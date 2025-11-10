เปิดราคาทางการ Toyota Hilux TRAVO-e กระบะไฟฟ้าล้วน เคาะ 1,491,000 บาท

เปิดตัวทางการ Toyota Hilux TRAVO-e (โตโยต้า ไฮลักซ์ ทราโว่ อี) กระบะไฟฟ้าล้วน 100% ขุมพลังมอเตอร์คู่ 196 แรงม้า แบตเตอรี่ขับขี่ไกลสุด 315 กม. จำหน่ายรุ่นย่อยเดียว Double Cab 4TREX ราคา 1,491,000 บาท
Toyota Hilux TRAVO-e ถูกวางจำหน่ายรุ่นย่อยเดียว คือ Double Cab 4TREX ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ Dual Motor กำลังสูงสุด 196 แรงม้า (144 กิโลวัตต์) มอเตอร์หน้าแรงบิดสูงสุด 205 นิวตัน-เมตร และมอเตอร์หลังแรงบิดสูงสุด 269 นิวตัน-เมตร ส่งกำลังแบบ eAxle และขับเคลื่อน 4 ล้อแบบ All-Wheel Drive
แบตเตอรี่เป็นแบบ Lithium-ion ขนาดความจุ 59.2 กิโลวัตต์ชั่วโมง ระยะทางขับขี่สูงสุด 315 กม. ตามมาตรฐาน NEDC รองรับการชาร์จแบบปกติ (AC) กำลังสูงสุด 10 กิโลวัตต์ และแบบด่วน (DC) กำลังสูงสุด 125 กิโลวัตต์
Hilux TRAVO-e มาพร้อมเทคโนโลยีปกป้องแบตเตอรี่และชุดขับเคลื่อนไฟฟ้า Diamond Guard ด้วยแผ่นปิดเสริมความปลอดภัยทั้งด้านหน้าและใต้ท้องรถ แบตเตอรี่ยึดกับเฟรมย่อยเป็นรูป Diamond Shape ช่วยลดความเสียหายต่อแบตเตอรี่จากการบิดตัวของเฟรมระหว่างการใช้งาน เสริมความปลอดภัยจากการกระแทกรอบทิศทางด้วยโครงสร้างดูดซับแรงกระแทก
เทคโนโลยีช่วงล่าง Dynamic Cloud ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม การทรงตัว และความนุ่มนวลให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มจุดเชื่อมพื้นตัวถัง เพื่อเสริมความแข็งแรงของห้องโดยสาร ปรับปรุงการทรงตัว และเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่ ยางรองตัวถังแบบ Shear Type ลดแรงสั่นสะเทือนเข้าสู่ห้องโดยสาร ระบบช่วงล่างแบบนุ่ม หนึบ เกาะถนน ด้านหลังแบบ De-Dion ลดน้ำหนักใต้สปริง นุ่มนวล เสริมสมรรถนะการควบคุม
ภายนอกของ Hilux TRAVO-e ติดตั้งไฟหน้าและไฟท้ายแบบ LED พร้อมระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ ระบบปรับระดับสูง-ต่ำอัตโนมัติ และ Follow-Me-Home กระจังหน้าดีไซน์พิเศษเฉพาะรุ่น TRAVO-e กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้า พร้อมระบบพับเก็บอัตโนมัติ ระบบปัดน้ำฝนแบบปรับตั้งหน่วงเวลาได้ ระบบดิสก์เบรก 4 ล้อ และล้ออัลลอยดีไซน์เฉพาะรุ่น TRAVO-e ขนาด 17 นิ้ว
ภายในห้องโดยสารติดตั้งเบาะนั่งหุ้มวัสดุหนัง Softex ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทางฝั่งผู้ขับขี่ และระบบดันหลังไฟฟ้า เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับมือ 4 ทิศทาง เบาะนั่งแถวสองพับแยก 60:40 พวงมาลัยหุ้มหนัง พร้อมวัสดุบุนุ่มบริเวณแผงคอนโซลและแผงประตู
หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่เป็นแบบจอสีขนาด 12.3 นิ้ว พร้อมหน้าจอเครื่องเสียงระบบสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงระบบเชื่อมต่อ T-Connect ติดตั้งระบบปรับอากาศอัตโนมัติ 2 โซน พร้อมช่องแอร์หลัง กระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ ระบบ Smart Entry และ Push Start รวมถึงอุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger)
ระบบความปลอดภัยมาตรฐาน ประกอบด้วย ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) พร้อมระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (RCTA) ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติพร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed ระบบช่วยเตือนพร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติ (PKSB) ด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมกล้องมองรอบคัน Panoramic View Monitor เป็นต้น
ตัวถังของ Toyota Hilux TRAVO-e Double Cab 4TREX มีให้เลือกทั้งหมด 2 สี ได้แก่ สีเทา Ash และสีขาวมุก Platinum White Pearl Mica (เพิ่ม 10,000 บาท)