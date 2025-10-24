BYD ระเบิดศึก EV ลดราคากระหน่ำ Dolphin ลด 1.4 แสน – ATTO 3 ลด 2 แสน ก่อนหมดสิทธิ์ EV 3.0 สิ้นปีนี้

บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) และ เรเว่ ออโตโมทีฟ ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์พลังงานใหม่ BYD อย่างเป็นทางการในประเทศไทย จุดกระแสการแข่งขันในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า 100% อีกครั้ง ด้วยแคมเปญ “EV 3.0 Best Deal” มอบส่วนลดสูงสุดถึง 200,000 บาท สำหรับรุ่น BYD ATTO 3 และ 140,000 บาท สำหรับรุ่น BYD DOLPHIN
ราคาจำหน่ายใหม่อย่างเป็นทางการ (ประกอบในประเทศ) มีดังนี้
BYD ATTO 3
• รุ่น Premium (แบต 50.25 kWh) จาก 799,900 บาท เหลือ 629,900 บาท
• รุ่น Extended (แบต 60.48 kWh) จาก 899,900 บาท เหลือ 699,900 บาท
BYD DOLPHIN
• รุ่น Standard Range (แบต 50.25 kWh) จาก 569,900 บาท เหลือ 449,900 บาท
• รุ่น Extended Range (แบต 60.48 kWh) จาก 709,900 บาท เหลือ 569,900 บาท
พร้อมรับสิทธิ์พิเศษ “Home Charger พร้อมติดตั้งฟรี” สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถภายในแคมเปญ ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม – 10 ธันวาคม 2568 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
บีวายดี ประเทศไทย และ เรเว่ ยืนยันความพร้อมในการดำเนินงานตามมาตรการ EV 3.0 และนโยบาย ‘30@30’ ของภาครัฐ ที่ตั้งเป้าให้รถยนต์ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์คิดเป็น 30% ของการผลิตทั้งหมดภายในปี 2573 โดยโรงงานบีวายดีในจังหวัดระยองมีกำลังการผลิตสูงสุด 150,000 คันต่อปี และผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ 4 รุ่น ได้แก่ DOLPHIN, ATTO 3, SEALION 6 DM-i และ SEAL 5 DM-i
เมื่อมาตรการ EV 3.0 สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 การสนับสนุนจากภาครัฐผ่านกรมสรรพสามิตจะยุติลง ส่งผลให้ราคาจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าอาจกลับสู่ระดับปกติหรือสูงกว่าปัจจุบัน นับเป็น “โค้งสุดท้าย” สำหรับผู้บริโภคที่ต้องการเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าคุณภาพจากบีวายดีในราคาพิเศษที่สุดในรอบปี