการบรรทุก ช่วงล่างที่เหมาะกับงานหนัก ไปจนถึงทัศนวิสัยและความสบายในการเดินทางไกล
ความกดดันบนไหล่ของผู้หญิง แต่ท้าทายและสนุกกว่าเดิม
ตำแหน่งหัวหน้าวิศวกรหญิงในโปรเจกต์ระดับโลกไม่ใช่สิ่งที่พบได้ง่าย อัญญารัตน์ ยอมรับว่า “ความคาดหวังสูงมากค่ะ เพราะทราโว่เป็นรถที่ขายทั่วโลก ทุกตลาดต้องยอมรับได้ แต่ก็สนุก เพราะมันผลักให้เราต้องเข้าใจลูกค้ามากที่สุด และพิสูจน์ให้เห็นว่าคนไทยทำงานระดับโลกได้จริง”
ในคำถามว่าการเป็นผู้หญิงส่งผลต่อการทำงานหรือไม่ เธอตอบอย่างตรงไปตรงมาว่า “ข้อดีคือความละเอียด ความใส่ใจ ทำให้คุณภาพของรถดีขึ้น ข้อเสียคือถ้าทำงานกับทีมใหม่ ๆ บางครั้งต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเอง แต่โตโยต้าทุกวันนี้ให้ความเท่าเทียมมาก ผู้หญิง ผู้ชาย หรือ LGBTQ+ มีโอกาสเท่ากัน ความท้าทายจริง ๆ ไม่ใช่เรื่องเพศ
จุดแข็งของผู้หญิงไทย: “อดทน มองบวก และไม่ยอมแพ้”
อัญญารัตน์ กล่าวด้วยน้ำเสียงมั่นใจว่า “ผู้หญิงไทยมีความอดทนสูงมาก และมองโลกในแง่ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี ที่สำคัญคือ อดทน–มีวินัย–เสียสละ สามอย่างนี้ทำให้ผู้หญิงประสบความสำเร็จได้ในทุกสายงาน ไม่ใช่เฉพาะงานวิศวกรรม”
ความท้าทายจริง ๆ คือผู้หญิงต้องบริหารทั้งงานและครอบครัว ต้องรับส่งลูก ทำงานบ้านและทำงานในบริษัทให้ดีด้วย นี่คือความยากที่ผู้หญิงทุกคนเจอ
ฝากถึงผู้หญิงรุ่นใหม่: ถ้าชอบจริง ให้สู้ไปให้สุด
สำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากเป็นวิศวกรยานยนต์ เธอบอกว่า “ต้องมี Passion ค่ะ ไม่ว่าคุณจะชอบรถ ชอบองค์กร หรือชอบงานออกแบบ ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่รักจริง มันจะเป็นพลังผลักดัน
และต้องมี Fighting Spirit ไม่ยอมแพ้เวลาเจออุปสรรค มองปัญหาเป็นมุมบวก เชื่อว่าเรายังไปต่อได้ แล้วพิสูจน์ให้คนอื่นเห็น”
อนาคตรถกระบะไทยในอีก 5–10 ปี
ในฐานะคนออกแบบรถกระบะ อัญญารัตน์ เชื่อว่า “ใน 5 ปี เครื่องยนต์สันดาปยังจำเป็น เพราะเป็นต้นทุนหลักของเกษตรกร แต่ใน 10 ปีข้างหน้า เทคโนโลยีใหม่ ๆ จะเข้ามา ไม่จำเป็นต้องเป็นไฟฟ้าอย่างเดียว อาจเป็นพลังงานสะอาดรูปแบบอื่น แต่ต้องจับต้องได้ในเชิงราคา โตโยต้ามองว่าเราไม่ได้เอาเทคโนโลยีใหม่มา ‘แทน’ แต่เป็นการเพิ่มตัวเลือกให้ลูกค้ามากกว่า”
ที่สุดของความภูมิใจ: ‘ทีมวิศวกรไทย’
ในฐานะผู้พัฒนา ไฮลักซ์ ทราโว่ คำตอบของเธอชัดเจน “ภูมิใจที่สุดคือทีมวิศวกรไทย ทุกคนมีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก อดทน และมีวินัย ทุกคนช่วยให้เราผ่านทุกความท้าทาย การออกแบบ การทดสอบ การผลิต ไม่ใช่เทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ง แต่เป็นความสำเร็จของคนไทยทั้งทีม ไม่ใช่ผลงานของใครคนหนึ่ง
ดังนั้นคำถามที่อยากให้คนไทยรู้จัก “ไฮลักซ์ ทราโว่” ในมุมไหนมากที่สุด เธอตอบว่า “คิดจะทำอะไร ให้คิดถึง ไฮลักซ์ ทราโว่” เราอยากอยู่ในทุกช่วงชีวิตของลูกค้า ทั้งใช้งาน บุกป่า หรือเดินทางไกล อยากให้เชื่อว่าทราโว่จะพาไปได้ และพากลับบ้านอย่างปลอดภัยเสมอ
ที่สำคัญถ้าย้อนเวลากลับไปในวันแรกที่เข้ามาทำงานโตโยต้า เธอบอกว่า เลือกถูกแล้วที่ทำงานที่นี้ ก่อนหน้านี้เปลี่ยนงานมา 3 บริษัท เพราะเป็นคนเบื่อง่าย แต่พอมาโตโยต้าคิดว่าจะอยู่ 4 ปี แต่ตอนนี้ 21 ปี แล้ว ยังสนุกทุกวัน เพราะมีสิ่งใหม่ๆ ให้เรียนรู้ มีงานท้าทาย มีเพื่อนร่วมงานใหม่ ๆ ตลอดเวลา
ถึงบรรทัดนี้ต้องบอกว่า "ไฮลักซ์ ทราโว่" คือรถที่มากกว่ารถกระบะรุ่นใหม่ แต่เป็นผลงานที่สะท้อนความสามารถของทีมวิศวกรไทยบนเวทีโลกผ่านผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่พิสูจน์ว่า “เพศไม่ใช่ข้อจำกัด” และความทุ่มเทสามารถสร้างผลงานระดับโลกได้อย่างแท้จริง