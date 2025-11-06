Honda เผยเทคโนโลยี Next-gen Hybrid ลงขายจริงปี 2570

ฮอนด้าเผยรายละเอียดแพล็ตฟอร์มรถยนต์ไฮบริดเจเนอเรชันใหม่ และเทคโนโลยีไฮบริดสำหรับรถยนต์ขนาดใหญ่ (Large-size Hybrid System) เตรียมลงตลาดจริงตั้งแต่ปี 2570 เป็นต้นไป
ฮอนด้า มอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น จัดงาน Honda Automotive Technology Workshop เพื่อนำเสนอภาพรวมเทคโนโลยีรถยนต์เจเนอเรชันใหม่ที่จะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2570 เป็นต้นไป โดยมุ่งเน้นไปที่รถยนต์ไฮบริดซึ่งเป็นตลาดสำคัญของฮอนด้า
เทคโนโลยีสำคัญที่ถูกเปิดเผยในงานดังกล่าว ประกอบด้วย 1.แพล็ตฟอร์มขนาดกลางสำหรับรถไฮบริดเจเนอเรชันใหม่ 2.เทคโนโลยีระบบไฮบริดไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฮบริดขนาดใหญ่ (สำหรับตลาดอเมริกาเหนือโดยเฉพาะ) และ 3.เทคโนโลยีที่จะนำไปใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่พัฒนาจากต้นแบบ Super-ONE Prototype ซึ่งเพิ่งเปิดตัวสู่สาธารณะครั้งแรกในงาน Japan Mobility Show 2025
เริ่มต้นที่แพล็ตฟอร์มขนาดกลางสำหรับรถยนต์ไฮบริดเจเนอเรชันใหม่ ซึ่งฮอนด้าระบุว่าได้รวมเทคโนโลยีต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ได้แพล็ตฟอร์มที่มีความแข็งแรงสูงแต่น้ำหนักเบา สถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ที่ช่วยให้ชิ้นส่วนต่างๆ สามารถใช้ร่วมกันได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่ม "ความสุขในการขับขี่" ในแบบฉบับของฮอนด้า
แพล็ตฟอร์ม HEV เจเนอเรชันใหม่ จะมีน้ำหนักลดลงมากถึง 90 กิโลกรัมเมื่อเทียบกับแพล็ตฟอร์มในปัจจุบัน อันเป็นผลจากการปรับโครงสร้างตัวถังและนำวิธีการออกแบบทางวิศวกรรมใหม่ๆ มาใช้
ต่อมาเป็นภาพรวมเทคโนโลยีไฮบริดสำหรับรถขนาดใหญ่ (Large-size Hybrid System) สำหรับทำตลาดในอเมริกาเหนือโดยเฉพาะ โดยทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ V6 ที่พัฒนาตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด ตลอดจนชุดขับเคลื่อนและชุดแบตเตอรี่ที่พัฒนาขึ้นใหม่ ซึ่งช่วยให้ได้ทั้งประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ำ
ฮอนด้าระบุว่าเทคโนโลยีไฮบริดสำหรับรถขนาดใหญ่ดังกล่าว จะช่วยลดอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้มากกว่า 30% เมื่อเทียบกับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในที่จำหน่ายอยู่ในเซ็กเมนต์เดียวกันในปัจจุบัน
สำหรับรถยนต์รุ่นผลิตจริงที่ต่อยอดจาก Super-ONE Prototype ซึ่งเปิดตัวในงาน Japan Mobility Show 2025 มีกำหนดวางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นเป็นแห่งแรกในปี 2569 ก่อนจะขยายไปสู่สหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆ ในเอเชียที่มีความต้องการรถ EV ขนาดเล็กสูง
รถรุ่นผลิตจริงที่พัฒนาจาก Super-ONE Prototype จะมี "Boost Mode" ที่พัฒนาขึ้นสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะ ซึ่งจะเพิ่มกำลังขับเคลื่อนให้ชุดพลังงานทำงานได้เต็มศักยภาพ พร้อมจำลองการเปลี่ยนเกียร์ 7 สปีด และระบบ Active Sound Control เพื่อสร้างเสียงเครื่องยนต์ที่ทรงพลังและความรู้สึกของการเปลี่ยนเกียร์ราวกับขับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบดั้งเดิม