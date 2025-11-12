เปิดตัว XPENG G6 Standard Range ระยะวิ่ง 540 กม. ราคาทางการ 1,189,000 บาท

เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย ประกาศเปิดตัว XPENG G6 Standard Range รุ่นย่อยใหม่ ติดตั้งแบตเตอรี่ 5C AI Battery Ultra-fast Charging แบบ LFP ขนาดความจุ 68.5 กิโลวัตต์ชั่วโมง ระยะทางขับขี่สูงสุด 540 กม. ต่อชาร์จ (NEDC) เคาะราคาจำหน่าย 1,189,000 บาท
เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ภายใต้บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGC-ASIA เปิดตัว New XPENG G6 รุ่นย่อยใหม่ ‘Standard Range’ ภายใต้คอนเซปต์ ‘The Standard That Raises Standards’ ยกระดับมาตรฐานเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าเอสยูวีขนาดกลาง ที่มุ่งตอบโจทย์การใช้งานจริง และมีเป้าหมายเพื่อทำให้เทคโนโลยีล้ำสมัย ได้รับการปรับให้สอดคล้องกับความต้องการ พร้อมราคาที่เหมาะสมและคุ้มค่า แต่ยังคงไว้ซึ่งสมรรถนะ ความปลอดภัย พร้อมแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง มอบประสบการณ์เหนือระดับและแตกต่าง ในยุคแห่งการขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน
การเปิดตัวรุ่นย่อยใหม่ดังกล่าวส่งผลให้ XPENG G6 มีให้เลือกทั้งสิ้น 3 รุ่นย่อย ได้แก่ รุ่น Standard Range ราคา 1,189,000 บาท รุ่น Long Range ราคา 1,349,000 บาท และรุ่น AWD Performance ราคา 1,489,000 บาท
XPENG G6 รุ่น Standard Range มาพร้อม 5C AI Battery Ultra-fast Charging แบบ LFP ขนาดความจุ 68.5 กิโลวัตต์ชั่วโมง ระยะทางขับขี่สูงสุด 540 กม. (NEDC) รองรับการชาร์จกระแสตรง (DC) สูงสุด 382 กิโลวัตต์ สามารถชาร์จจาก 10-80% ในเวลาเพียง 12 นาที และมีอัตราสิ้นเปลืองพลังงาน 14.7 กิโลวัตต์ชั่วโมง/100 กิโลเมตร (NEDC)
รุ่น Standard Range ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลัง (RWD) กำลังสูงสุด 251 แรงม้า (PS) แรงบิดสูงสุด 440 นิวตัน-เมตร ทำอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลา 6.94 วินาที ทำความเร็วสูงสุด 202 กม./ชม.
ดีไซน์ภายนอกคงเอกลักษณ์ Robot Face ด้วยไฟ Full-width Integrated Daytime Running Light ด้านหน้า เพิ่มความสปอร์ตด้วยฝาท้ายแบบ Ducktail และกันชนท้ายแบบ C-Ring โดยรุ่น Standard Range ติดตั้งล้ออัลลอยแบบ 5 ก้าน ขนาด 20 นิ้ว
รุ่น Standard Range ติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน ได้แก่ ระบบช่วยเหลือการขับขี่ XPILOT DRIVING (ตัดระบบ Active Lane Change ออก), ระบบช่วยจอด XPILOT PARKING, ระบบความปลอดภัย XPILOT SAFETY (ตัดระบบ Driver State Monitoring และ Blind Spot View ออก), หน้าจอสัมผัสขนาด 15.6 นิ้ว, หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด 10.25 นิ้ว และระบบกุญแจ NFC Card Key
อีกทั้งยังถูกติดตั้งเบาะนั่งหุ้มหนังวัสดุ Premium ปรับไฟฟ้า 10 ทิศทางคู่หน้า พร้อมระบบบันทึกตำแหน่งและ Welcome Function, ระบบอุ่นและระบายอากาศเบาะนั่งคู่หน้า, หลังคากระจก Panoramic Glass Roof, ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ 2 โซน, ระบบเสียงรอบทิศทาง XOPERA ลำโพง 18 ตัว พร้อมลำโพงพนักพิงศีรษะคนขับ 2 ตัว และไฟสร้างบรรยากาศ Starlight Rhythm Ambient Lighting Matrix เป็นต้น
ลูกค้าที่จองและออกรถ XPENG G6 Standard Range วันนี้จะได้รับข้อเสนอเดียวกับ มอเตอร์ เอ็กซ์โป ประกอบด้วย
- บัตรชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า มูลค่า 20,000 บาท
- ม่านหลังคาไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์ดูดฝุ่น
- ประกันภัยชั้นหนึ่ง พร้อม พรบ. นาน 1 ปี
- Wallbox Charger พร้อมติดตั้ง
- เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบพกพา
- คะแนน MGC-MOBILIFE 6,000 คะแนน
- บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (Premium Roadside Assistance) นาน 5 ปี
- รับประกันคุณภาพสินค้า 5 ปี หรือ 120,000 กิโลเมตร
- รับประกันคุณภาพแบตเตอรี่ และมอเตอร์ขับเคลื่อน 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร