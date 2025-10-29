Honda 0 α และ Super-ONE สองต้นแบบ EV เปิดตัวที่งาน Japan Mobility Show 2025

Honda ประกาศเปิดตัวต้นแบบเอสยูวีไฟฟ้า "Honda 0 α" (ฮอนด้า ซีโร่ อัลฟ่า) และ Super-ONE ครั้งแรกในโลกที่งาน Japan Mobility Show 2025 ประเทศญี่ปุ่น
Honda 0 α เป็นต้นแบบรถเอสยูวีไฟฟ้าตระกูล Honda 0 Series รุ่นล่าสุด หลังจากที่มีการเปิดตัว Honda 0 Saloon และ Honda 0 SUV ที่งาน CES 2025 ก่อนหน้านี้ โดย Honda 0 α จะเข้ามาเสริมไลน์อัปในฐานะ Gateway Model หรือโมเดลที่เป็นประตูสู่โลกของ Honda 0 Series ที่โดดเด่นด้วยการออกแบบอันประณีตและความสะดวกสบายเหนือระดับแก่ผู้โดยสาร
ตัวรถถูกออกแบบภายใต้แนวคิด "Thin" (บาง) ทำให้ความสูงของตัวรถต่ำ แต่ไม่กระทบต่อความสูงจากพื้นถนน และมีห้องโดยสารที่เพรียวบาง แต่ยังคงมอบพื้นที่กว้างขวาง สะดวกสบายแก่ผู้โดยสาร ด้วยระยะฐานล้อที่กว้างจะช่วยมอบความมั่นคงและความคล่องแคล่วปราดเปรียวในการขับขี่อันเป็นเอกลักษณ์ของรถเอสยูวี
ดีไซน์ภายนอกเน้นความล้ำสมัยตามฉบับ Honda 0 Series โดยรูปลักษณ์ด้านหน้ามีการออกแบบไฟหน้า ฝาปิดช่องชาร์จ และโลโก้เรืองแสง รวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน ด้านท้ายโดดเด่นด้วยไฟท้ายรูปตัว U ที่รวมไฟท้าย ไฟถอยหลัง และไฟเลี้ยวเข้าด้วยกัน
Honda 0 α รุ่นผลิตจริงจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่สะท้อนถึงแนวทางการพัฒนาของ Honda 0 Series ซึ่งพัฒนาภายใต้แนวคิด “Thin, Light, and Wise” (บาง เบา และชาญฉลาด) โดยมีแผนวางจำหน่ายทั่วโลกในปี พ.ศ. 2570 เน้นตลาดหลักที่ประเทศญี่ปุ่นและอินเดีย
ขณะเดียวกัน Honda ยังได้เผยโฉม Super-ONE ต้นแบบ Compact EV ภายใต้แนวคิด e: Dash BOOSTER ตัวถังขนาดกะทัดรัด ออกแบบเพื่อยกระดับการเดินทางให้กลายเป็นประสบการณ์ที่สนุกสนาน โดยชื่อ Super-ONE สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของฮอนด้าที่จะสร้างยนตรกรรมที่ก้าวข้ามขีดจำกัดและมาตรฐานแบบเดิมๆ (super) พร้อมส่งมอบคุณค่าอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะจากฮอนด้า (one and only) ให้กับลูกค้า
Super-ONE ถูกต่อยอดมาจากรถในกลุ่ม N Series เน้นการขับขี่ที่คล่องตัวและสปอร์ต เพิ่มความกว้างของช่วงล่างและฐานล้อที่ขยายออกไป พร้อมซุ้มล้อโป่งนูนที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับรุ่นนี้ ช่วยให้รถมีเสถียรภาพมากขึ้น เพิ่มเติมด้วย Boost Mode ที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อมอบสมรรถนะได้อย่างเต็มกำลัง ผสานการจำลองเกียร์ 7 สปีด และ Active Sound Control เพื่อสร้างเสียงจำลองเครื่องยนต์อันทรงพลัง
นอกจากนี้ Boost Mode ยังมีการตั้งค่าพิเศษสำหรับฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น มาตรวัดแบบสามช่อง และการปรับเปลี่ยนโทนแสงภายในห้องโดยสาร ทั้งหมดนี้ทำให้รถยนต์ต้นแบบ Super-ONE สามารถกระตุ้นความรู้สึกของผู้ขับขี่ได้ครบทุกประสาทสัมผัส ทั้งการมองเห็น การได้ยิน รวมถึงความรู้สึกด้านสัมผัสจากการเร่งความเร็วและการสั่นสะเทือน เพื่อมอบ “ความสนุกในการขับขี่” สู่ยุคแห่งการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
ตัวรถถูกออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์โดยเฉพาะสำหรับรุ่นนี้ มาพร้อมช่องระบายอากาศด้านหน้าและด้านหลัง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการไหลเวียนของอากาศ และระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนห้องโดยสารติดตั้งเบาะนั่งสไตล์สปอร์ตที่สามารถโอบกระชับลำตัวของผู้ขับขี่อย่างมั่นคง เพื่อให้ได้ตำแหน่งและท่าทางการขับขี่ที่นิ่งและมั่นใจได้ตลอดการขับขี่ รวมถึงการเลือกวัสดุพื้นผิวสีฟ้าและออกแบบในลักษณะ Asymmetric Layout ช่วยเพิ่มลูกเล่นที่สนุกสนาน ผผงหน้าปัดถูกออกแบบในแนวระนาบ ช่วยลดสิ่งรบกวนสายตา มอบทัศนวิสัยที่ชัดเจน ช่วยให้ผู้ขับขี่มีสมาธิมากยิ่งขึ้น