รุกหนัก! 'โตโยต้า' จ่อเปิดตัวอีวี 10 รุ่น เร่งเดินหน้ากลยุทธ์ 'Multi-Pathway'

"โตโยต้า" ประกาศเร่งรัดกลยุทธ์ Multi-Pathway ตามวิสัยทัศน์ Mobility for All เตรียมเปิดตัวรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (xEV) เพิ่มอีกกว่า 10 รุ่นทั่วเอเชีย ตั้งเป้ายอดขาย xEV กว่า 30% ในภูมิภาคอาเซียนภายในปี 2573
โตโยต้าจัดงาน Toyota Motor Asia's Media Day ควบคู่ไปกับงาน Japan Mobility Show 2025 ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้บริหารของ Toyota Asia ได้ประกาศกลยุทธ์องค์กรระดับภูมิภาคของบริษัท ต่อสื่อมวลชนทั่วเอเชียที่เข้าร่วมงานมากกว่า 100 คน เพื่อตอกย้ำคำมั่นสัญญาในการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าอันหลากหลาย และการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) เพื่อให้สอดคล้องกับแหล่งพลังงานของแต่ละประเทศ
เพื่อเร่งรัดกลยุทธ์ Multi-Pathway ที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ โตโยต้าประกาศแผนเชิงรุกที่จะขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ยานยนต์ขับเคลื่อนไฟฟ้า (xEV) แบบก้าวกระโดด โดยมีแผนเปิดตัวรถยนต์ขับเคลื่อนไฟฟ้า (xEV) เพิ่มเติมกว่า 10 รุ่นทั่วเอเชียภายใน 3 ปีข้างหน้า ผ่านพันธกิจที่เรียกว่า “30 by 30 Mission” ซึ่งตั้งเป้าหมายยอดขาย xEV ให้ได้ 30% ในภูมิภาคอาเซียนภายในปี 2573 ที่จะถึงนี้
นอกจากแผนการเปิดตัวรถรุ่นใหม่แล้ว โตโยต้ายังได้ประกาศแผนเริ่มการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ (BEVs) ทั้งในประเทศไทยและอินโดนีเซียภายในปี 2568 นี้ ควบคู่ไปกับการขยายไลน์ผลิตภัณฑ์รถยนต์ไฮบริดไฟฟ้า (HEVs) ราคาประหยัด โดยตัวอย่างที่สำคัญของการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์คือการเปิดตัว Yaris ATIV HEV เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในภูมิภาค
โตโยต้ายังมีความมุ่งมั่นตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเอเชียที่หลากหลายภายใต้หลักการ 3 ประการ ได้แก่ ดีที่สุดในเมือง (Best in Town), ลูกค้ามาก่อน (Customer Comes First) และเริ่มต้นด้วยการลงมือทำ (Start by Doing)
“ดีที่สุดในเมือง (Best in Town)” โตโยต้ามุ่งมั่นที่จะส่งมอบทางเลือกยานยนต์ที่หลากหลาย เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามภูมิทัศน์การสัญจรที่แตกต่างกันในภูมิภาค นาย อากิโอะ โตโยดะ ประธานกรรมการฯ ได้ยึดมั่นในปรัชญานี้ โดยเน้นย้ำว่า “เราไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ด้วยการเร่งเพิ่มจำนวนรถยนต์ทั้งหมดเพียงอย่างเดียว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในเมือง”
ตัวอย่างที่ชัดเจนของความมุ่งมั่นนี้คือแพลตฟอร์มยานยนต์ระดับโลกอย่าง IMV (Innovative International Multi-Purpose Vehicle) ที่เปิดตัวในปี 2545 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างแพลตฟอร์มร่วมที่รองรับยานยนต์หลากหลายประเภท ซึ่งตอบสนองความต้องการด้านการสัญจรของตลาดประเทศกำลังพัฒนา ทำให้รถเข้าถึงได้ง่ายและเป็นเจ้าของได้
“ลูกค้ามาก่อน (Customers Comes First)" หัวใจสำคัญของปรัชญาโตโยต้าคือ “Mobility for All” ด้วยลูกค้าเกือบ 10 ล้านคนที่เลือกใช้โตโยต้าในแต่ละปี บริษัทจึงเข้าใจว่าทุกคนสมควรได้รับโซลูชันการสัญจรที่เหมาะสม และไม่มีใครควรถูกทอดทิ้งไว้เบื้องหลัง
แนวทาง Multi-Pathway จึงถูกนำมาใช้เพื่อนำเสนอทางเลือกของโซลูชันที่ยั่งยืนแก่ลูกค้าอย่างแท้จริง ครอบคลุมระบบส่งกำลังที่หลากหลาย เช่น ระบบไฮบริดสำหรับเชื้อเพลิงทางเลือกในอเมริกาใต้, ระบบไฮบริดขนาดเล็กในเอเชีย, และรถยนต์ซีดานติดตั้งเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นใหม่ในญี่ปุ่น โตโยต้าเน้นย้ำว่าจะต้องรับฟังลูกค้าและนำเสนอโซลูชันที่ใช้งานได้จริง มีคุณภาพสูง ปลอดภัย และเชื่อถือได้ในด้านความทนทาน
“เริ่มต้นด้วยการลงมือทำ (Start by Doing)” กลยุทธ์ของโตโยต้าในเอเชียเน้นการลงมือทำทันที โดยการสำรวจโซลูชันการสัญจรใหม่ๆ และโครงการนำร่องเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตัวอย่างเช่น โครงการความร่วมมือเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกส์และการสำรวจโซลูชันพลังงานใหม่ๆ ภายใต้ Commercial Japan Partnership Technologies Corporation (CJPT)
นอกจากนี้ ยังมีการริเริ่มโครงการต่างๆ เช่น การทดลองใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ สำหรับประเทศกลุ่ม Global South และ การสาธิตสถานีเติมไฮโดรเจน ในเอเชีย โตโยต้ายังคงพัฒนาโครงการนวัตกรรมการสัญจรทั่วเอเชียผ่าน Toyota Mobility Foundation (TMF) ซึ่งมุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงความปลอดภัย บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด และเพิ่มการเข้าถึงการสัญจร ผ่านโครงการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและความร่วมมือ
ภายในงาน Japan Mobility Show 2025 โตโยต้าได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่น่าตื่นเต้นหลายรุ่น โดยหน่ึงในนั้นคือ Land Cruiser FJ ที่จะถูกผลิตในประเทศไทย รถรุ่นนี้ถือเป็นการมอบ "อิสรภาพและความสุข" ที่มาจากความสนุกสนานใน Land Cruiser ตามแบบฉบับเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาคุณสมบัติหลักของความน่าเชื่อถือ ความทนทาน และสมรรถนะการขับขี่แบบออฟโรดไว้อย่างครบถ้วน
นอกจากนี้ โตโยต้ายังกล่าวถึงการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ภายใต้โครงการ IMV ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งจะครอบคลุมถึงการเปิดตัว IMV BEV เพื่อมอบทางเลือกไฟฟ้าให้กับลูกค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะ
นาย มาซาฮิโกะ มาเอดะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาคเอเชียของโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการแก้ปัญหาที่ใช้งานได้จริง โดยกล่าวว่า “ที่โตโยต้า เราเชื่อว่าการบรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อนสำหรับทุกคนและความเป็นกลางทางคาร์บอนนั้น จำเป็นต้องอาศัยมากกว่าหนึ่งโซลูชัน ทั้งยานยนต์ พลังงาน และข้อมูล” โตโยต้าเชื่อมั่นว่าอนาคตของการขับเคลื่อนสามารถสร้างขึ้นได้ผ่านความร่วมมือ จุดมุ่งหมายร่วมกัน และการดำเนินการร่วมกัน เพื่อสร้างระบบนิเวศการขับเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนทั่วภูมิภาคเอเชีย