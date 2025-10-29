xs
โตโยต้าเปิดแบรนด์ "Century" อย่างเป็นทางการที่งาน Japan Mobility Show 2025

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น สร้างความฮือฮาในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลก ด้วยการประกาศเปิดตัว "แบรนด์ CENTURY" อย่างเป็นทางการที่งาน Japan Mobility Show 2025 ประเทศญี่ปุ่น


นายอากิโอะ โตโยดะ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ระบุว่า Century ถือกำเนิดขึ้นโดยแบกรับความเป็นญี่ปุ่นไว้อย่างเต็มที่ การเปิดตัวแบรนด์ใหม่นี้มีเป้าหมายเพื่อบ่มเพาะให้ Century เป็นแบรนด์ที่สามารถนำพา "จิตวิญญาณของญี่ปุ่น" และ "ความภาคภูมิใจของญี่ปุ่น" ออกไปสู่สายตาชาวโลกได้เป็นอย่างดี

แบรนด์ Century ไม่เพียงแต่เป็นหนึ่งในแบรนด์ของ โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น เท่านั้น แต่ขับเคลื่อนด้วยหลักการที่เรียกว่า "One of One" ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของ เคนยา นากามูระ วิศวกรหัวหน้าคนแรกของโตโยต้าผู้ดูแลการพัฒนารถยนต์รุ่นนี้ ที่เคยกล่าวไว้ว่า "To be like no other" หรือการเป็นหนึ่งที่ไม่มีใครเหมือน

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว นายนากามูระได้มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเข้ากับองค์ประกอบของวัฒนธรรมและประเพณีญี่ปุ่น ตัวอย่างที่โดดเด่นคือการใช้ ผ้าทอ Nishijin-ori สำหรับผ้าบุเบาะนั่ง และการใช้ตราสัญลักษณ์นกฟีนิกซ์ที่ทำจากโลหะแกะสลักแบบเอโดะ


ภายในงานดังกล่าวโตโยต้าได้เผยโฉมรถยนต์ Century หลากหลายรุ่น โดยมีไฮไลต์อยู่ที่การจัดแสดงรถตันแบบ Century ตัวถังสไตล์คูเป้แบบ 3 ประตู (ฝั่งผู้ขับขี่ 1 ประตู และฝั่งผู้โดยสาร 2 ประตู) โดยประตูฝั่งผู้โดยสารสามารถเปิดออกแบบไร้เสากลาง มาพร้อมไฟหน้าแบบสี่ดวงเอกลักษณ์ของ Century พร้อมห้องโดยสารที่ถูกตกแต่งอย่างประณีตละเมียดละไมด้วยการผสมผสานระหว่างวัสดุผ้าและไม้

นอกจากนี้ ยังมีการเผยโฉม Century SUV Tailor Made ที่ถูกตกแต่งแบบพิเศษ และ Century GRMN เวอร์ชันซีดานที่ผ่านการตกแต่งสไตล์สปอร์ตอีกด้วย

Century Tailor Made
นายอากิโอะ โตโยดะ เชื่อว่าแรงผลักดันเบื้องหลังการพัฒนา Century ในครั้งนั้นมีรากฐานมาจากความปรารถนาเดียวกับที่ คิอิจิโร โตโยดะ ผู้ก่อตั้งบริษัท ได้แสดงออกไว้หลังสงครามสิ้นสุดลงเพียงสามเดือน โดยจะสะท้อนถึงจิตวิญญาณของการฟื้นฟูรอยยิ้มและการใช้ชีวิตประจำวันที่สงบสุขของชาวญี่ปุ่นผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ ขณะที่ “การมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมโลก” หมายถึงการสร้างสังคมที่ดีขึ้นผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ดังนั้น Century จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นรถยนต์ที่แสดงถึงทักษะและประเพณีของญี่ปุ่นที่สามารถนำเสนอต่อเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิ

ความหมายของคำว่า Century ถูกระบุว่ามาจากจากวาระครบรอบ 100 ปีของยุคเมจิ และการครบรอบหนึ่งร้อยปีการกำเนิดของ ซาคิจิ โตโยดะ ผู้ก่อตั้งกลุ่มโตโยต้า แต่สำหรับนายอากิโอะ ชื่อนี้ยังหมายถึง "การสร้างร้อยปีถัดไป" อีกด้วย นอกจากนี้ ตราสัญลักษณ์นกฟีนิกซ์ (Phoenix emblem) ของ Century ยังมีความหมายเชื่อมโยงกับความปรารถนาต่อสันติภาพโลก เนื่องจากในตำนานญี่ปุ่น นกฟีนิกซ์จะปรากฏตัวก็ต่อเมื่อโลกอยู่ในความสงบเท่านั้น

Century GRMN
นายโตโยดะเน้นย้ำว่า ในปัจจุบันที่ญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่เรียกว่า "สามสิบปีที่หายไป" (the lost 30 years) และประเทศดูเหมือนจะสูญเสียพลังงานและพลวัตไป การก่อกำเนิดแบรนด์ Century จึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคย โดยแบรนด์ใหม่นี้จะถูกขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือของเพื่อนร่วมงานจำนวนมากที่สืบทอดจิตวิญญาณอันแน่วแน่ของเคนยา นากามูระ 

ซึ่งเชื่อว่าแม้จะเริ่มต้นจากศูนย์หลังสงคราม ญี่ปุ่นก็ยังมี "ความแข็งแกร่งและทักษะ" ที่สร้างสมไว้เสมอ แบรนด์ Century จึงสะท้อนความพยายามที่จะกำหนดทิศทางของร้อยปีถัดไปของประเทศญี่ปุ่นเอง





































Century Tailor Made
