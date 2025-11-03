Mazda Vision X-Compact ว่าที่มาสด้า 2 ในอนาคต ?

Vision X-Compact ถูกสร้างขึ้นบนแนวคิด “การเชื่อมโยงอารมณ์ระหว่างคนกับรถ” ผ่านการผสมผสานระหว่าง Human Sensory Digital Model และ AI ที่มีความเข้าอกเข้าใจ (Empathetic AI)
ไม่ใช่แค่ผู้ช่วยดิจิทัลทั่วไป แต่มันคือ “เพื่อนร่วมทาง” ที่สามารถสนทนาได้อย่างเป็นธรรมชาติ เข้าใจอารมณ์ของผู้ขับ และเสนอจุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์สภาพจิตใจในขณะนั้น
Vision X-Compact คือการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของมาสด้าในการสร้าง “รถที่มีชีวิตจิตใจ” — ยานยนต์ที่ไม่เพียงพาเราไปยังปลายทาง แต่ยัง “เข้าใจหัวใจของคนขับ”
นี่คืออีกก้าวของ Smart Mobility ยุคใหม่ ที่ผสมผสานความล้ำสมัยของเทคโนโลยีเข้ากับความอบอุ่นของความเป็นมนุษย์
Mazda Vision X-Compact Concept คือการเริ่มต้นยุคที่ “รถไม่ได้แค่ขับ แต่รับรู้ความรู้สึกของคุณได้” เพราะในโลกอนาคตของมาสด้า “การขับขี่” จะไม่ใช่แค่ประสบการณ์ทางกาย...แต่คือการเชื่อมต่อทางใจอย่างแท้จริง.