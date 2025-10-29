โตโยต้าเปิดแบรนด์ "Century" อย่างเป็นทางการที่งาน Japan Mobility Show 2025

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น สร้างความฮือฮาในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลก ด้วยการประกาศเปิดตัว "แบรนด์ CENTURY" อย่างเป็นทางการที่งาน Japan Mobility Show 2025 ประเทศญี่ปุ่น
นายอากิโอะ โตโยดะ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ระบุว่า Century ถือกำเนิดขึ้นโดยแบกรับความเป็นญี่ปุ่นไว้อย่างเต็มที่ การเปิดตัวแบรนด์ใหม่นี้มีเป้าหมายเพื่อบ่มเพาะให้ Century เป็นแบรนด์ที่สามารถนำพา "จิตวิญญาณของญี่ปุ่น" และ "ความภาคภูมิใจของญี่ปุ่น" ออกไปสู่สายตาชาวโลกได้เป็นอย่างดี
แบรนด์ Century ไม่เพียงแต่เป็นหนึ่งในแบรนด์ของ โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น เท่านั้น แต่ขับเคลื่อนด้วยหลักการที่เรียกว่า "One of One" ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของ เคนยา นากามูระ วิศวกรหัวหน้าคนแรกของโตโยต้าผู้ดูแลการพัฒนารถยนต์รุ่นนี้ ที่เคยกล่าวไว้ว่า "To be like no other" หรือการเป็นหนึ่งที่ไม่มีใครเหมือน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว นายนากามูระได้มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเข้ากับองค์ประกอบของวัฒนธรรมและประเพณีญี่ปุ่น ตัวอย่างที่โดดเด่นคือการใช้ ผ้าทอ Nishijin-ori สำหรับผ้าบุเบาะนั่ง และการใช้ตราสัญลักษณ์นกฟีนิกซ์ที่ทำจากโลหะแกะสลักแบบเอโดะ
ภายในงานดังกล่าวโตโยต้าได้เผยโฉมรถยนต์ Century หลากหลายรุ่น โดยมีไฮไลต์อยู่ที่การจัดแสดงรถตันแบบ Century ตัวถังสไตล์คูเป้แบบ 3 ประตู (ฝั่งผู้ขับขี่ 1 ประตู และฝั่งผู้โดยสาร 2 ประตู) โดยประตูฝั่งผู้โดยสารสามารถเปิดออกแบบไร้เสากลาง มาพร้อมไฟหน้าแบบสี่ดวงเอกลักษณ์ของ Century พร้อมห้องโดยสารที่ถูกตกแต่งอย่างประณีตละเมียดละไมด้วยการผสมผสานระหว่างวัสดุผ้าและไม้
นอกจากนี้ ยังมีการเผยโฉม Century SUV Tailor Made ที่ถูกตกแต่งแบบพิเศษ และ Century GRMN เวอร์ชันซีดานที่ผ่านการตกแต่งสไตล์สปอร์ตอีกด้วย
นายอากิโอะ โตโยดะ เชื่อว่าแรงผลักดันเบื้องหลังการพัฒนา Century ในครั้งนั้นมีรากฐานมาจากความปรารถนาเดียวกับที่ คิอิจิโร โตโยดะ ผู้ก่อตั้งบริษัท ได้แสดงออกไว้หลังสงครามสิ้นสุดลงเพียงสามเดือน โดยจะสะท้อนถึงจิตวิญญาณของการฟื้นฟูรอยยิ้มและการใช้ชีวิตประจำวันที่สงบสุขของชาวญี่ปุ่นผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ ขณะที่ “การมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมโลก” หมายถึงการสร้างสังคมที่ดีขึ้นผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ดังนั้น Century จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นรถยนต์ที่แสดงถึงทักษะและประเพณีของญี่ปุ่นที่สามารถนำเสนอต่อเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิ
ความหมายของคำว่า Century ถูกระบุว่ามาจากจากวาระครบรอบ 100 ปีของยุคเมจิ และการครบรอบหนึ่งร้อยปีการกำเนิดของ ซาคิจิ โตโยดะ ผู้ก่อตั้งกลุ่มโตโยต้า แต่สำหรับนายอากิโอะ ชื่อนี้ยังหมายถึง "การสร้างร้อยปีถัดไป" อีกด้วย นอกจากนี้ ตราสัญลักษณ์นกฟีนิกซ์ (Phoenix emblem) ของ Century ยังมีความหมายเชื่อมโยงกับความปรารถนาต่อสันติภาพโลก เนื่องจากในตำนานญี่ปุ่น นกฟีนิกซ์จะปรากฏตัวก็ต่อเมื่อโลกอยู่ในความสงบเท่านั้น
นายโตโยดะเน้นย้ำว่า ในปัจจุบันที่ญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่เรียกว่า "สามสิบปีที่หายไป" (the lost 30 years) และประเทศดูเหมือนจะสูญเสียพลังงานและพลวัตไป การก่อกำเนิดแบรนด์ Century จึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคย โดยแบรนด์ใหม่นี้จะถูกขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือของเพื่อนร่วมงานจำนวนมากที่สืบทอดจิตวิญญาณอันแน่วแน่ของเคนยา นากามูระ
ซึ่งเชื่อว่าแม้จะเริ่มต้นจากศูนย์หลังสงคราม ญี่ปุ่นก็ยังมี "ความแข็งแกร่งและทักษะ" ที่สร้างสมไว้เสมอ แบรนด์ Century จึงสะท้อนความพยายามที่จะกำหนดทิศทางของร้อยปีถัดไปของประเทศญี่ปุ่นเอง