ส่องภาพ GEELY EX2 แฮทช์แบ็กไฟฟ้ารุ่นเล็กก่อนเปิดตัวที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป 2025

ส่องภาพคันจริง GEELY EX2 รถไฟฟ้ารุ่นเล็กจากค่าย GEELY มีให้เลือก 2 รุ่นย่อย คือ รุ่น PRO และรุ่น MAX เน้นราคาจำหน่ายเข้าถึงง่าย คาดราคาเริ่มต้นต่ำกว่า 5 แสนบาท เตรียมเปิดตัวทางการในไทยที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป 2025
GEELY EX2 เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแฮทช์แบ็ก 5 ประตูขนาดเล็กพิกัดเดียวกับ AION UT และ BYD Dolphin นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยกลุ่มธนบุรี ภายใต้ชื่อ บริษัท ธนบุรีนอยสเติร์น จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์แบรนด์ จีลี่ (GEELY) อย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยปัจจุบันมีรถยนต์อีก 1 รุ่นที่วางจำหน่าย คือ GEELY EX5
GEELY EX2 เตรียมวางจำหน่ายทั้งสิ้น 2 รุ่นย่อย คือ PRO และ MAX ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด 85 กิโลวัตต์ (116 PS) แรงบิดสูงสุด 150 นิวตัน-เมตร ขับเคลื่อนล้อหลัง อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลา 11.5 วินาที ความเร็วสูงสุด 130 กม./ชม. เลือกโหมดการขับขี่ 3 รูปแบบ คือ ECO, COMFORT และ SPORT
ทั้ง 2 รุ่นย่อยติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต (LFP) ขนาดความจุ 39.4 กิิโลวัตต์ชั่วโมง ระยะทางขับขี่สูงสุด 325 กม. (WLTP) หรือสูงสุด 395 กม. (NEDC) รองรับการชาร์จด่วน DC กำลังสูงสุด 70 กิโลวัตต์ ชาร์จจาก 30-80% ภายในระยะเวลา 25 นาที พร้อมระบบจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้า (V2L) เป็นมาตรฐาน
GEELY EX2 รุ่น PRO ติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน เช่น ไฟหน้า LED, ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ, ระบบหน่วงเวลาปิดไฟหน้า Follow Me Home, ระบบดิสก์เบรก 4 ล้อ, ล้อเหล็ก 15 นิ้ว, เบาะหนังสังเคราะห์, ไฟอ่านหนังสือหน้า-หลังแบบ LED, มาตรวัดดิจิทัล LCD ขนาด 8.8 นิ้ว, จอสัมผัสอัจฉริยะ HD ขนาด 14.6 นิ้ว, ระบบปฏิบัติการ Flyme Auto และระบบเชื่อมต่อ CarbitLink (ระบบ Android Auto / Apple CarPlay เปิดให้บริการช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2569)
ระบบความปลอดภัยรุ่น PRO ประกอบด้วย ระบบช่วยเตือนการชนด้านหลัง (RCW), ระบบช่วยเตือนจุดอับสายตา (BSD), ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (LCA), ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA), ระบบช่วยเตือนก่อนเปิดประตู (DOW), ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ด้านข้าง ม่านถุงลม และกล้องมองภาพด้านหลัง เป็นต้น
รุ่น MAX เพิ่มเติมด้วย ล้ออัลลอยขนาด 16 นิ้ว, ระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ (IHBC), เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง, ระบบเชื่อมต่อ 4G, ระบบค้นหาและสั่งงานรถยนต์ผ่านสมาร์ทโฟน, ช่อง USB สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง, ระบบชาร์จไฟไร้สาย, ไฟสร้างบรรยากาศ 256 สี, กล้องมองภาพรอบทิศทาง 360 องศา (AVM) พร้อมโหมดแสดงภาพตัวรถแบบโปร่งแสง เป็นต้น
ระบบความปลอดภัยรุ่น MAX เพิ่มเติมด้วย ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC), ระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้า (FCW), ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB), ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW), ระบบช่วยตรวจสอบป้ายจราจร (TSI) และระบบช่วยเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ (FVD)
ทั้งนี้ GEELY EX2 มีกำหนดเปิดตัวและประกาศราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่งาน Motor Expo 2025 จัดรอบสื่อมวลชนวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 นี้