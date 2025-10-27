หลุดภาพกระบะ BYD แพล็ตฟอร์ม Unibody ซุ่มจดสิทธิบัตรที่ยุโรป

BYD แบรนด์รถยนต์สัญชาติจีนซุ่มจดสิทธิบัตรกระบะ Unibody เน้นหน้าตาดูโฉบเฉี่ยวคล้าย Sealion 5 DM-i คาดได้เครื่องยนต์ไฮบริด 1.5 ลิตร ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
ภาพรถกระบะ BYD รุ่นดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านระบบทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรป (European Union Intellectual Property) เผยให้เห็นรถกระบะแบบ Unibody ขนาดคอมแพ็ก แตกต่างจากรถกระบะขนาด 1 ตันทั่วไปที่มีโครงสร้างแบบ Body-on-frame แยกส่วนหัวเก๋งและกระบะท้ายออกจากกัน
จากภาพจะเห็นได้ว่ากระบะรุ่นใหม่ของ BYD มีส่วนหน้าคล้ายกับรถเอสยูวี BYD Song Pro DM-i ที่วางขายในประเทศจีน และหากว่าทั้งสองรุ่นใช้แพล็ตฟอร์มเดียวกันจริง ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงกว่ากระบะรุ่นนี้จะถูกติดตั้งขุมพลังไฮบริด DM-i ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตร เป็นเครื่องผลิตกระแสไฟป้อนไปยังมอเตอร์ไฟฟ้า
ดีไซน์ตัวถังมีลักษณะคล้ายกับเอสยูวีแต่ถูกเฉือนหลังคาส่วนท้ายออกไป พร้อมทั้งออกแบบเสา C-pillar ให้มีลักษณะลาดเทคล้ายรถเก๋ง เสริมด้วยโรลบาร์เหนือกระบะท้าย ขณะที่ส่วนล่างของตัวรถคาดว่าจะถูกตกแต่งด้วยพลาสติกสีเทาดำเสริมความสมบุกสมบัน รวมถึงไฟท้ายแนวตั้งที่มีแถบไฟยาวบนประตูกระบะเชื่อมทั้งสองข้างเข้าไว้ด้วยกัน
หากรถรุ่นดังกล่าวถูกวางจำหน่ายในตลาดโลก ก็คาดว่าจะกลายเป็นคู่แข่งตรงของ Ford Maverick และ Hyundai Santa Cruz ซึ่งเป็นกระบะ Unibody ที่ได้รับความนิยมในตลาดอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ โดยปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลว่าจะถูกเปิดตัวเมื่อใด