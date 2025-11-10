"โตโยต้า" เปิดตัว "HILUX TRAVO" พร้อมส่ง "TRAVO-e" ลุยศึกปิกอัพไฟฟ้า

Toyota Hilux TRAVO เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทย พร้อมส่ง TRAVO-e ลุยตลาดปิกอัพไฟฟ้าเต็มสูบ เคลมระยะทางขับขี่ 315 กม.
Toyota Hilux Travo จะมาในรุ่นยกสูงเท่านั้น แบ่งเป็น 4 เซกเมนต์ รวมทั้งสิ้น 17 รุ่นย่อย โดยแต่ละเซกเมนต์ ประกอบด้วย 1.Hilux Travo Overland (รุ่นเรือธง ขับเคลื่อน 2 ล้อยกสูง และขับเคลื่อน 4 ล้อ) 2.Hilux Travo Prerunner (ขับเคลื่อน 2 ล้อยกสูง) 3.Hilux Travo 4TREX (ขับเคลื่อน 4 ล้อ) และ 4.Hilux Travo Standard Cab 4TREX (ขับเคลื่อน 4 ล้อ)
"Hilux Travo Overland" ดีไซน์ภายนอกเน้นความแข็งแกร่งและคล่องตัว ด้านหน้าดีไซน์ Cyber Sumo ติดตั้งไฟหน้า LED พร้อม Daytime Running Light ดีไซน์โฉบเฉี่ยว สปอร์ตบาร์เสริมความแข็งแกร่ง ไฟท้าย LED ดีไซน์ใหม่ และล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว
ด้านข้างติดตั้งบันไดข้างพื้นลายรังผึ้ง Hexagonal Grip เพิ่มการยึดเกาะ และ สะดวกในการก้าวขึ้นลง บันไดเหยียบข้างกระบะท้าย ช่วยให้การขึ้นลงสะดวกขึ้น และระบบช่วยผ่อนแรงฝาท้ายกระบะ เปิด-ปิดง่าย
ห้องโดยสารแบบ "Robust Simplicity" ดีไซน์เรียบง่ายแต่ทรงพลัง ทุกฟังก์ชันใช้งานได้จริง ติดตั้งหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ 12.3 นิ้ว พวงมาลัยไฟฟ้าแม่นยำ คุมง่าย เครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย พร้อม Wireless Charger ที่วางแก้วและที่พักแขนขนาดใหญ่ช่วยลดความเหนื่อยล้าขณะขับขี่
เทคโนโลยี Dynamic Cloud ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม การทรงตัว และความนุ่มนวลให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มจุดเชื่อมพื้นตัวถัง เสริมความแข็งแรงของห้องโดยสาร ติดตั้งยางรองแท่นเครื่องแบบไฮดรอลิกและยางรองตัวถังแบบ Shear Type ลดแรงสะเทือนเข้าสู่ห้องโดยสาร เบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ หุ้มหนัง Softex นุ่ม นั่งสบาย ช่วงล่างเน้นความนุ่มนวล แกนพวงมาลัยขนาดใหญ่ ช่วยควบคุมได้อย่างเฉียบคมและลดแรงสะเทือน
Hilux Travo Overland ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล GD Super Power ความจุ 2.8 ลิตร กำลังสูงสุด 204 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 500 นิวตัน-เมตร ในรุ่นเกียร์ AT และ 420 นิวตัน-เมตร ในรุ่นเกียร์ MT เทคโนโลยีหัวฉีด i-Art ช่วยประหยัดน้ำมันควบคุมหัวฉีดอย่างแม่นยำด้วยเซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์ทำงานร่วมกับปั๊มคอมมอนเรล แรงดันสูงสุด 250 MPa ให้ละอองน้ำมันละเอียด เผาไหม้หมดจด ติดตั้งระบบ Stop & Start ดับเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อจอดนิ่ง
รุ่น Overland ติดตั้งระบบ Multi-Terrain Select (MTS) ช่วยปรับการขับขี่ให้เหมาะสมกับแต่ละสภาพพื้นผิวถนน ทั้งแบบ ดิน ทราย โคลน หิน หรือหิมะ มาพร้อมเฟืองท้าย Auto Limited Slip Differential เบรกมือไฟฟ้า EPB พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ Auto Brake Hold
ระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense (มีในรุ่น Overland Plus) ได้แก่ ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติพร้อมช่วยลดความเร็วอัตโนมัติก่อนเข้าโค้ง และช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (All-Speed Dynamic Radar Cruise Control with Curve Speed Reduction and Lane Tracing Assist) ระบบความปลอดภัยก่อนการชน Pre-collision System ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน Lane Departure Alert และไฟสูงอัตโนมัติ Automatic High Beam
อีกทั้งยังถูกติดตั้งถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS 7 ตำแหน่ง ระบบ Blind Spot Monitor และ Rear Cross Traffic Alert และ Parking sensor สัญญาณเตือนกะระยะหน้าและหลัง
"Hilux Travo Prerunner" และ "Hilux Travo 4TREX" ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล GD Super Power ความจุ 2.8 ลิตร กำลังสูงสุด 204 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 500 นิวตัน-เมตร ในรุ่นเกียร์ AT และ 420 นิวตัน-เมตร ในรุ่นเกียร์ MT พร้อมเทคโนโลยีช่วงล่าง "Dynamic Cloud" เพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม การทรงตัว และความนุ่มนวลให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มสมรรถนะและความสบาย
ห้องโดยสารติดตั้งหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบสีขนาด 7 นิ้ว เครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย พร้อม Wireless Charger เบาะนั่งวัสดุผ้า Caretex นั่งสบาย ทำความสะอาดง่าย เบรกมือไฟฟ้า EPB พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ Auto Brake Hold ระบบ Push start และระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip Differential)
ระบบความปลอดภัยติดตั้งดิสก์เบรก 4 ล้อ ตอบสนองรวดเร็วและแม่นยำ ระบบ Blind Spot Monitor และ Rear Cross Traffic Alert ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ กล้องมองภาพขณะถอยหลัง Rear View Camera สัญญาณเตือนกะระยะหน้าและหลัง Parking sensor และถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS 3 ตำแหน่ง
"Hilux Travo Standard Cab 4TREX" ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล GD SUPER POWER 2.8 ลิตรเช่นเดียวกัน (กำลังสูงสุด 204 แรงม้า รุ่น AT แรงบิด 500 นิวตัน-เมตร และรุ่น MT แรงบิด 420 นิวตัน-เมตร)
เสริมประสิทธิภาพการควบคุมด้วยแกนพวงมาลัยขนาดใหญ่ เพิ่มจุดเชื่อมพื้นตัวถัง เสริมความแข็งแรงของห้องโดยสาร เพิ่มประสิทธิภาพการทรงตัว แหนบกันสะเทือน ดูดซับแรงสะเทือนและเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่ ยางรองแท่นเครื่องแบบไฮดรอลิก ลดแรงสั่นสะเทือนเข้าสู่ห้องโดยสาร และระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย
ห้องโดยสารติดตั้งจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด 7 นิ้ว เครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay / Android Auto เบาะนั่งหุ้มวัสดุผ้า Caretex ทำความสะอาดง่าย ติดตั้งระบบ Blind Spot Monitor และ Rear Cross Traffic Alert กล้องมองภาพขณะถอยหลัง สัญญาณเตือนกะระยะหน้าและหลัง และถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS 3 ตำแหน่ง
ขณะเดียวกันยังมีการเปิดตัว Hilux Travo-e รุ่น Double Cab 4TREX ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 100% ติดตั้งมอเตอร์คู่ Dual Motor กำลังสูงสุด 196 แรงม้า ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบ AWD พร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 59.2 kWh ระยะทางขับขี่ 315 กม. (อ้างอิงจาก Eco Sticker ตามมาตรฐาน NEDC) รองรับการชาร์จแบบ AC สูงสุดที่ 10 kW และ แบบ DC สูงสุดถึง 125 kW
มั่นใจกับ “DIAMOND GUARD” เทคโนโลยีปกป้องแบตเตอรี่และชุดขับเคลื่อนไฟฟ้า ช่วยปกป้องแบตเตอรี่และชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าด้วยแผ่นปิดเสริมความปลอดภัย ทั้งด้านหน้าและใต้ท้องรถ แบตเตอรี่ยึดกับเฟรมย่อยเป็นรูป Diamond Shape ช่วยลดความเสียหายต่อแบตเตอรี่จากการบิดตัวของเฟรมระหว่างการใช้งาน เสริมความปลอดภัยจากการกระแทกรอบทิศทางด้วยโครงสร้างดูดซับแรงกระแทก
Toyota Hilux Travo มีให้เลือกทั้งหมด 6 สี ได้แก่ สีน้ำตาล Sulfer Metallic (ใหม่), สีเทา Ash (ใหม่), สีขาวมุก Platinum White Pearl Mica, สีขาว Super White II, สีดำ Attitude Black Mica และสีเงิน Silver Metallic (รุ่น Travo-e มีเฉพาะสีเทา Ash และสีขาวมุก Platinum White Pearl Mica)
ราคาไฮลักซ์ ทราโว่ รุ่นดับเบิ้ลแค็บ (DOUBLE CAB)
รุ่น Overland Plus AT 4TREX ราคา 1,366,000บาท
รุ่น Overland Plus AT PRERUNNER ราคา 1,176,000บาท
รุ่น Overland AT 4TREX ราคา 1,292,000 บาท
รุ่น Overland AT PRERUNNER ราคา1,102,000 บาท
รุ่น 2.8 Premium AT PRERUNNER ราคา 999,000 บาท
รุ่น 2.8 Premium MT 4TREX ราคา 1,090,000 บาท
รุ่น 2.8 Premium MT PRERUNNER ราคา 949,000 บาท
รุ่น 2.8 Smart AT PRERUNNER ราคา 945,000 บาท
รุ่น 2.8 Smart MT PRERUNNER ราคา 895,000 บาท
ราคาไฮลักซ์ ทราโว่ รุ่นสมาร์ทแค็บ (SMART CAB)
รุ่น 2.8 Premium AT 4TREX ราคา 1,029,000 บาท
รุ่น 2.8 Premium AT PRERUNNER ราคา 909,000 บาท
รุ่น 2.8 Premium MT 4TREX ราคา 984,000 บาท
รุ่น 2.8 Premium MT PRERUNNER ราคา 859,000 บาท
รุ่น 2.8 Smart AT PRERUNNER ราคา 839,000 บาท
รุ่น 2.8 Smart MT PRERUNNER ราคา 789,000 บาท
ราคาไฮลักซ์ ทราโว่ รุ่นสแตนดาร์ดแค็บ (STANDARD CAB)
รุ่น 2.8 AT 4TREX ราคา 826,000 บาท
รุ่น 2.8 MT 4TREX ราคา 774,000 บาท
ราคาไฮลักซ์ TRAVO-e
รุ่น TRAVO-e Double Cab 4TREX ราคา 1,491,000 บาท