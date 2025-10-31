xs
Toyota เผยโฉม Corolla Concept พลิกโฉมงานดีไซน์สุดล้ำรองรับ EV

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Toyota เผยโฉมรถต้นแบบ Corolla Concept ดีไซน์พลิกโฉมไปจากโคโรลล่ารุ่นเดิมอย่างสิ้นเชิง พร้อมระบุว่ารองรับพลังงานหลากหลายทั้งเครื่องยนต์สันดาป ไฮบริด และไฟฟ้าล้วน


Corolla Concept ถูกเผยโฉมครั้งแรกในโลกที่งาน Japan Mobility Show 2025 ประเทศญี่ปุ่น โดยรถต้นแบบคันดังกล่าวสามารถเรียกความสนใจจากสื่อมวลชนและผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการพลิกโฉมงานดีไซน์แตกต่างไปจากโคโรลล่ารุ่นก่อนหน้า และอาจกลายเป็นก้าวสำคัญของโตโยต้าในการเข้าสู่ตลาด EV ระดับแมสอีกด้วย

โตโยต้าระบุว่า Corolla Concept ถูกพัฒนาขึ้นบนแพล็ตฟอร์มที่รองรับพลังงานอันหลากหลายตามแนวทาง Multi-pathway ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง ไม่เพียงแต่มุ่งไปยังระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว โดยจะรองรับทั้งเครื่องยนต์สันดาปล้วน เครื่องยนต์ไฮบริด และระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้วน ตามลักษณะการใช้งานของลูกค้าแต่ละภูมิภาคของโลก


สำหรับเวอร์ชันคอนเซ็ปต์ถูกออกแบบเน้นความล้ำสมัย เน้นเส้นสายที่ดูเฉียบคม มีความสปอร์ตเต็มตัว โดดเด่นด้วยไฟหน้ารูปทรงตัว C และไฟท้ายแบบพาดยาว อีกทั้งขอบประตูคู่หน้าบริเวณใต้กระจกมองข้างยังใช้เป็นหน้าจอแสดงระดับแบตเตอรี่ได้อีกด้วย

ขณะที่ห้องโดยสารเน้นความล้ำสมัยไม่แพ้กัน ด้วยการออกแบบคอนโซลให้มีลักษณะลอยตัว ติดตั้งพวงมาลัยแบบสามก้านดีไซน์แปลกตา มาพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ ส่วนหน้าจอกลางถูกขยับไปยังบริเวณฝั่งผู้โดยสาร ขณะที่สวิตช์ควบคุมต่างๆ ถูกขยับไปบริเวณหลังพวงมาลัย


อย่างไรก็ตาม รถคันนี้ยังเป็นเพียงรถต้นแบบเพื่อแสดงถึงแนวทางการพัฒนารถขนาดกลางของโตโยต้าเท่านั้น ส่วนเวอร์ชันขายจริงจะต่างออกไปจากนี้อย่างแน่นอน

















