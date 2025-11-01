Mitsubishi Elevance Concept ต้นแบบครอสโอเวอร์ PHEV เผยโฉมที่ญี่ปุ่น

Mitsubishi เผยโฉม "Elevance Concept" ต้นแบบเอสยูวีไฟฟ้าที่งาน Japan Mobility Show 2025 ประเทศญี่ปุ่น ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) รองรับเชื้อเพลิงที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน
Elevance Concept เป็นต้นแบบรถครอสโอเวอร์ขับเคลื่อนแบบ Plug-in Hybrid มาพร้อมดีไซน์ภายนอกอันล้ำสมัย มอบความรู้สึกหรูหราควบคู่ไปกับความแข็งแกร่ง ด้านหน้ายังคงเอกลักษณ์ Dynamic Shield พร้อมกระจังหน้ารูปทรงรังผึ้งลักษณะกึ่งปิดคล้ายกับรถยนต์ไฟฟ้า
ขณะที่ตัวถังด้านข้างมีความแปลกตาด้วยการตกแต่งสีดำบริเวณประตู พร้อมคาแร็กเตอร์ไลน์ยาวต่อเนื่องจากไฟหน้าจดไฟท้าย ทั้งยังออกแบบกล้องมองข้างต่ำกว่าขอบประตูเพื่อให้ผู้โดยสารดึ่มด่ำกับทัศนียภาพรอบคันได้อย่างเต็มที่
ภายในห้องโดยสารของ Elevance Concept มาพร้อม AI Co-Driver ทำงานผ่านหน้าจอแอลซีดีที่ติดตั้งไว้กับพวงมาลัย สามารถแนะนำจุดหมายบนระบบนำทางที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้ขับขี่แต่ละคนได้ โดยเทคโนโลยี AI ยังสามารถวิเคราะห์สภาพภายนอกและสถานะตัวรถได้แบบเรียลไทม์ เพื่อแนะนำโหมดการขับขี่ที่เหมาะสมตามสภาพถนน ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและมั่นใจในการขับขี่
Elevance Concept ถูกจัดวางห้องโดยสารแบบ 3 แถว 6 ที่นั่ง ตกแต่งด้วยวัสดุหนังคุณภาพสูง ออกแบบตัวเบาะเน้นความสบายแม้ว่าจะเดินทางต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงก็ตาม ขณะที่แผงคอนโซลหน้ามาพร้อมหน้าจอขนาดกว้างพิเศษ และจอแสดงภาพด้านข้างทั้งซ้ายและขวา ช่วยลดจุดอับสายตาลงได้เมื่อเทียบกับกระจกมองข้างทั่วไป
มิตซูบิชิระบุว่า Elevance Concept ติดตั้งระบบขับเคลื่อนปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) รองรับน้ำมันที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน สามารถขับขี่ในโหมดไฟฟ้าล้วนเช่นเดียวกับรถไฟฟ้า ขณะที่ระบบไฮบริดจะช่วยให้การเดินทางไกลเป็นไปอย่างราบรื่น โดยไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางแบตเตอรี่
รถต้นแบบคันนี้ยังมาพร้อมเทคโนโลยี S-AWC (Super-All Wheel Control) ทำงานผ่านมอเตอร์ไฟฟ้า 4 ตัว โดยแบ่งเป็นมอเตอร์ In-wheel ที่ล้อคู่หน้าเพื่อเพิ่มการยึดเกาะถนน และมอเตอร์คู่ Active Yaw Control (AWC) ที่ด้านหลัง ซึ่งทั้งหมดจะช่วยให้ล้อทั้งสี่ข้างทำงานได้อย่างอิสระเพื่อประสิทธิภาพการขับขี่ทั้งออนโรดและออฟโรด