Porsche Macan GTS ใหม่” สปอร์ตไฟฟ้าสายพันธุ์แรง เปิดราคา 7.29 ล้านบาท .

ปอร์เช่ ประเทศไทย เปิดตัว Macan GTS รุ่นใหม่ล่าสุด รถยนต์ SUV พลังงานไฟฟ้า 100% ที่สะท้อนตัวตนแห่งความสปอร์ตสุดเร้าใจในสไตล์ GTS เป็นครั้งแรกในตระกูล Macan
Macan GTS ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ ให้พละกำลังสูงสุด 571 แรงม้า เร่งจาก 0–100 กม./ชม. ได้ในเวลาเพียง 3.8 วินาที พร้อมระยะทางขับขี่ไฟฟ้าสูงสุด 586 กิโลเมตร (มาตรฐาน WLTP) เสริมสมรรถนะด้วยช่วงล่างถุงลมสปอร์ตที่ปรับแต่งเฉพาะรุ่น GTS เพื่อการควบคุมและความนุ่มนวลที่เหนือระดับ
ดีไซน์ภายนอกโดดเด่นด้วยชุดแต่งโทนสีดำรอบคัน ล้อ Macan Design ขนาด 21 นิ้ว สี Anthracite Grey และตัวเลือกสีตัวถังพิเศษ 3 เฉด ได้แก่
• Carmine Red เอกลักษณ์เฉพาะของรุ่น GTS
• Crayon สีฮิตที่กลับมาอีกครั้ง
• Lugano Blue สีใหม่สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกใน Macan
นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งเฉดสีและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่าน Porsche Car Configurator และ Porsche Exclusive Manufaktur เพื่อให้ตรงกับสไตล์ของผู้เป็นเจ้าของอย่างแท้จริง
Macan GTS รุ่นใหม่เปิดตัวในประเทศไทยด้วย ราคาจำหน่ายเริ่มต้น 7,290,000 บาท ที่ตัวแทนจำหน่ายปอร์เช่อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ
หมายเหตุ: สีของรถในภาพอาจแตกต่างจากรถจริง เนื่องจากมีการปรับลดโทนสีเพื่อความเหมาะสมในช่วงไว้อาลัย